管浩鳴：有決心「完善的士治理」嗎

有人說，攔截的士不單是與時間及自己競賽，也是跟別人競賽。競賽講求速度，香港發展亦要跟上速度，「香港節奏」從來走在世界前列，無論香港市民或遊客均希望用更快捷方法到達目的地，而最方便就是乘搭的士。本來的士存在目的就是「一招手，立即走」，惟如果又要問價、又要擔心繞路，更甚是見一些相當年紀的的士司機載客，又如何談質量服務？政府又如何體現為民解憂？

探討開放考牌制度 研究引入優質的士

消費者是精明的，若該消費期望未能滿足，消費者自然會自行另覓選擇。「有選擇才是老闆」，這個道理老生常談，所以筆者認為並非要取締任何一方。「有你無我」的態度對消費者是輸家，在講求供求定律的市場原則下，可見的現實狀况並不理想。「白牌車」在香港變得「似是而非」，要打擊又非有成效，但市面上又普遍使用。那麼當局還在研究什麼？說好的打擊又有何實際成效？

的士司機考牌從來不易，而且收入低微，普遍難吸引年輕人入行。不過現在全球衛星導航系統發展已十分成熟，一般「白牌車」司機亦靠導航尋路，不多聽到有走錯路情况。所以筆者建議當局應與業界探討開放的士司機考牌制度，盡量降低門檻，因時制宜，讓更多有興趣者入行。

其次，當局須持續檢討及研究引入更多種類的「優質的士」，以車隊形式概念提供優質服務。政府建議的士車隊制度，就着車隊持牌人、車隊組成、規模、車輛類型、車齡限制、司機要求及顧客服務等，訂出具體要求和條件，期望條例可盡快通過。

以往澳門「黑的」亦曾經猖獗，當地政府在2020年12月開始，規定的士安裝車載智能終端系統，簡稱「車載機」，除了可以看收費和印收據，還結合錄音錄影、衛星導航，甚至是報警裝置，司機上班前要拍卡做人面識別，所有數據會傳送至政府部門，全澳1500多輛的士需安裝才可合法營運。除了硬件裝置的安裝及加強法例阻嚇，配以新政策作整全優化，目的都是希望有效規管，向消費者提供優質服務。

澳門與香港都是「一國」之下的特區，澳門問題同樣在港發生。澳門的「私隱問題」可以解決，為何香港的「私隱問題」總是議而不決？本港多數的士司機都自行安裝行車或車廂內鏡頭，乘客往往會怕片段被非法盜用。澳門「新的士法」則明確規定，具監察職權的部門僅在調查違法行為時才需要使用，並由指定人員查閱及讀取有關資料；而「車載機」所錄資料保存期為30日，屆滿後自動銷毁。

時代巨輪 不停前進

本港商場、店舖、巴士等地方都有閉路鏡頭，為何的士就要免於恐懼？况且有各項配套與法例，並有各地案例參考，當局不能再逃避面對的士業界與消費者，以及各持份者的擔憂，當局能否再次承受的士工會提出罷工的政治氣壓？

此外，網約車近年在各地盛行，發展亦不俗，但在港一直被指非法載客取酬。政府應該是繼續打擊？還是修例開放市場？時代巨輪不停前進，社會、歷史、科技等領域的變遷和發展，製造了不同機遇。的士牌終身制與網約車優質服務，是否可以更有效地與時代結合？筆者借用去年國家主席習近平在印尼峇里島與美國總統拜登會談裏的一段很意味深長的話：「任何時候世界都有競爭，但競爭應該是相互借鑑、你追我趕，共同進步，而不是你輸我贏、你死我活。」

業界亂象頻生，缺乏規管與競爭的底氣愈積愈厚，大刀闊斧的改革亦從來不易。而的士條例將來修改後，實際運作需拭目以待。

作者是立法會議員、法政牧師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[管浩鳴]