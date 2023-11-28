歐陽五：藍白破局 大勢未改

有分析認為，藍白破局或意味着台海發生戰爭的概率增大。實際上，藍白未合並無改變台灣外部環境及島內政治現實，未改變兩岸民意基礎，並不會導致戰爭概率的變化。藍白合自提出以來，一方面得到較高的輿論支持呼聲，另一方面卻不被很多長期觀察台灣政局的專業人士看好。這樣的矛盾，反映了民眾期待和現實的差距。藍白合較高的輿論支持，是基於民眾對民進黨的失望、民眾對台灣政局能有所改觀的期待。而藍營與白營本就有不同政治基因，兩者合作並不容易；即使在選舉中成功組合，後期也將面臨立場觀點互駁、利益分配的問題，合作之路也未必暢順。

藍白「下架民進黨」目標無變

雖然當前藍白未合，但藍白兩黨「下架民進黨」的政治目標沒有改變，島內民眾「下架民進黨」的呼聲仍然很高。藍白破局後，國民黨主席朱立倫表示，在地方區域立委，藍白兩黨仍可持續合作。據台灣「美麗島電子報」最新民調顯示，賴清德的支持率為31.4%，侯友宜為31.1%，柯文哲為25.2%。從民調整體趨勢來看，賴清德的支持率已經出現「八連降」。民進黨執政近8年，頻頻曝出「腐敗」、「桃色」、「黑金」等醜聞，其長期執政的各種弊端顯現。

更重要的是，愈來愈多台灣民眾意識到，是民進黨的「台獨」立場令台灣面臨「兵凶戰危」險境。如今，「下架民進黨」不僅僅是藍白陣營的政治追求，也是島內民眾的期盼。

不久前，中美元首會晤，中美關係止跌回穩；雖後續波動未知，但當前中美迎來難得的平穩期。兩國元首會晤期間，中國國家主席習近平明確表示，美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一；美國總統拜登重申恪守「一個中國」政策，以及不支持「台灣獨立」等。中方要求明確，美國打「台灣牌」的空間也愈來愈小。

此外，整個西方社會對於中國的政策已發生轉向。近期，中澳、中德等多對中國與西方國家關係，展現出互動加強、氛圍好轉之勢。經過近年中美博弈，諸多西方國家深知對華「脫鈎斷鏈」不可行，不符合自身利益。

類似的思維轉變，也發生在兩岸之間。由於疫情、政局雙重影響，兩岸近年在經濟、文化、人員方面的交流大大減少。這段經歷令台灣民眾更加明確，兩岸的深度交流及融合發展，符合兩岸人民利益，是民心所向。今年雖仍受限制，惟兩岸民間交流頻次有所增加。近日在南京舉行的兩岸企業家峰會，吸引了800多名兩岸政商學界人士參加。本月的進博會，有20餘家台資企業參展，參展總面積更達到1800平方米，涵蓋食品及農產品、技術裝備、醫療器械和醫藥保健、運動器材、服貿、消費品等領域。此外，還有海峽青年論壇、海峽兩岸青年創新創業大賽等活動，為兩岸民間交流搭建平台。

台灣民眾將明年大選視為台灣島內改善治理、兩岸交流恢復正常的重要契機，無論哪一名候選人，都應關注並把握這一民意。

美國屢放信號 台應理解意涵

民進黨推出的「賴蕭配」（賴清德和蕭美琴）這一「雙獨」競選組合，顯然與兩岸民心相悖。若「賴蕭」當選，則向大陸釋放了不樂觀的信號，加劇兩岸局勢緊張。同樣，美國也大機會將「賴蕭」視為威脅信號。除了賴清德美國之行遭冷遇，接收到清晰的不被信任信號，今年10月「美國在台協會」主席羅森伯格竄台，也直接面向台灣當局說出拜登政府不支持「台獨」。實際上，美國不斷給台灣釋放信號，台灣應該捕捉並理解其中意涵。

作者是時事評論員

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[歐陽五]