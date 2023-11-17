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別學優

別學優：野豬問題的政治思考練習

【明報文章】在今年10月26日至11月2日的一星期間，政府殺死了（或曰「人道處理」）22隻「對公眾構成潛在危險或造成滋擾的野豬」（註1），地點遍佈港島新界。相關報道不絕於耳，也在不同評論區引起廣泛討論。

同情野豬的人，不少皆被冠上「大愛左膠」之名。唾罵者認為野豬會傷害人類、破壞財物，可憐野豬的只是同情心氾濫、只講理想而不考慮現實之輩。政府則以野豬「對公眾構成潛在危險或造成滋擾」作為捕殺政策的佐證，也或多或少代表着主流社會的想法。

自身取態與語境的張力

不過，野豬也是一群有血有肉有感知的生命。常來城市翻垃圾的牠們，是人類不善處理戶外垃圾的症狀，也是自然棲息地被過度發展因而痛失食物來源的無家者。牠們是在家園被摧毁後仍願意留下，翻垃圾堆維持生計，甘願冒着生命危險而願意繼續證明香港仍然可居的城市代言人。據漁護署網站，牠們也是只會在「受挑釁或受驚嚇」才會作出攻擊的「危險」動物。當然，在野豬有機會傷人的前提下，上述語境（context）或許來得「大愛左膠」，並必須被摒棄。

美國哲學家巴特勒（Judith Butler）在思考以巴衝突時，便反思了如何斡旋「自身取態」與「其他難以相容的語境」之間的張力（註2）。作為一名反戰學者，巴特勒受本能反應驅使譴責雙方暴力，但同時也承認她不得不去明白在以色列的霸權下，巴勒斯坦人多年來遭受的壓迫，也難以避免想到猶太人種族隔離的歷史傷口。

然而，當她嘗試用不同語境去思考以巴衝突中的暴力時，巴特勒便會陷入「相對」（relativizing）的困窘。簡單地說，她要不變成取態模糊的牆頭草，要不便會被質疑「那你現在是否為雙方的暴力辯解」的無限輪迴中。

除了選邊站 更要「了解」

正因如此，巴特勒指出我們的思考與論述框架，並不足以處理當今的道德問題。我們只得批判（condemn）或贊許（approve），例如反暴力／反猶／反極端主義／反美等，而語境往往淪為證明取態的工具。巴特勒提醒我們不應只關注批判抑或贊許，更是要去了解（understand）事情。語境與知識是互相緊扣的，不同語境會引伸不同知識，因此能夠幫助我們更全面了解事情。但同時正因語境與知識的相對性，不同語境所引伸的知識，往往會窒礙我們的「判斷」（judge）能力，尤其在現今媒體的推波助瀾下，社會大眾早已習慣非黑即白的思考模式。

有趣的是，巴特勒承認不是全部人都是社會和歷史學家，「我們都很忙」（we are all busy），囿於一個思考框架，的確是一種可行的處世之道。惟巴特勒追問：「後果為何？」對她來說，假若我們要去追求一個互相尊重、各群組共生共榮的社會，我們必須超越一個只追求批判或贊許的道德框架，而是要擁抱不同語境來作出判斷，並把問題由「批判」導向對美好未來的嚮往。同時，我們要時刻提醒自己取態的狹隘，因為歸根究柢，我們除了要「選邊站」，更是要「了解」事情。

思考人與野豬共存之道

回到野豬一題。一群膽小的生命在城市間殘存久活，看到牠們被捕殺的信息，我難以抑壓內心之難過，卻也同時理解野豬的「危險性」。在思考野豬問題時，我們或許要做的並不是死抱着自己的取態，而是嘗試用不同角度，了解這一群在頹垣敗瓦中繼續閃爍頑強生命力的生物，並因此有機會去了解、去思考、去批判、去判斷、去回應、去行動。

我無意否認野豬對城市的潛在禍害，本文只不過想指出野豬並不單止是「必須死」的危險與滋擾，並提議以此作為出發點，思考人與野豬的共存之道。生在生態危機、民主退場、戰火紛飛的年代，每個問題盤根錯節，思考野豬問題的政治練習來得無比重要。

註1：漁護署網站「野豬滋擾」頁面數字

註2："The Compass of Mourning: Judith Butler writes about violence and the condemnation of violence," London Review of Books, 45(20), 19 Oct 2023.

作者是中大文化研究哲學碩士生、香港動物法律及保護組織研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[別學優]

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