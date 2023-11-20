黃錦良：小學常識拆科 回應時代需要

過去常識科一直被指內容太多、涉獵範疇甚廣，包括健康與生活、人與環境、日常生活中的科學與科技、社會與公民、國民身分認同與中華文化，以及了解世界與認識資訊年代六大範疇內容；加上時代急速變化、科技發展日新月異，現有的常識科課程已不足以應付學生的學習需要。

港發展創科中心 需有足夠人才

事實上，近年國際評估PISA研究結果顯示，香港學生的科學能力呈下跌趨勢，自2012年起拾級而下，排名已被鄰近地區超越，反映有關方面急需加強。而香港要發展成為國際創科中心，必須有足夠創科人才，其中加強STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）教育，從小培養學生「動手做」的能力，是未來重中之重的工作。另一方面，在目前常識科課程內容過多的情况下，與中國歷史、地理等相關內容亦有所不足，不利培養學生的國家觀念。

今次當局下定決心，分拆為人文科與科學科，回應社會發展需要，亦讓學生的學習更聚焦。人文科方面，內容基於現有常識科，再增潤國家歷史、文化和地理元素，令學生更有系統地了解國家。為配合國家「科教興國」方向，當局設立小學科學科，從小啟迪學生的創意和科學潛能、燃點科學探究的興趣，並打下穩固的科學基礎，有助銜接至初中課程。

據當局最近推出的課程框架（擬定稿），課程設四大範疇，其中在「科學、科技、工程與社會」，大幅增加了國家和世界的航天科技發展內容。這些年來，國家航天事業發展一日千里，處於世界前列；然而過去常識科課程有關國家航天發展的內容甚少，學校多利用校本課程或課餘活動作介紹，成效有限。日後將在課程層面有所加強，使學生有更多機會了解國家太空探索和航天科技的重要成就，從小培養對國家航天事業的自豪感，將來參與國家航天事業的建設。

推動新科 須加強專業支援

要令新學科能夠順利落地，關鍵在教師。然而目前是否有足夠師資推動新科，尚存疑問。不少小學教師都是兼教常識科，而且大多屬「文科」出身，要轉型任教科學科恐不容易，需更多專業支援。據香港科技創新教育聯盟早前調查顯示，受訪教師的最大挑戰是自行設計STEAM教育課程或活動，並期望接受人工智能、虛擬／擴張實境及跨學科課堂設計等培訓。以上調查值得當局參考，在培訓方面加強相關內容，切合教師需求。

為了有足夠師資開設新學科，當局須加快培訓進度，結合線上線下模式，讓更多在職教師受訓；長遠提供更多與科學相關的師訓名額，從源頭增加科學教師。此外，現時學界推行STEAM教育的校際差異甚大，當局須加強到校專業支援，並推動跨校專業協作，互相分享良好經驗，彼此借鏡參考，推動STEAM普及化。

冀政府提供持續財政支援

除了師資培訓，學界亦十分關注新科的教學資源。筆者建議加快教科書審批速度，並提供更多教學資源套和教學示例，增加教師的教學信心。由於科技發展日新月異，當局可與大專院校合作，定期推出更多網上資源套和增潤單元，令學生獲得最新科學知識。目前，政府向每所小學提供35萬元一筆過津貼起動科目，以購置學與教資源、提升設施和設備；日後期望政府能提供持續財政支援，讓學校有足夠資源加強發展學科。

這次政府分拆常識科內容，使課程能與時並進，符合現時學生學習需要，業界普遍對此表示歡迎。在落實新科的過程中，希望當局能夠加強解說及多了解學界實際情况，特別是同工較關注的課時安排等，確保同學能夠學習所需知識之餘，又不會加重其課業壓力。此外，專業支援、教材和資源等配套必不可少，才能使新學科能順利推行。

作者是教聯會主席、全國人大代表

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[黃錦良]