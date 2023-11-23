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陳帆川

陳帆川：蓋茨認為AI是「滑鼠點擊」後最大革命

【明報文章】微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）於1980年代將「滑鼠點擊」帶到家用電腦，令用戶毋須在DOS（disk operating system）輸入繁複指令，令電腦普及世界。40年後的今天，這名OpenAI的早期投資者認為，人工智能（AI）是「滑鼠點擊」發明以來的最大科技革命，將取代包括微軟Office在內的所有軟件。他眼中的人工智能新世界，是怎樣的呢？

蓋茨在個人博客撰文，闡述他預測的AI未來。他認為現在很多軟件都添加了AI功能，例如輔助撰寫文章總結；但他形容這些都是bot（執行重複功能程式），用戶仍需要開啟不同軟件去執行不同任務，是舊時代的產物。

讓AI擔當用戶私人助理

他認為AI的真正實力，在於成為用戶的agent（代理人），類似私人助理——它能夠知悉你個人與工作上的興趣、喜好、時間表等，從而主動解決問題，猶如加強版的Siri。

Agent可以破除雙重壁壘：第一是軟件限制，令用戶毋須用月曆看時間表，再用電郵程式查閱電郵，而是全部用agent完成；第二是破除平台限制，讓用戶無論在iOS、Android、電話還是電腦上的使用習慣，都整合至同一個agent，讓它收集所有數據，解決所有問題。

他舉例指，一個旅遊bot可以推薦符合預算的酒店；但一個agent則會知道你什麼時候有空、喜歡遊歷新地方還是舊地重遊，從而更精準推薦好去處、預訂餐廳等。這類私人旅遊助理一直是有錢人的玩意，但agent可以令它平民化。

將昂貴的服務平民化，是蓋茨推崇agent的主因，最受影響的範疇包括醫療、教育、生產力和消費娛樂。例如看家庭醫生，對很多貧窮國家人口來說是天方夜譚，但由AI推動的agent，可以成為每個人的私人醫生，而且成本極低。

他在文中多次提及「取代」（replace），直言集多功能於一身的agent，將取代搜尋器、電商、辦公軟件等，並指出很多公司急起直追開發AI引擎，將帶來價格戰，令AI服務普及。然而他沒有說的是，這種多合一的人工智能未來，勢令本已壟斷的科技界更加壟斷。如果ChatGPT可以解決所有問題，其他軟件還有什麼市場價值？

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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