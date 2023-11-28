明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
歐陽五

歐陽五：藍白破局 大勢未改

【明報文章】上周，持續多月的台灣領導人2024年選舉「藍白合」最後破局，輿論多有失望情緒。應看到這份失望的背後，其實是島內及外界對台海告別兵凶戰危、兩岸恢復正常交流往來寄托的一種濃濃期待。相對於藍白是否能合，這份民意和期待更能決定兩岸未來走向。

有分析認為，藍白破局或意味着台海發生戰爭的概率增大。實際上，藍白未合並無改變台灣外部環境及島內政治現實，未改變兩岸民意基礎，並不會導致戰爭概率的變化。藍白合自提出以來，一方面得到較高的輿論支持呼聲，另一方面卻不被很多長期觀察台灣政局的專業人士看好。這樣的矛盾，反映了民眾期待和現實的差距。藍白合較高的輿論支持，是基於民眾對民進黨的失望、民眾對台灣政局能有所改觀的期待。而藍營與白營本就有不同政治基因，兩者合作並不容易；即使在選舉中成功組合，後期也將面臨立場觀點互駁、利益分配的問題，合作之路也未必暢順。

藍白「下架民進黨」目標無變

雖然當前藍白未合，但藍白兩黨「下架民進黨」的政治目標沒有改變，島內民眾「下架民進黨」的呼聲仍然很高。藍白破局後，國民黨主席朱立倫表示，在地方區域立委，藍白兩黨仍可持續合作。據台灣「美麗島電子報」最新民調顯示，賴清德的支持率為31.4%，侯友宜為31.1%，柯文哲為25.2%。從民調整體趨勢來看，賴清德的支持率已經出現「八連降」。民進黨執政近8年，頻頻曝出「腐敗」、「桃色」、「黑金」等醜聞，其長期執政的各種弊端顯現。

更重要的是，愈來愈多台灣民眾意識到，是民進黨的「台獨」立場令台灣面臨「兵凶戰危」險境。如今，「下架民進黨」不僅僅是藍白陣營的政治追求，也是島內民眾的期盼。

不久前，中美元首會晤，中美關係止跌回穩；雖後續波動未知，但當前中美迎來難得的平穩期。兩國元首會晤期間，中國國家主席習近平明確表示，美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一；美國總統拜登重申恪守「一個中國」政策，以及不支持「台灣獨立」等。中方要求明確，美國打「台灣牌」的空間也愈來愈小。

此外，整個西方社會對於中國的政策已發生轉向。近期，中澳、中德等多對中國與西方國家關係，展現出互動加強、氛圍好轉之勢。經過近年中美博弈，諸多西方國家深知對華「脫鈎斷鏈」不可行，不符合自身利益。

類似的思維轉變，也發生在兩岸之間。由於疫情、政局雙重影響，兩岸近年在經濟、文化、人員方面的交流大大減少。這段經歷令台灣民眾更加明確，兩岸的深度交流及融合發展，符合兩岸人民利益，是民心所向。今年雖仍受限制，惟兩岸民間交流頻次有所增加。近日在南京舉行的兩岸企業家峰會，吸引了800多名兩岸政商學界人士參加。本月的進博會，有20餘家台資企業參展，參展總面積更達到1800平方米，涵蓋食品及農產品、技術裝備、醫療器械和醫藥保健、運動器材、服貿、消費品等領域。此外，還有海峽青年論壇、海峽兩岸青年創新創業大賽等活動，為兩岸民間交流搭建平台。

台灣民眾將明年大選視為台灣島內改善治理、兩岸交流恢復正常的重要契機，無論哪一名候選人，都應關注並把握這一民意。

美國屢放信號 台應理解意涵

民進黨推出的「賴蕭配」（賴清德和蕭美琴）這一「雙獨」競選組合，顯然與兩岸民心相悖。若「賴蕭」當選，則向大陸釋放了不樂觀的信號，加劇兩岸局勢緊張。同樣，美國也大機會將「賴蕭」視為威脅信號。除了賴清德美國之行遭冷遇，接收到清晰的不被信任信號，今年10月「美國在台協會」主席羅森伯格竄台，也直接面向台灣當局說出拜登政府不支持「台獨」。實際上，美國不斷給台灣釋放信號，台灣應該捕捉並理解其中意涵。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

上 / 下一篇新聞