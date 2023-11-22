姚芷君、關志健：多層面社工介入 應對學生自殺問題

協助學生面對心理困擾，不單倚靠社工在微觀層面（micro-level）的支援。微觀層面的介入，以學生為目標對象，透過個人輔導或小組輔導，幫助個別學生化解情緒困擾。這些微觀層面的工作，固然有相當效用，但以小撮社工支援全校數百名（甚至過千）學生的心理需要，也並非上策。

情緒困擾 不僅源於個人

需要指出的是，學生的情緒問題並不僅僅是個人問題。例如，現在許多學生出現情緒困擾，或多或少跟疫情之後他們未能重新適應實體上課模式有關。

在網課期間學習進度落後（這反映於全港性系統評估(TSA)的結果），故學校現在無可避免地會急於追趕進度。不論是大幅增加功課量、放學後甚至周末的補課，還是校長、老師對成績指標的高度重視和反覆提醒，都對學生來說是沉重的壓力。

假如這樣的「催谷文化」不改，便容易有更多學生出現各類的情緒困擾。這些問題，似乎不是單靠舉辦一天半天的精神健康日，或光以展示「愛心手勢」便可以化解。

除了以微觀層面回應學生的需要，學校社工也要更積極推動中觀層面（mezzo-level）的改變。中觀層面介入的意思，是以組織、團隊為目標對象。而在學生自殺這個討論脈絡裏，需要被改變的往往是學校本身。

學校管理層需要改變思維、投放資源，協助學校推動一個以學生為本的文化。例如學校可以檢視功課量、評估方式及測考方式，以避免學生受到過大的打擊而喪失信心；同時，給予學生足夠的小息和午飯時間，並恰當地安排課外活動。如此，可以讓學生有喘息和發揮的機會，增加他們的自控感。

要邁向學生為本的學校管治文化，當然需要學校不同持份者努力。教師接觸學生的機會，遠比學校社工多。那麼，如何協助教師擔起關愛學生的角色，乃關鍵所在。

學校社工作為學校的成員，可以用不同渠道向教師和校長反映學生的身心健康需要，並給予符合學校情况的建議。雖然社工是學校的少數，專業背景也有異於一眾教師，但正是因為他們來自不同的專業，才更有潛質與教育專業人員互相配合，擴闊彼此的經驗和視野。

催谷文化 非源於學校

還有不得不提的是宏觀層面（macro-level）的改變。其實，有不少學校的管理層很了解學生壓力，也關懷學生成長；但他們擔心，若然自己學校放寬要求，而其他學校不變，只會令自己學校落後於人、影響收生。在壓力之下，校方或無可奈何地繼續催谷，連教師都要疲於奔命。那麼，要改變的，其實是整個社會。

畢竟，在目前我們的社會，「多元出路」仍然只是一個口號，仍須推動教育制度和社會觀念的改變。這些老生常談的問題，也該是宏觀社會工作的介入範疇。儘管沒有立竿見影的成效，但社會上仍需要有人不斷發聲。通過開展相關議題的研究和倡導等，或能夠漸漸引發社會上不同持份者對問題有更深入了解和關切。只有多方互相配合，在不同層次上努力營造一個適合下一代成長的環境，才能使學生重現笑容。

作者姚芷君是註冊社工，關志健是城市大學社會及行為科學系助理教授

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[姚芷君、關志健]