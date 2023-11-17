王耀宗：中東和平之途荊棘滿佈

以色列總理內塔尼亞胡稱，進攻加沙的戰略目標有二：一是殲滅哈馬斯，二是拯救人質。目前這兩個目標均未達到，以色列不會停火。在「選點轟炸、盤旋推進、避免巷戰、犁庭掃穴」戰術下，以方宣布已摧毁哈馬斯130條隧道及多個指運中心；哈馬斯已喪失加沙北部控制權。以色列總統Isaac Herzog在11月3日投書《紐約時報》指出：「任何人試圖利用平民痛苦來綑綁我們雙手，以圖挽救哈馬斯，都是錯誤的。對我們及巴勒斯坦人來說，只有移除哈馬斯，痛苦才會終止。任何試圖束綁我們雙手的人，不論有心或無意，不單是在削弱以色列的防衛，也在損害對於建立一個暴行絕迹的世界的希望。」

美國是克制以色列唯一力量

美國在中東的角色，是關鍵性的。全世界的左翼或和平分子對於以國轟炸加沙氣憤萬分，但他們想不到的是，哈馬斯襲以的結果可以是嚴重得多——若沒有美國的話。美國是在中東克制以色列的唯一力量，儘管一般人只看見美方對以國的軍事援助，但在10月7日事件後，美國即派兩艘航母赴地中海作鎮懾；其時所鎮攝的實是以色列。兩艘航母在地中海出現，一方面是警告其他阿拉伯國家勿輕舉妄動，但更重要的是安撫以色列——雖然後者遭遇重大傷亡事件，惟該國沒有特別的生存威脅（existential threat），間接表示以國的反擊不必過度。

美國擔心的是若以方反應過大，在恐襲後立刻強烈回撃、全面轟炸加沙，可想像憑以國的先進軍事力量，不難將加沙炸至稀巴爛，但周邊阿拉伯國家不會坐視，那時很可能引起一場地區大戰，更可能牽動歐盟、中俄而變成世界大戰。有理由相信，美國總統拜登的迅速決策（派遣航母及親訪以色列）向以色列給了定心丸，令後者減慢報復步伐。

美穿梭外交 緩和局勢

美國在這次以巴衝突的角色，極有可能是阻止了一場地區大戰（也可能是世界大戰）。我相信若無美國干預，以方不可能預先警告加沙北部的巴人需南遷、不會那麼緩慢推進，亦有可能不會重佔加沙。

而一個多月來，美國國務卿布林肯兩度穿梭中東，在美國影響下，特別是經卡塔爾調停，使4名人質獲釋，並開啟了加沙南部的拉法口岸，令部分人道主義物資可輸入加沙，及讓部分持外國護照者離開當地；這一切都緩和了中東局勢。

眾所周知，中東伊斯蘭國家分兩大陣營：遜尼派的有沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾等；什葉派以伊朗為首，其他有敘利亞巴沙爾政權、黎巴嫩的真主黨等。美國與遜尼派國家關係良好，這次戰爭目前只限於以色列與哈馬斯，而且嚴重受損地區局限於加沙北部和以色列南部。看來，以哈戰爭擴大的可能性極低，黎巴嫩真主黨及伊朗只是空言恐嚇而已，前者武力不足以抵擋以色列；而伊朗與美國交惡，倘跟以國開戰，以色列必會先轟炸其核設備，多年發展會被摧毁；敘利亞內戰未息；溫和的遜尼派國家極力想發展經濟，跟以色列交好，沙特曾與以國商談建交，惟因10月7日事件而中斷，沙特只好公開聲明，以「兩國論」為基礎，希望盡快恢復和平進程。

美國也是贊成「兩國論」的，但西方民主國家的左翼人士在反以色列示威中高叫「從河邊到海邊」口號，含義就是從約旦河到地中海邊，不容許以色列存在。這是一個猶如種族滅絕的口號，以色列時刻要擔心亡國威脅，自會用任何手段自保。

從「獨霸式單極」到「不完全單極」

當然，美國不會任由以色列人被趕出巴勒斯坦地區。從地緣政治看，美國的確是中東的霸權，霸權的基礎是軍事及經濟力量；此時此刻，霸權是穩定的力量。

這使我想起今年4月《外交事務》一篇名為「多極的神話：美國仍在權力之頂」（The Myth of Multipolarity: American Power's Staying Power）的文章。作者認為現時兩極或多極世界實是個迷思，並非真實。多極世界很可能是一個連年戰爭的世界，二戰的發生可為明證。至於兩極世界，只可計入中國與美國，但前者只在經濟方面追得上美國，軍事力量則目前力有不隸。

該文作者對比中美13種「系統力量」（system ability），例如核潛艇、航母、導彈等，中國在大部分範疇落後。作者承認在蘇聯政權崩潰後，於學者亨廷頓所稱的「第三波民主浪潮」的1990年代，美國的確在一段時間內是「獨霸」式「單極」，那是一個「完全單極」（total unipolarity）年代。進入21世紀，美國在伊拉克及阿富汗的失敗，顯示其單極力量衰落；但作者認為，美國是唯一一個可在全球伸展軍事力量的國家，而其他國家只能發揮地區力量。儘管美國衰落，惟只是變為「不完全的單極」（partial unipolarity）而已。

多方角力 和平路遙

證諸這次以哈戰爭，可謂事實。以國有強烈報復之心，但被美國克制。加沙之未來地位已放在議程上，美國傾向「兩國論」，不贊成以色列重佔加沙，以國很可能接納。溫和派中東國家俱支持「兩國論」，但哈馬斯表明反對，並認為10月7日事件可重複多次，以色列亦誓言剷除哈馬斯。事實上，巴勒斯坦激進派之後台及金主實為伊朗。伊朗為實力所限，目前否認有支援10月7日襲擊事件，但他們知悉事前部署及參與訓練哈馬斯，應無疑問。伊朗在中東的坐大，實是美國地緣政治一大失誤。布殊的反恐戰爭雖擒殺伊拉克薩達姆，但奧巴馬的「重返亞洲」戰略，令美國在中東影響力減弱。伊朗趁機發展核武，現已成氣候，很難回頭了。

毫無疑問，伊朗視以色列為世仇死敵，不消滅，不會罷休。在西方的左翼分子或「左膠」，從來不批評激進的伊斯蘭教義，更反對以國的自衛戰爭；但溫和阿拉伯國家亟盼發展經濟，傾向跟以國和平相處。總言之，中東和平之展望，固然有支持的力量，但礙於地緣政治、教派義理分歧、溫和與激進之對立、美國跟以色列較勁等，加上世俗與神權力量爭奪等複雜因素，中東和平之途，何其遙遠。

作者是旅居澳洲的香港政治學者

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