田方澤：是時候反思校服要求的性別定型

校服的社會意義

校服在香港的歷史可追溯至20世紀初，設校服的理據是，除了透過劃一穿著，減低學生間的階級差異外，大抵是加強凝聚力、歸屬感，並辨別學生和外人。不少學校校規要求學生「儀容整潔」、要「端莊得體」；按性別劃分的服裝，男生穿褲，女生穿裙，大有社教化意味——校服畢竟要回應、也強化了社會期望，透過西服褲裝和及膝裙，去定義不同性別的「整潔」和「得體」。

就林同學蓄長髮事件，教聯會副會長、立法會（選委會組別）鄧飛議員曾回應傳媒，認為校規一般跟從社會風俗，兩性在生理及心理上存在差異，所以作不同處理，不可以簡單視作性別歧視。

然而這個說法是否站得住腳？若認同兩性在生理及心理上存在差異，則有性別焦慮或有不同性別認同的學生，仍應在有醫學證明下，接受他們的差異而作調適。談到儀容整潔、樸素乾淨等，即便容許男生蓄長髮，亦可以與女生等同要求紮辮，也符合標準。

進一步思考「男褲女裙」的標準，現今社會尊重男女平等，女性穿褲裝亦不少見，前特首林鄭月娥、現任教育局長蔡若蓮，及一眾女性高官、議員，不少也穿褲裝出席正式場合，並無甚爭議。

常令區區感到疑惑的是，本港學校可以接受少數族裔女生因宗教理由在校裙下穿長袖衫褲，卻少有接受女生因怕凍或走光等理由改穿褲裝（部分學校在低於一定溫度情况下彈性處理），更遑論因性別認同而在髮型和衣著上調整。尊重宗教信仰的自由很重要，但為什麼其他理由如健康、安全等，又似乎不那麼重要？

不過區區多年從事中學教育，也會明白答案就是「校規一般跟從社會風俗」。保守的社會、保守的老師，常擔心放寬就有學生濫用規矩、故意反叛，更擔心街坊家長指指點點、「影響校譽」。學校是保守社會的一面鏡子，最終也只會有保守的結論。

更進步和尊重人權的教育

場景同樣是學校，於2010年，有女教師在平機會協助下，控告其學校的教職員衣著政策要求女教師必須穿裙，屬性別歧視。案件最後由學校提出庭外和解、承諾賠償和更改教職員衣著政策告終。

平機會時任主席林煥光回應指此個案「有重要意義」，認為「不要以『角色定型』的思維去制訂公司衣著守則」。平機會亦在其《個案實錄》列出此案，總結「若衣著守則規定僱員穿著大方得體，以整潔端莊的儀容示人，則應公平地實施，同時適用於男女員工」、「非受着定型觀念所影響……若向師生傳達穿裙才是女性楷模的性別定型刻板形象，可能會對女教師造成不便及負擔」。

當然此案例關於職場，特別指「對女性衣著守則受到較男教師嚴格的限制」，與學生和校服的情况不盡相同，當中也沒有關於教育和社教化層面的討論，惟其中關於性別定型和衣著的理據，仍值得參考。

學校常是保守的場所，但理想上學校應該更進步、提出新思想、尊重學生個性。歐美不少學校近年選擇在校服要求上提供彈性，廢除「男褲女裙」的硬性規定，使校服既有維持樸素、辨別外人的功能，同時有尊重學生宗教、性別表達、美觀和禦寒等效果。當然，校服和相關的性別中立措施，也有引起爭議，惟有討論總比一面倒為好，仍值得香港學校探討。

保守和維持傳統，有其價值；但我們亦應期待一些學校，選擇推動更進步和尊重人權的教育。或至少，教育界和社會有更多討論，對師生不無裨益。

作者是教育及時政評論人

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[田方澤]