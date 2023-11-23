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林筱魯

林筱魯：文體旅深度融合 開創「非遺」新產業

【明報文章】「文體旅融合」是近年文旅發展的新亮點，在全球均呈現前所未有的活躍態勢。文體旅世界是一個生態豐富的雨林世界，種類題材包羅萬象。香港作為中西文化薈萃之地，兼容並蓄，獨具特色。在西方文化百年浸潤下，城市多元氣質得以形塑；但不變的是植根於上下5000年的中華傳統文化，不少傳統技藝及節慶習俗繼續得以延續和保留，為香港將「文化遺產」拓展成「文化產業」、建構中外文化藝術交流中心，提供了肥沃土壤與多元種子。

作為內涵深厚的文化資源，「非遺」文化豐富了旅遊產業的內容。香港非遺清單已有480個項目，涵蓋表演藝術、節慶活動、自然知識、傳統手工藝等範疇。有20個項目已納入香港非遺代表作名錄，當中12個項目更被列入國家級非遺代表性項目名錄。

政府推廣工作流於表面 缺完整配套

香港非遺文化擁有豐富多彩的節慶活動，如黃大仙信俗、長洲太平清醮搶包山、天后誕、大澳端午遊涌、潮人盂蘭勝會、大坑中秋舞火龍，均已列入國家級非遺名錄。由春至秋固然都有盛事，但仍有廣闊空間將其多樣化、精品化。區區都有、多不勝數的節慶活動，例如車公誕、洪聖誕、譚公誕、魯班誕、一年四季的觀音誕與借庫，有待進一步挖掘及開拓其極具旅遊價值之潛力。

政府過往推廣此類非遺節慶活動流於表面、做法單一，僅依靠一日或半日宣傳，並無完整的體驗配套和教育交流，亦無開發非遺產品的動向，又如何做到延伸和持續推廣非遺習俗及技藝至生活化、民眾化領域？

搭棚唱大戲，過去曾佔據港人生活一大部分。如今粵劇不僅屬國家級非遺項目，更是香港首項世界非物質文化遺產。戲棚是粵劇表演場所之一，這種綑紮工藝也成為了一門非遺手工藝。搭一個戲棚、唱一齣大戲，只用一兩日就拆除，對深入推廣非遺項目毫無益處。若可以配合廟會節慶活動，用多幾日，將此類活動的文化經濟效益伸延，對推廣這些逐漸疏離生活的非遺項目大有裨益。

眾多具歷史價值的廟宇，不論陶塑脊飾，或是壁樑上的彩繪，有無數戲曲人物故事。六國大封相、郭子儀賀壽、水滸、紅樓、三國、西遊，劇目題材豐富，均是結合歷史建築同非物質文化遺產的寶庫。可惜，政府的政策猶如「八仙過海」，各營辦團體就繼續各顯神通。

非遺名單中480個項目，有不少本港傳統飲食均列入「傳統手工藝」，當中港式奶茶、菠蘿包、蛋撻，還有水餃都榜上有名。哪家水餃有13摺，又或是哪家酥皮蛋撻足144層，具趣味的宣傳推廣，有助向市民和遊客重新帶出其價值。以港式奶茶為例，香港其實可利用此類早已融入日常生活的產品，大做產業文章。

茶的歷史文化與出口貿易路線，教育意義深長，同時也是促進「一帶一路」國家民心相通的文化橋樑。茶的出口貿易史近2000年，傳去英國，由「嗲」變成「tea」，只有400年歷史；而英國人將奶茶搬來香港，我們加煉奶花奶，又將奶茶變成港式。

茶作為遠銷海外的貿易商品，在當年尤為珍貴。不過英國人利用殖民地大量種植茶葉，令茶葉平民化，又花足心思訂標準同配茶，重新包裝，在殖民地售賣茶葉。我們有必要從中汲取智慧，倘僅以農產品角度來看茶葉，就一定會錯過文化產業的驚人經濟效益。

非遺歸宿 不應停留於清單名錄

香港這塊彈丸之地，要推動文化、體育和旅遊深度融合，必須懂得「出處不如聚處」、合縱連橫的道理。茶是產品，煲奶茶用的「絲襪」亦可以成為有趣產品，香港有限的茶園都可以變成旅遊打卡點，茶園所在的鄉村鄉郊可發展深度文化遊；用3項鐵人比賽串連多條客家村，將體育盛事與生態旅遊融合；將盆菜和茶粿變成比月餅更普及、多變的產品，可提升經濟效益。

文化的最終歸宿不一定在博物館，非遺的最終歸宿亦不應停留在清單名錄中。政府必須把握機會，開發相關元素，融入文體旅產業當中，主動推廣宣傳非遺保護成果進入日常生活，推進國際市場，令非遺文化「活」起來、傳下去，使文化遺產變成促進產業發展、強化文化自信的寶貴資產。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林筱魯]

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