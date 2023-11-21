阮穎嫻：在家工作成趨勢增勞動力

由於香港沒有這方面的大型數據，這篇文章綜合一些外國職場數據，分析有何因素影響工作模式轉變，及它對職場和生產力的影響。

影響在家工作流行度的因素

在家工作很久以前已經出現。美國的調查數據顯示，1960年代全天在家工作的日子，佔所有付薪工作日的0.5%；這個比例在以後幾十年緩慢上升，至2019年疫情前，比例是7%。疫情爆發後，社交距離要求和恐懼疫症，令在家工作的比例一下子升上60%。目前這個比例仍然有28%，是疫情前的4倍。

很多因素影響在家工作有多流行，最主要是工作性質。從事資訊科技、金融及保險服務和專業服務的勞工，在家工作的程度最高，平均一周在家工作兩天以上。這些工種有一些共同特徵，有助於或鼓勵在家工作：員工待遇較好、工作通常具有分析性或大量使用電腦、企業傾向於集中在大城市。高收入者通常有更好的住屋，及更寬敞的家庭辦公空間。

此外，由於這些行業企業集中在密集的城市中心，員工需長時間通勤，這使在家工作顯得更具吸引力，從而節省時間、金錢和煩惱。

在行業分佈的另一端，零售、酒店、餐飲、運輸和製造業員工在家工作率較低，每周在家工作0.7至0.9天。這些行業的大多數工作，需要與消費者接觸或使用專門設備和專用設施，因此需要實地工作。

即使如此，每家企業的生產模式、管理和企業文化也有很重要的影響，例如同屬汽車業，特斯拉（Tesla）的工程師完全不允許在家工作；通用汽車（GM）有四分之一時間在家工作；本田汽車則有45%。

另外，企業規模方面，中小企在家工作比例較低，大企業較高，自僱人士最高。這合乎常理——中小企人手少，可能要身兼數職，比較難安排在家工作。

在家工作的比例，也視乎勞工個人因素。教育程度高的勞工，普遍在家辦公的程度較高。當然，這與他們多數從事需要分析能力的工種有關，在家工作較易安排，不會對生產力有太大影響。

年齡方面，在20多歲年齡層中，在家工作比例最低，30多歲達到頂峰，更年長的勞工在家工作比例又回落。20多歲的特別受益於廣結職場人脈、在職培訓和指導等活動，而這些活動最好面對面。他們事業剛剛起步，人工低，住屋狹小，降低了在家工作的吸引力。30歲出頭的勞工，更可能與孩子一起生活，面臨較長的通勤時間，提高了在家工作的吸引力。年紀較大的員工可能不太願意在家工作，因他們不再承擔照顧孩子的責任，或者僅僅是因為他們喜歡返工見同事、「吹水」寒暄。在香港，有些中年同事總是不想回家見到老婆仔女老母，於放工時間後會獨自留在座位，娛樂到晚間8時、9時才回家，然後辯稱要加班。

至於性別，女性的在家工作比例比男性稍高，但這是由於美國的女性教育程度普遍較高。剔除教育程度因素後，男女在家工作比例無明顯差異。

對工資和生產力的影響

根據經濟學理論，在家工作會令（實際）工資下降。美國人平均認為每周在家工作兩天或3天的選擇價值，相當於工資的8%，這意味着勞工願意接受工資下降（或較緩慢的薪酬升幅），以換取在家工作的待遇。此外，當員工在家工作時，他們將通勤時間節省的一部分投入工作， 變相增加勞動力供應。生活在偏遠地區、因行動受限難以通勤、要湊仔而不能長時間在辦公室工作的人等等，有了在家工作安排以後，可重投勞工市場，從而擴大勞動力供應，並降低均衡實質工資。

上述工資下降並不損害勞工福祉，亦不是僱主欺壓勞工，而是勞工因為在家工作令生活改善，而願意接受的取捨。

大規模向在家工作的轉變，也可能改變薪資結構。剛才說過，教育程度高的人，更多轉為在家工作。若他們因此工資升幅放緩，可能與教育程度較低勞工的工資收窄，從而紓緩不同工種收入懸殊的現象。

可助企業減營運成本

關於生產力方面，由於面對面交流的機會減少，企業內部溝通、知識轉移和人員之間的合作等能力會下降，而這情况尤以完全在家工作的模式較嚴重，可能導致企業及社會整體生產力下降。但有3點值得補充說明——

第一，混合安排可以解決部分問題，例如妥善編配時間，將會議安排在辦公室上班的日子，在家則處理需要獨立思考的工作。經歷疫情後，科技應用出現了不少創新，例如線上會議、雲端伺服器等，方便遙距工作。而企業管理和人手編制方面亦有相應措施，減少在家工作對生產力的不良影響。

第二，混合安排也有好處，例如減少通勤時間、增加員工時間編配的彈性等。這些優點有助提升員工的工作滿意度，取得工作與生活的平衡，並有助提升生產力。有研究指出，這些益處可能大於混合安排帶來的不便。

第三，從企業角度看，生產力不是唯一考慮因素，因為在家工作同時可為企業削減營運成本。國際企業在中心商業區租用甲級寫字樓，所費不菲。由於在家工作，企業可以將一部分辦公桌改成輪用制，即所謂hot desk，會議直接在線上召開，減少會議室需求。這些轉變，減少辦公室租用面積，從而減少開支。這也是疫情後世界各地商業房地產價格下調的一個重要原因。

參考資料：Jose Maria Barrero, Nicholas Bloom ＆ Steven J. Davis (2023). The Evolution of Work from Home. Journal of Economic Perspectives, 37(4), pp.23-50.

作者是香港大學經管學院講師

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[阮穎嫻]