林振昇：提防人力資源推算「計錯數」

有見及此，政府已在今年7月開展新一輪人力資源推算，評估5年後的人力情况，詳細報告預計在2025年初始公布。新一輪推算，是制訂未來勞工及人口政策的重要基礎之一，必須慎重考慮蒐集資料及分析的方法，以免「計錯數」。

輸入外勞後異象 人力需求「假上升」

以往的《2027年人力資源推算報告》由三大部分組成，即人力供應推算、人力需求推算及人力資源供求差額推算，報告結果是按統計處蒐集的數據和資料編製而成。但統計結果是否能如實反映真實情况？自最近本港擴大輸入外勞後，勞聯及其他勞工組織接到疑似「假招聘」的情况有所惡化，部分不良僱主為輸入外勞鋪路，刻意營造人手短缺情况，包括將招聘薪酬壓至遠低於市價水平；在招聘條件中加入難以達成的條件，例如有工程承建商的招聘啟事條款，要求普通前線建築工人需具備英語書寫能力，這明顯是超乎工作的合理需要。若這些「假招聘」數字被列入人力需求的參考數據之一，恐怕將推高人力需求推算而造成誤判。

科技應用對勞動力需求的影響

政府近年全力推動建築業使用各類創新科技建築方法，包括MiC（組裝合成建築法）、MiMEP（機電裝備合成）等。比起傳統建造方法，MiC和MiMEP預先在工廠完成大部分安裝，減少工地人手及安裝時間，並可提升生產力及施工安全。

另外，今年施政報告也提及，將推出計劃提升現有工友技術水平，推動「一專多能」發展，相信亦能相應提高勞工供應。就以機電工種為例，他們往往在建造工程後期才全面進場，倘他們擁有其他工種的技能，就能在工程初中期已經參與，有效善用人手資源，也增加本地工人工作機會。正進行的新一輪人力推算，乃中期的人力需求評估，故科技廣泛應用、行業技能的提升對勞動力需求的影響，應被充分考慮。

除外勞對人力資源推算的影響之外，今年施政報告亦提出要「留人才」。在這個目標下，政府將成立人才服務辦公室，跟進人才入境後的發展和需要等。

筆者喜見辦公室成立，因人力資源規劃從來都不止限於人力的「供」與「求」，而是關乎職位與技能配對。人才服務辦公室除跟進人才發展外，他們蒐集到的數據，也可進一步了解入境的人才正從事什麼工作。唯有透過詳細統計和分析，我們方能更好地檢討輸入人才計劃的成效，讓計劃更能針對人才短缺的行業，成就香港「八大中心」的定位。

勞動市場面對挑戰 推動進步價值契機

人口老化與勞動力短缺，對香港而言本是挑戰，然而有危亦有機。面對人手不足，我們就要嘗試從提升科技的應用與勞動力質素入手，以保持生產力；面對人才短缺及勞動力錯配，我們更要為青年人提供多元發展機會，鼓勵職專教育，令教育與勞動市場能夠更好銜接；面對潛在勞動力未被釋放，政府便需要鼓勵企業改變管理方法，為僱員提供更大彈性，令他們能夠平衡家庭責任與個人發展。

香港社會需要進步，也需要更針對性地解決問題。我們不能再以過去的思維，迎接未來挑戰。以上解決問題的方向，無一不需要充分數據及細緻的政策和規劃。此外，政府也要確保每一階層的市民都能分享發展所帶來的成果，引領他們共同進步，使香港成為一個更公平的社會。

（進步社會發展的關鍵系列．三之三；首篇刊2023年10月24日，次篇刊2023年11月2日）

作者是勞聯主席、立法會議員

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[林振昇]