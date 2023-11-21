孫興杰：「舊金山願景」與中美戰略外交關係的確立

時隔一年零一天，中美元首再度會晤，確認了中美關係的性質，框定了中美關係的結構，並在諸多議題上確立了溝通合作交流的渠道。中美關係需要在世界百年變局的大背景下謀劃。由於中美處於單一全球國際體系之中，不打交道是不行的，要改變對方也是不切實際；除了和平共處、做伙伴和朋友之外，沒有更好的選擇。

增信釋疑 藉外交穩定關係

筆者認為，兩國關係已進入新的歷史階段。從去年印尼峇里島會晤開始，中美元首會晤聚焦於「增信釋疑」。在國際關係理論中，增信釋疑（assurance）是大國交往的重要手段，是避免大國關係走向對抗的策略之一。增信釋疑的核心是相互交底。於峇里島會晤時，美方提出「四不一無意」（美國不尋求同中國打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」，無意同中國發生衝突）；中方則表示中國無意取代和超越美國。此次舊金山會晤，兩國元首再度重申這一共識。中美增信釋疑的核心問題，是對彼此認知的界定，即中美到底是對手還是伙伴。

進而言之，彼此認知及關係性質，決定了雙邊關係發展方向。2017年，美國開始將中國視為戰略競爭者，對華政策從接觸轉向對抗競爭，導致兩國關係不斷下滑至建交以來的低點。峇里島會晤後，中美關係重新磨合和界定。舊金山會晤中，中國提出了「舊金山願景」，以及與美國共同樹立正確認知、共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任、共同促進人文交流。可以說，「舊金山願景」是峇里島共識的升級，奠定中美戰略外交關係的框架。

中美戰略外交關係的含義，不僅在於兩國關係所具有的戰略屬性，更重要的是，要通過外交活動穩定中美關係。中美之間的對抗與衝突，是這個世界不能承受的，尤其是作為國際體系內的大國，彼此衝突和對抗，不會有贏家，只能造成體系性的毁滅。在國際關係史上，伯羅奔尼撒戰爭之後，希臘城邦國際體系走向衰亡；20世紀的兩次世界大戰，是歐洲的「新30年戰爭」，其結果是歐洲整體衰落，從世界權勢舞台中央退場，成為冷戰前沿。中美兩國經濟總量佔世界三分之一、人口佔世界四分之一、貿易總量佔世界五分之一，這是中美關係的底色。

中美關係非國際體系之間的關係

舊金山會晤期間，兩國元首認可雙方團隊自峇里島會晤以來，為討論中美關係指導原則所作的努力及取得的共識。中美關係指導原則的談判及共識，反映了雙邊關係的變化，凝聚了彼此最大公約數。截至目前，雙方取得7項共識，即相互尊重、和平共處、保持溝通、防止衝突、恪守《聯合國憲章》、在有共同利益領域開展合作、負責任管控雙邊關係中的競爭因素。

中方堅持的「相互尊重、和平共處、合作共贏」原則，愈來愈多被美方接受。當然，美方依然堅持與中國競爭的態度，但競爭是要有規則的，不能從競爭滑向對抗和衝突。中方並非拒絕競爭，而是反對以競爭來界定全部中美關係。回顧過去幾年的中美關係可見，雙方在關係性質和指導原則的共識是增多了，而不是減少了。

中美兩國是現行國際體系內的成員，雙方關係是國際體系內的關係，而不是國際體系之間的關係。美國是國際秩序的主要創建者和主導者，美國的核心利益是維護霸權地位；中國不是國際秩序的挑戰者和破壞者，而是維護者。

美國這幾年對華的界定，是錯誤和狹隘的。俄烏衝突等地區衝突顯示，美國面臨的迫切挑戰並非中國。中美是單一國際體系內的大國關係，這是中美關係的基本結構。因此，中美關係不同於美蘇關係，因為冷戰是兩個不同國際體系之間的競爭與對抗，而中美則是同一國際體系內的兩個大國。美國從「脫鈎」到「去風險」的轉變，則是中美關係結構使然。

在舊金山會晤期間，中美達成20餘項共識，雙方溝通交流的渠道得以重建和拓展。其中備受關注的是，中美成立禁毒工作組。中美合作禁毒，將對美國的社會生活產生正向影響。此外，兩軍之間的交流互動恢復，為兩國戰略關係的穩定加裝「護欄」，避免海空軍意外相遇引發危機。可以看到，舊金山會晤的成果是務實、具體的，為兩國關係的穩定奠定基礎。

開誠布公交流 見關係趨成熟

中美關係是多面向的。在一些重大和敏感議題上，兩國元首坦誠深入溝通與交流。中美之間存在矛盾和分歧，是正常的，但需要管控分歧，相互尊重彼此核心和重大利益。中方要求美國恪守「一中原則」、反對「台獨」、停止武裝台灣、支持中國和平統一。此外，對於科技經貿問題，中方要求美方嚴肅對待中方關切、取消單邊制裁，為中方企業提供公正非歧視的環境。其實，對於彼此分歧能夠開誠布公交流和磋商，本身就是戰略外交關係走向成熟的表現。

從峇里島到舊金山，中美戰略外交關係的方向已經確定，雙邊合作和溝通渠道恢復或者擴大。希望在未來，中美雙方有意願和能力管控分歧、尋求合作，走出一條不同以往的大國相處之道。

作者是中山大學國際關係學院教授

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[孫興杰]