蔡曉瑩：數碼化文化保育——以數碼策略及教育遊戲探索文化遺產魅力

筆者從新媒體及文創產業角度，探討以數碼策略推動文化遺產保育的相關學術概念。參考數碼受眾的特性及文化保育相關理論，文化機構在數碼轉型的時代中，需考慮什麼因素？

「記憶機構」的數碼策略轉型

這兩周，筆者與文化及創意產業本科課程和文化遺產管理碩士課程的學生，分別到訪香港藝術館，參觀「提香與文藝復興威尼斯畫派——烏菲茲美術館珍藏展」，欣賞世界著名的意大利烏菲茲美術館珍藏，並學習文藝復興時期的威尼斯藝術作品風格及背景。展覽的數碼策略恰到好處，既有互動化的問答遊戲，學習提香藝術風格的不同色彩文化，也備有設計動畫介紹其重要作品的風格特色。

當中同學最印象深刻的是，展覽最後的一個結合自拍與人工智能（AI）生成影像的數碼共創遊戲體驗。在藝術館工作人員指導下，同學可在藝術館即時拍攝照片，並選擇將自己的影像生成不同年齡或性別的文藝復興時期藝術作品，最後照片會與其他參與者的作品一同「展出」，展牆上掛滿「文藝復興」風格的數碼照片，不少本地及外地遊客均樂而忘返。同學說這種虛擬與現實結合、中西文化交織，令他們希望多學習文藝復興時期的作品風格。

文化遺產保育的跨領域合作

資訊網絡時代令大眾更易接觸全球的文化遺產資訊。藝廊、資料庫、圖書館、博物館這些「記憶機構」紛紛投放更多數碼資源，令文化遺產及集體回憶不但得以保存，更可連結虛擬與現實，讓受眾反思文化及歷史對現代生活的相關意義。

除了較常見的數碼館藏、數碼展覽、數碼學習資源等數碼化策略，「記憶機構」的數碼化保育策略，通過遊戲方式吸引公眾參與，促進文化和歷史遺產保育。數碼化及遊戲化的文化保育策略，利用遊戲的娛樂性和互動性，讓受眾更主動參與教育活動。文化遺產保育及數碼轉型的學術討論，建議文化機構可考慮以下策略：

一、遊戲化（gamification）：引入遊戲元素如競爭、獎勵、成就和排名等，可激發文化遺產保育受眾的興趣和動機，並增加他們的參與度和投入感。

二、社群參與（community engagement）：與社群合作，將遊戲化活動跟當地文化和歷史結合，可增加受眾對保育的關注和認同感，並加強社區的文化凝聚力。

三、共同創作（co-creation）：通過數碼化活動，參與者可以參與到數位化、研究和解釋等過程中，共同創造和分享知識及網絡故事。

四、數碼人文（digital humanities）：數位人文技術可以用於數位化、虛擬展覽、數位學習等方面，以提供更豐富和互動的保育體驗。

數碼化文化保育的受眾

在考慮如何以數碼策略及遊戲推動文化保育時，文化機構需考慮到遊戲玩家的特性及期望，以配合其數碼技術知識及日常應用科技的習慣。美國教育遊戲學者Marc Prensky於2001年提出，數碼原住民（digital native）和數碼移民（digital immigrant）兩代受眾群體。

數碼原住民是在數位科技發展過程中成長起來的年輕一代（Generation Z），一般出生於1997年後，自幼身處網絡世界的生活，習慣使用智能手機、平板電腦等數碼設備。他們具有網絡化思維，擅長以網絡語言為母語，喜歡使用網絡搜索資訊、在社交媒體上互動，並有快速尋找和整合資訊的能力。他們喜歡互動體驗，對於傳統的被動觀賞方式較不感興趣。此外，數碼原住民成長於全球化時代，對多元文化的接觸和理解更加開放。

數碼移民則是在數碼科技發展之前成長的較年長一代。他們一般對數碼技術相對陌生，需花更多時間學習和適應。然而，數碼移民對於文化遺產保育的重視程度較高，希望能夠將文化遺產傳承給下一代。

數碼原住民及數碼移民的期望

對於遊戲化文化保育形式，數碼原住民期望能通過數碼科技來體驗文化遺產，例如虛擬實境（VR）、增強實境（AR）等技術。他們也期望能夠參與文化遺產的保育過程，例如通過網絡平台參與文化遺產的數位化保存和展示。此外，他們喜歡與他人分享自己的體驗和觀點，期望能夠通過如社交媒體等平台，透過hashtag、標註帖文地點、留下評論、拍攝視頻或直播等，分享個人對文化遺產的體驗。

數碼移民則期望能通過數位技術，將文化遺產的傳統資料長久保存下來，以便更好傳承和研究。他們也能夠接受一定程度的互動體驗，例如使用平板電腦等數位設備來觀賞，或從虛擬展覽及遊戲學習文化遺產。此外，數碼移民期望能通過數碼科技教育下一代，將文化遺產的價值和知識傳承給他們。

對這兩個群體，文化機構可安排不同數碼化體驗，提供適合他們的保育形式和體驗方式，以促進文化遺產的保護及傳承。

數碼文化保育策略「情感轉向」

基於數碼化文化保育策略的互動性及數碼受眾特性，文化遺產保育正面臨一個新時代：數碼文化保育的「情感轉向」（affective turn of digital cultural heritage preservation）。「情感轉向」指在文化保育領域中，受眾愈來愈重視對文化遺產的情感體驗。隨着數碼技術發展，文化保育的數碼策略也不斷演變，以配合遊戲化、社群參與、共同創作、數碼人文的期望。

未來的文化機構在推動數碼文化保育發展時，能受惠於更多新媒體及AI科技，為受眾提供——

（1）更具情感互動的文化保育體驗：文化保育數碼策略將更注重創造有情感共鳴的數碼內容，例如使用VR和AR技術，讓受眾能身臨其境地體驗文化遺產，並與之互動。

（2）更多社群參與和共同創作：文化保育數碼策略將更重視與受眾和社群的互動，鼓勵他們參與文化遺產保育和研究。例如香港文化博物館的「來做小廚師」線上遊戲，讓大小朋友可扮演古代廚師，透過遊戲指示，了解中國傳統美食烹飪技巧。

（3）更多元的數碼學習和教育：數碼技術提供了更多數碼學習和教育機會，通過在線課程、教學工具和數碼平台，文化保育的數碼策略可更注重將內容轉化為教育資源，以促進文化保育學習的便利性和互動性。

（4）可持續的數碼保存和數碼存取：數碼技術對文化遺產的保存及存取，提供了更多可能性。文化保育數碼策略將更注重數碼保存的技術和方法，以確保文化遺產的可持續存取。跨行業的合作，政府、學術界、科技業界的合作模式將有助文化機構在新媒體平台的運用，探索更多數碼存取方式，例如開放數據和開放API（應用程式界面），以便更廣泛分享和善用文化遺產，並發揮數碼文化遺產保育的社會影響。

作者是香港恒生大學公共政策研究中心副主任、藝術設計系副系主任及助理教授

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[蔡曉瑩]