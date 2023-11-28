楊昆福：「藍白」攻防 或上演台北模式與新竹模式

事實上，近期台灣島內不同政治屬性的民調機構公布之調查數據均顯示，若侯友宜與柯文哲共推一組人選，兩人合作搭檔參選，不管誰正誰副，都能有效反制「賴蕭配」，推動2024年「政黨輪替」。然而，柯文哲與侯友宜爭相「當老大」，不願屈居副手位置，導致雙方陷入「囚徒困境」，在爭奪「非綠陣營」出征代表權上，展開了激烈的「極限拉扯」；最終不歡而散，各自為戰。

「棄保」已成雙方爭勝共通路徑

藍白合破局後，為了緩解違逆「下架民進黨」的多數民意帶來的衝擊，雙方各說各話，極力將責任甩鍋給對方，試圖搶佔道德制高點，意圖為後續操作「棄保效應」做鋪墊。在筆者看來，從藍白雙方來看，操作「棄保」、有效凝聚票源並擴大支持基礎，已成為雙方提高各自勝算的共通路徑，主要區別在於到底是「台北模式」還是「新竹模式」。

所謂的台北模式，是指2022年台北市長選戰中，國民黨籍候選人蔣萬安成功將「討厭陳時中」的選票集中到自己身上，並將柯文哲陣營支持的黃珊珊邊緣化，最終守定勝局。

而「新竹模式」則是指，同樣在「三腳督」中，由於國民黨籍候選人林耕仁政治氣勢遲遲難以拉抬，披台灣民眾黨戰袍的高虹安訴諸「棄保」，而藍營支持者不願看到民進黨籍候選人沈慧虹當選，將票源大量轉向投給高虹安，最終高虹安以10個百分點的得票差距，擊敗民進黨對手；國民黨籍林耕仁以18.07%得票率墊底。

從當下台灣選戰的發展態勢來看，國民黨正努力複製台北模式，號召藍營支持者歸隊，並通過強打「誠信牌」來影響柯文哲的「中間選民」票源。而台灣民眾黨則訴諸支持「最強人選」方可推動「政黨輪替」的策略，來凝聚並擴大支持，期望新竹模式能再次上演：一方面，鞏固中間選民及年輕選民票源；另一方面，分食渴望「下架民進黨」的藍營支持者群體，試圖搶佔「非綠陣營」代表權的高地，特別是在選戰末期激發「西瓜效應」，將「反綠票源」集中在自己身上。

與此同時，柯文哲陣營也不忘開拓「綠色票源」，他們通過將陳昭姿等綠營人士納入「不分區立委」名單，並拋出「赦扁議題」來吸收「反賴清德」選票。總體上，試圖採取「中間＋淺藍＋淺綠」的拓票模式，力爭將選票極大化。

綠營極可能再炒作民粹

兩岸關係將添不確定性

然而，不管是台北模式還是新竹模式，均存在「棄保」不徹底的風險，畢竟藍白雙方均有鐵杆支持者，這類群體一般不願將選票投給對方。而且，在全台22個縣市操作「棄保效應」的複雜程度，遠超在地方縣市層級實施。基於此，從綠營角度來看，他們最期待的便是「2000年模式」上演，即是民進黨候選人因對方分裂、票源分散，「棄保」不徹底，而以微弱優勢險勝。

若按此邏輯來推斷，民進黨籍候選人賴清德極有可能會採取固守四成綠營票源的策略。對其而言，只要顧好基本盤，勝算便不小。而為了鞏固票源，賴清德陣營極有可能會再次炒作島內民粹，操弄「抗中保台」，肆意惡化兩岸關係，升高兩岸敵意螺旋。倘若如此，兩岸關係將注入更多的不確定因素，面臨最大挑戰。這並非台灣民眾之福。

作者是廈門大學台灣研究中心助理研究員

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[楊昆福]