韓成科：新一屆區議會選舉三大看點

這次是區議會改革後的第一場區選，對香港地區治理、政治光譜都有重要的啟示意義，當中至少有三大看點：一是如何看投票率的問題；二是如何看政治板塊移動的問題；三是如何看新選制落地生根的問題。區選是完善地區治理的起點而不是終點，如何以政績說話，才是未來最值得關注的地方。

今屆投票率 只應視作新選制的起點

對於今屆區選投票率，其實沒有必要設立任何指標。所謂投票率高低，往往是與過往作縱向比較，前提是要有共同準則、符合「同一律」才能比較。今屆區選雖然是回歸後第七屆，但實際上卻是完善地區治理、改革區議會制度後的第一屆區選，不論選舉辦法、議員構成、參選門檻、職能定位、地區治理體系，以至區議會主席等，都跟過去6屆完全不一樣。這是一屆嶄新、完全不一樣的區選，在本質上不是過去幾屆的延續，而是第一屆的開始。這樣，將今屆區選與過去的投票率比較，等於是「關公戰秦瓊」，沒有任何可比性。

可以說，今屆區選投票率，只應視作新選制投票率的起點，沒有必要與過去相比。始終，任何新制度的建立都有一個適應期，對於新區選投票率，也應作如是觀。

固然，愈多市民投票參與新選制是好事，特區政府和社會各界也應繼續鼓勵、推動市民投票，讓市民認識到新選制的重要。但也要看到，區議會本質上只是一個地區諮詢機構，一個諮詢機構的投票率高也不會高到哪裏去，如果像2019年般超過七成的投票率，這究竟是正常還是不正常？是好事還是壞事？重塑區議會回歸《基本法》定位，聚焦地區民生、文娛康樂、諮詢架構的定位，這樣的地位已經決定了投票率不會太高。其實，地方選舉的投票率偏低，放在全球都是正常現象。2021年11月美國紐約市地方選舉，投票率僅23%，490多萬名登記選民中，投票人數不超過120萬；2017年紐約市長選舉，投票率25%；2017年洛杉磯市長選舉，投票率更低至20%。

這是被稱為「民主燈塔」的美國，選舉的又是擁有實權的市長，投票率也就是20%多一點，但美國民眾卻沒有因此否定選制。這樣，對於香港新區議會的選舉投票率也應以平常心觀之，應鼓勵更多市民投票；惟對於投票率也不用太過上心，始終是新選制，市民也需要時間適應和觀察。

可窺視建制派各政黨真正實力

這次區選在泛民未能「入閘」下，參選者都是愛國者，同屬建制派陣營，投票人士相信絕大多數都是建制派支持者，選舉結果對於觀察建制派內的政治板塊轉變，有不少參考價值。過去的區選，在單議席單票制下，必定是建制與泛民兩陣對決格局，雙方都會盡可能協調出最強參選人，整合兩方力量，最終得票反映的是建制與泛民的力量對比。在這次區選，建制派政黨幾乎空群而出，民建聯全港出陣，工聯會、經民聯、新民黨、自由黨，以及各大社團、組織都有積極派員參選。建制派各光譜同步出戰、相互競爭，選舉結果將可窺見建制派各大政黨團體的實力。

建制派是一個廣義的政治陣營，當中包括不同背景、定位、階層的政黨：有偏重基層勞工，也有聚焦工商專業；有關注弱勢，也有主力中產。訴求立場各異，定位五光十色。在這次區選，主流建制派政黨都全面動員，在多個選區都出現幾個大黨互撼的情况，都是真刀真槍的真競爭。通過選舉結果，將可大約窺視進入政治新時代後，建制派各大政黨的真正實力。而且，在泛民逐步邊緣化之下，過去偏重專業界別、功能組別的建制派政黨，將來也會更積極佈局地區，建制派內的競爭將更激烈，本港政治光譜也會出現轉變，當中的變化值得留意。

真正挑戰在怎顯示新制優越

對於香港地區治理，12月10日的投票只是起點。新一屆區議員產生後，將面對公眾更高的期望和審視。重塑區議會，有利地區治理的願景，候選人在選舉期間提出的政綱、許下的諾言，都要在區選後一一落實。若新區議會的表現未能顯示與過去不同、很多地區工作仍是坐而論道、很多社區老大難問題仍未能解決、議員仍是以往社區福利主義的一套，必將引起市民對新選制的質疑。

所以，區議會改革的真正挑戰不在於選舉過程，甚至不在於誰勝誰負，而是新區議會如何以實際政績顯示制度優越性，短期內交出成績，解決以往解決不到的問題，讓市民親身感受到新選制的優點。這樣新選制才能真正落地生根，市民也自然更積極參與其中。區選只是開始，真正挑戰還在後頭。

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

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[韓成科]