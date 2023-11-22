明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
田方澤

田方澤：是時候反思校服要求的性別定型

【明報文章】上周兩名中學畢業生入禀提出民事訴訟，指其母校禁止他們留長髮是違反《性別歧視條例》。兩名學生早前亦曾分別向平等機會委員會申訴，但平機會調解失敗並已中止調查。區區並不認識兩名學生，事件進入司法程序，亦不便多加評論，只是想藉此機會討論，校規禁止男生蓄長髮，及校服「男褲女裙」，其實是否必要？

校服的社會意義

校服在香港的歷史可追溯至20世紀初，設校服的理據是，除了透過劃一穿著，減低學生間的階級差異外，大抵是加強凝聚力、歸屬感，並辨別學生和外人。不少學校校規要求學生「儀容整潔」、要「端莊得體」；按性別劃分的服裝，男生穿褲，女生穿裙，大有社教化意味——校服畢竟要回應、也強化了社會期望，透過西服褲裝和及膝裙，去定義不同性別的「整潔」和「得體」。

就林同學蓄長髮事件，教聯會副會長、立法會（選委會組別）鄧飛議員曾回應傳媒，認為校規一般跟從社會風俗，兩性在生理及心理上存在差異，所以作不同處理，不可以簡單視作性別歧視。

然而這個說法是否站得住腳？若認同兩性在生理及心理上存在差異，則有性別焦慮或有不同性別認同的學生，仍應在有醫學證明下，接受他們的差異而作調適。談到儀容整潔、樸素乾淨等，即便容許男生蓄長髮，亦可以與女生等同要求紮辮，也符合標準。

進一步思考「男褲女裙」的標準，現今社會尊重男女平等，女性穿褲裝亦不少見，前特首林鄭月娥、現任教育局長蔡若蓮，及一眾女性高官、議員，不少也穿褲裝出席正式場合，並無甚爭議。

常令區區感到疑惑的是，本港學校可以接受少數族裔女生因宗教理由在校裙下穿長袖衫褲，卻少有接受女生因怕凍或走光等理由改穿褲裝（部分學校在低於一定溫度情况下彈性處理），更遑論因性別認同而在髮型和衣著上調整。尊重宗教信仰的自由很重要，但為什麼其他理由如健康、安全等，又似乎不那麼重要？

不過區區多年從事中學教育，也會明白答案就是「校規一般跟從社會風俗」。保守的社會、保守的老師，常擔心放寬就有學生濫用規矩、故意反叛，更擔心街坊家長指指點點、「影響校譽」。學校是保守社會的一面鏡子，最終也只會有保守的結論。

更進步和尊重人權的教育

場景同樣是學校，於2010年，有女教師在平機會協助下，控告其學校的教職員衣著政策要求女教師必須穿裙，屬性別歧視。案件最後由學校提出庭外和解、承諾賠償和更改教職員衣著政策告終。

平機會時任主席林煥光回應指此個案「有重要意義」，認為「不要以『角色定型』的思維去制訂公司衣著守則」。平機會亦在其《個案實錄》列出此案，總結「若衣著守則規定僱員穿著大方得體，以整潔端莊的儀容示人，則應公平地實施，同時適用於男女員工」、「非受着定型觀念所影響……若向師生傳達穿裙才是女性楷模的性別定型刻板形象，可能會對女教師造成不便及負擔」。

當然此案例關於職場，特別指「對女性衣著守則受到較男教師嚴格的限制」，與學生和校服的情况不盡相同，當中也沒有關於教育和社教化層面的討論，惟其中關於性別定型和衣著的理據，仍值得參考。

學校常是保守的場所，但理想上學校應該更進步、提出新思想、尊重學生個性。歐美不少學校近年選擇在校服要求上提供彈性，廢除「男褲女裙」的硬性規定，使校服既有維持樸素、辨別外人的功能，同時有尊重學生宗教、性別表達、美觀和禦寒等效果。當然，校服和相關的性別中立措施，也有引起爭議，惟有討論總比一面倒為好，仍值得香港學校探討。

保守和維持傳統，有其價值；但我們亦應期待一些學校，選擇推動更進步和尊重人權的教育。或至少，教育界和社會有更多討論，對師生不無裨益。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]

上 / 下一篇新聞