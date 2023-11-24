周小松：工地安全是每個人的責任

長期缺安全文化 改變需多管齊下

建造業議會去年底發布《香港建造業主要持份者的安全角色及責任參考資料》，闡述良好的工地安全管理制度模式，不同持份者（包括發展商、設計者、總承建商、分包商及前線工人等）各自在制訂安全政策、策略、營運和執行應承擔的角色及責任。理想固然美好，現實卻很殘酷，比起安全施工，趕進度及追效率往往才是首要任務，最終交給前線人員恐怕只有5個字——「同我死掂佢」。

試問建造工人怎會不明白「條命係自己」的顯淺道理。惟部分工友向筆者反映，當拒絕做明顯有違職安的危險工序，判頭監工就破口大罵，嫌棄過分「錫身」拖慢進度，甚至被安排「頂上」的同事抱怨和白眼。這種工作文化下，工友為保飯碗，難免要在職安上逐漸妥協和讓步。個別前線工人若無做足職安措施，固然不妥，但見樹也要見林，這或許並非只是個人問題，而是工地安全管理、監察制度及職安健教育失效所疊加的結果，工友可能都是受害者。

建造業職安健難題的癥結，在於安全文化長期匱乏，要改變需多管齊下推動。短期內要阻止致命意外再發生，要靠政府增加人手展開大規模工地高調巡查行動，向業界展示銳意解決問題的決心，杜絕僥倖心理。筆者留意到最近有意見對展開大規模執法行動有保留，認為不應因勞工處執法效率欠佳，就增撥人手資源加強巡查，反而關鍵是檢討優化巡查準則和程序。但兩者其實無衝突，優化工作流程本來就應持續進行，大規模巡查也可以同步展開。勞工處現時巡查工作無疑有不少改進空間，惟多年來證明仍有一定阻嚇力。若高姿態大規模執法行動有助提升業界警覺性，減少工傷和致命意外個案，多花些資源也是值得做。

業界須帶頭推動職安文化

「冰封三尺非一日之寒」，要建立優質工地安全文化，須持之以恒，業界和政府各有責任。業界高層領導必須帶頭推動職安文化，而建造業議會主席何安誠早前提出好建議，他呼籲各工程公司的行政總裁應做領頭羊，每月到旗下工地一次檢討職業安全。只需一個小安排，親力親為監督工地安全，已是對工友最好的職安教育，何樂而不為？當然，制訂及執行良好工地安全管理制度，同樣重要。業界能自願做固然是好，否則政府就要考慮介入監管。

預防永遠是優先，懲罰僅是迫於無奈之舉，但我們也要確保法規是與時俱進，違例者得到應得懲罰。筆者樂見政府早前宣布未來一年將檢討《建築物條例》，擬加強對註冊承建商的規管，及賦權屋宇署更有效執法和提升對違規承辦商的罰則等。相信修例能有效提升阻嚇力，畢竟若承建商被除牌，就不能再從事建造工程，冀當局盡快公布更多細節。

作者是勞聯秘書長、立法會議員

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[周小松]