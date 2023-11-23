莊榮輝：行賄續猖獗 圍標浪接浪——研究強制樓宇大維修用「招標妥」

上述案件被控者包括工程顧問、工程承辦商、業主立案法團／業主委員會委員、物業管理公司職員，以及一些中間人。案內集團的骨幹成員，透過中間人及工程承辦商，向法團／業委會委員、物管公司職員及工程顧問提供賄款，以影響樓宇管理及維修的不同環節，包括招標程序、監督工程及發放工程費用等（註）。

及早堵截 免業主損失

筆者作為「全港業主反貪腐反圍標大聯盟」發起人之一，當然歡迎廉署上述行動，對業主及樓宇管理業界有一定的警醒作用。不過上述案件恐怕只是冰山一角，而若最終能夠把不法之徒治罪，當然有警惕作用及大快人心，但業主已經蒙受不能挽救的損失。除了業主們醒覺及執法部門嚴厲打擊犯罪行為之外，預防罪案發生亦很重要；倘能及早堵截，更能避免或減少業主損失。

政府已經超過10年沒有大規模修訂及優化《建築物管理條例》，不法之徒及不良的法團委員，繼續運用現有法律漏洞，包括但不限於：（1）條例內非常寬鬆及無法監察的授權書制度；（2）無法保障小業主能夠及時推翻重要的決議；（3）沒有清楚列明主管當局的權力；（4）違反條例者未必有懲處，或懲罰過輕、欠阻嚇性。筆者當然希望政府能夠盡快修例及堵塞相關法律漏洞，保障業主權益。

在遠水不能救近火的情况下，筆者認為要討論一下，是否強制在樓宇大維修時使用「招標妥」。招標妥是市區重建局於2016年起提供的一項收費服務計劃，旨在向業主組織就樓宇維修工程提供支援服務，並透過電子招標平台，招聘認可人士／註冊檢驗人員及合資格註冊承建商，以開展樓宇公用地方維修工程。

獨立顧問作用 不容忽視

市建局冀招標妥能夠促進維修工程市場的健康發展，除了令業主掌握更多資訊和支援，亦希望透過電子招標平台，能夠增加回標數目，讓業主有更多選擇，從而減低出現「圍標」的風險。而筆者認為該計劃提供獨立顧問所起的作用，亦不容忽視。

業主透過該計劃由市建局提供的獨立顧問，可得到的有用資訊及服務如下——

首先，獨立顧問會協助法團，就維修顧問（法團聘請）的維修標書內容提出意見。獨立顧問會要求標書內各個項目，盡可能提供施工範圍的用料及面積等資料，並且會要求各項目提供單價；而所用的材料標準，亦會要求清楚列明在標書內，讓業主能夠充分了解收費詳情。

其次，獨立顧問會向法團講解各維修工程的必要性，哪些是必須做，哪些是可供選擇的，讓業主掌握及自行分析要選擇做什麼項目。有關資料對業主來說相對中立持平，業主不用擔心被人慫恿揀選不必要項目或不合適方案。

最後，亦是最重要的是，該獨立顧問會就工程做詳盡估價，讓業主選擇承辦商時有據可依，避免承建商聯手抬高工程費。從筆者經驗看，這獨立估價對業主們極具參考價值，使業主能夠在合理價錢範圍內選擇，既可避免選到「天價」工程，亦可避免選到過低價而「爛尾」收場。

儘管招標妥是一個收費項目，但相對大維修的總金額，只是九牛一毛，唯一是於招標過程中會多用6至9個月時間，但總好過完全沒有任何防禦下，被不法之徒予取予㩦。有見及此，筆者認為政府有必要研究是否強制樓宇大維修時，必須參加招標妥計劃，以扼殺日趨嚴重的圍標行為，及防止貪污於未然。

註：2023年9月22日廉署新聞公布

作者是民主黨房屋政策發言人

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[莊榮輝]