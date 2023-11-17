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郭玲麗

郭玲麗：文化結合夜經濟 開創新消費模式

【明報文章】本港經歷3年多新冠疫情，深深改變了市民的生活模式，令以往夜生活娛樂逐漸式微。港府應推出針對性的策略，着力振興夜間經濟，帶動本地經濟活動。華夏優秀傳統文化是我們國家、民族傳承和發展的根本；推動傳統文化創造性的轉化和創新發展，相信能為經濟市場提供有益啟示。

近年國潮文化席捲內地多個城市，例如深圳錦繡中華民俗村景區舉辦「國風華服時裝秀」、民族舞蹈表演、「非遺」匠人即場製作手工藝品等。根據調查，現時青年喜愛「接地氣」，逛市集成為他們熱愛的消費活動。這些市集往往配合各式各樣文藝元素，形成新的經濟生態。中國有5000多年歷史，傳統文化博大精深，鑄造了博採眾長的文化自信，帶來強大精神支撐。

夜經濟需海納百川

文化要有創新性，但不能曇花一現，而要有長遠的發展規劃，以文化跨越時空的概念，成為跨時代跨地區的橋樑，讓「東方之珠」更璀璨奪目。有內地城市以《清明上河圖》為靈感，套用杭州宋城概念舉辦「萬聖奇妙夜」，安排工作人員於亭台樓閣和驚魂街區之間穿梭。他們穿上以《聊齋誌異》為主題的服飾，打破以往西方造型為主的服裝，宣揚我國文學作品，讓市民更了解中國文學。

香港擁有中西文化薈萃的優勢，夜經濟除了融入華夏文化，亦要海納百川，邀請不同國家和地區參與，加強交流合作，務求「引進來，傳開去」，例如可舉辦中西文化微電影比賽、多國飲食文化攤位和展覽等。此外，設有體驗活動也十分重要，例如舉辦華服服裝主題活動，鼓勵市民穿著華服參加，提升參與度；又或安排武術師傅或武術運動員在場表演，並配合AR（擴增實境）／VR （虛擬實境）技術，讓參加者學習馳名中外的中國功夫。這些體驗活動，相信能為本港夜經濟注入新活力。

夜經濟要取得成功，少不得合適場地和充裕資金。政府應向不同地區團體和商戶收集意見，規劃合適場地舉辦夜經濟活動，例如人煙稀少的海濱長廊、康文署轄下的露天廣場，及設立指定空間讓商戶租用場地等。此外，設定廉宜的租金能夠減低商戶成本，有助吸引更多文化從業者、藝術家參與和支持。他們往往欠缺一個發展空間，去展示和推廣作品。

讓青年主導夜市主題

建立夜市品牌和特色，亦同樣重要。本港的夜經濟，可統籌不同地區特色和資源，迎合不同年齡層的口味。如荃灣、旺角、中西區等，都是青年的集中地，可以舉辦活力、文創和特色夜市。筆者建議政府採取較寬鬆的態度，讓青年主導不同夜市主題。另外，其他地區可主打懷舊的文化主題，例如粵曲歌藝表演、傳統節日慶祝活動等，吸引年長者參與和支持。

筆者認為，夜經濟不僅是城市消費模式的新藍海，更是滿足市民美好生活需要的新方式；盼政府善用我國文化瑰寶，讓文化與經濟產生協同效應，使大眾加深認識中國文化底蘊，從而增強文化自信和價值觀自信。政府、企業和社會各界團體應共同努力，透過多元文化特色配合夜經濟模式，創造繁榮的夜經濟環境，吸引更多訪港遊客和本地消費者，為香港的經濟繁榮和文化傳承作出長遠貢獻。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[郭玲麗]

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