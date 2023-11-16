管浩鳴：香港選舉投票率的迷思

或者先回顧一下今年10月區議會選舉報名期開始時，民政及青年事務局長麥美娟被問到有否評估區選投票率，她說天氣及社會和諧程度都有影響，並以樓宇管理作例子，若法團、大樓管理得好，法團投票亦沒有太多人參加。

筆者不是天氣專家，無法預測投票當日的天氣，如果要像最近高官們積極宣傳區議會選舉的話，恐怕假設排隊輪到天文台台長，他要落區跳「停雨舞」了。

投票率高與低，受很多原因影響，全世界都沒有所謂最佳投票率的標準。在香港投票率的迷思，普遍認為投票率太高意味政治對抗嚴重，高投票率反映的是政治狂飈、社會對立；低投票率又會被視為人民政治冷感、對政府不信任。投票率多寡，本身就難以一概而論。

最重要是選賢舉能 為民做實事

中聯辦主任鄭雁雄先生曾說，香港未來的管治團隊都是愛國者團隊。香港政府不再需要處理很多不必要的政治互動，可以集中力量把管治工作做好。意識形態的政治對抗，在現時新議會制度內已經不存在，所以按「香港標準」，以往的高投票率，在未來短期日子內均難以實現，這是合情合理。

經歷了回歸後廿多年的高度政治化社會，無論立法會或者區議會，建制與泛民的爭拗極之白熱化，市民難以用實際、理性的角度去判斷社會發生的嘩眾取寵議題。過去社會上不理性的資訊發放與傳播，其實相反地令一大部分市民處於政治冷感狀態，選民人數亦可反映這個狀况——2023年選民人數是4,333,106，離香港整體人口還有一段距離。基於以往的政治冷感狀態，不論是因為政治原因，還是其他種種因由，香港市民還沒有適應下來。或者某意義上，現在的政治冷感不算是太壞的事，亦需要時間來逐步建立對新政治風氣的信心。

當然，愈多人投票，反映愈多人參與及認同新選制；但投票率並非斷定新地區治理制度的唯一標準。最重要是在愛國者治港原則下選賢舉能，為民做實事，並有效結合與立法會之間的互動，發揮協同效應。

歸根究柢，影響投票率高低的因素複雜交錯，政府及建制派盡力拉票宣傳就一定沒錯。筆者認為，讓市民認識新選制，為香港良政善治打好基礎，集中精力推動經濟，精準到位改善民生，比起追求數字來得實際。

作者是立法會議員、法政牧師

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[管浩鳴]