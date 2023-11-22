尹佩儀、羅穎霖：提升稅務優惠力度 推動香港綠色經濟發展

筆者非常認同這些政策方向，希望政府能加大稅務優惠力度，推動企業和大眾綠色轉型，讓香港成為綠色科技、綠色金融的先鋒和領導者。

目前政府已提供各種與綠色相關的補貼和激勵措施，例如為期3年的綠色和可持續金融資助計劃，向合資格的債券發行人及貸款借款人提供資助，以支付其債券發行及外部評審服務開支、提供環保車輛資本開支的利得稅扣除，及寬減合資格車輛首次登記稅30%至50%等。

為鼓勵更多企業在港進行綠色活動，筆者建議政府考慮提供多方面的稅務優惠和加強其力度。例如對於企業投資或升級合資格的綠色節能物業、廠房及設備，提供加計扣除稅收折舊免稅額；就企業為綠色保險所繳付的保費，允許相關合資格支出提供加計扣除等，以吸引更多企業擴大或升級綠色投資。

綠色經濟範圍廣 先訂框架定義

由於綠色經濟涉及範圍非常廣泛，筆者建議當局先制訂框架和定義綠色產業，向本地從事合資格綠色產業（例如回收、綠色能源）的企業提供減半優惠稅率。相信此舉不但能協助綠色初創企業，也能吸引更多相關企業來港投資。

在綠色融資方面，特區政府一直發揮引領作用，加速推動其轉型升級，故此已成為亞洲的綠色金融樞紐，2022年在港發行的綠色和可持續債務總額，較2021年更增長逾40%；其中，在香港安排發行的綠色和可持續債券總額，佔亞洲區此等債券的市場份額超過三分之一，居亞洲第一位。再者，去年發行全球最大的綠色零售債券、今年初發行全球首批由政府發行的代幣化綠色債券，及首批由亞洲政府發行的30年期美元綠債和20年期歐元綠債等，均是香港綠色金融發展的重要里程碑，遙遙領先很多地區。

為推動市場的綠色融資，政府可考慮對於發行綠色債券為綠色專案融資的公司，允許加計扣除債券發行產生的利息支出和專業費用；而對於根據會計準則將綠色債券產生的利息支出資本化的公司，允許在發生時扣除。當局亦可考慮對通過為綠色項目提供融資產生利息收入的公司，提供稅收優惠，以激勵企業向綠色友好型企業提供融資。

筆者相信香港政府致力推動綠色經濟，特別是提升稅務優惠力度，能為香港營造更具吸引力的營商環境，以吸引更多有意綠色轉型的企業來港發展。

作者尹佩儀是德勤中國稅務合伙人，羅穎霖是德勤中國稅務經理

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[尹佩儀、羅穎霖]