狄志遠：一國兩制下香港的獨特定位

一國兩制的原則旨在平衡「一國」的主權要求，與「兩制」下的高度自治。這是一個前所未有的政治模式，其成功不僅對香港——對整個中國乃至世界——都有重大意義。然而，這一過程並非毫無挑戰。不同的聲音和理解方式，對一國兩制的具體實踐有不同解讀。有些觀點認為，過去香港在實踐中過分強調「兩制」，忽略了「一國」的重要；而另一些人則認為，當前的做法過於傾向「一國」，而忽視了「兩制」精髓。我的看法是：「一國」與「兩制」應該是互補而非對立的，它們就像一個硬幣的兩面，不可分割。

法治、自由和開放，是香港作為國際城市的基石。我們必須堅守法治的獨立性，不容許行政和政治干預，這是維護公眾和國際社會對香港法治體系信心的前提。同時，自由——包括言論自由、新聞自由和資訊自由——是社會正義和進步的重要保障。此外，開放是香港作為國際交流平台的關鍵。香港需要融合不同的聲音、文化和思想，這樣才能在異中求同、同中存異裏找到自己的獨特定位。

港人治港、高度自治是一國兩制的重要組成部分。「港人治港」意味着香港人按照自己的思維、價值觀和能力來管理香港，發揮其獨特性和優勢。同時，香港作為中國一部分，也需要在國家大局中找到自己的定位、作用及貢獻。香港人在國家的發展中作出不少貢獻，這也為香港的進一步發展創造了更大空間。

政府需創造條件 推動民主化

民主化和政制發展，是香港的重要課題。《基本法》第45、68條分別指出，行政長官和立法會議員最終應透過普選產生。這一目標的實現，對於香港的長遠穩定和繁榮至關重要。過去關於政制發展的討論，儘管引起了一些爭議，但迴避討論這些問題，只會延遲解決問題的時間。香港民主化的發展，是市民的期望，也是中央政府的承諾。特區政府需要創造有利條件，促進各方溝通，共同尋找解決方案。

關於第23條立法，這是保障國家安全的重要舉措。合理有效的立法，可以增強社會各界對保持國家安全的決心，同時也會保障市民的自由和權利。政府在立法過程中，需要充分諮詢和溝通，確保立法過程透明和公正。

區議會選舉投票日即將來臨，特區政府已經盡最大努力推動選民參與，但筆者仍擔心投票率可能不理想。市民可能覺得今次選舉缺乏真正的競爭和選擇；未來的選舉，應該提供更多元化的選擇，以提高選舉認受性和代表性，從而讓區議會更有效發揮其作用。

總結來看，一國兩制不僅是香港的獨特身分體現，也是其與國際社會互動的橋樑。我們需要不斷調整和完善這一框架，以確保它能夠適應不斷變化的國內外環境，為香港的未來帶來更多機遇。香港的成功，將是一國兩制成功的象徵，也將是中國在國際舞台上的一個亮點。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]