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韓俊賢

韓俊賢：老舊公屋重建 避免由喜變悲

【明報文章】因應樓齡漸長而導致居住環境質素下降，對不少居於樓齡逾45年的舊式公屋居民而言，重建對他們來說普遍是喜訊。近日就傳出樓齡剛好60年的彩虹邨重建計劃，對這個房委會前身「屋宇建設委員會」所建第四個公共屋邨的居民而言，理應是喜訊；但按現時消息傳來的計劃來說，重建工程可能長達20年，如此工期恐怕是一場災難。當局若真的以傳聞中的方式重建，相信會成為數以萬計現居於高齡公屋的居民夢魘。

20年重建工期 恐成居民夢魘

回首香港公屋重建史，本於1970年代逐漸淘汰或改建沒有獨立廚廁的第一、二型徙置大廈，但在80年代初，遭遇「26座危樓公屋」事件，反而導致大量當時樓齡僅10多至30年的徙置大廈或廉租屋被重建。由於當年危樓公屋的重災區，正是葵涌區的多個徙置或廉租屋邨，筆者成長期間所面對的居住環境，除了親身經歷過要安裝大型鋼架以支撐樓宇結構的公屋大廈外，便是圍繞身邊的不斷重建工程。

在那一波公屋重建潮中，不少屋邨其實短則數年、長則約10年便完成重建，非常視乎該屋邨規模而定。那些年的公屋重建，都有一種既定公式：第一期重建可能在邨內尋找閒置用地，增建新樓以安置居民，然後循序漸進開展工程；但當然因部分屋邨腹地狹小，又或偏偏是危樓公屋醜聞開始時的部分屋邨而有例外，惟大部分都可以原區安置，工期亦不會過長。

反觀今次彩虹邨的重建風聲一出，有消息指會參考工期長達20年的白田邨和華富邨重建模式。若「20年工期」成為範本，這對日後的公屋重建工作，恐怕成為災難的倒模。試想像居民要在工地中生活長達20年，而且當中有諸多不便，例如邨內臨時通道或需常常改路、民生設施要搬遷等，不單是對居民，同時對承建商、工程人員甚或房署職員，都會弄致人仰馬翻，猶如災難。而這種情况，持份者根本不想復見，也不應成為樣板。

過去公屋的重建工期，不會在一個令人嘩然的長時段才能完成。固然過去有其迫切性的原因，而且往往會以整體社區規劃角度出發，使其短時間內完成。就以1990年代公屋重建潮為例，當時重建戶的安置接收邨，不會以「原邨」作為終極接收目標。以荃灣新巿鎮內的大規模徙廈及廉租屋重建為例，過去梨木樹邨的遷拆戶會遷往安蔭邨，也有石籬邨的遷拆戶調往石蔭邨、葵盛東邨等。但這些都是原有生活圈，而不必像白田邨的重建方法，讓居民留在原邨等新廈建成，或華富邨的重建需等「新華富邨」竣工方能啟動。這都是令公屋重建工期停滯的原因。

以本次彩虹邨重建工程為例，綜合現時消息，第一期受重建影響住戶的接收屋邨，將是鄰近彩虹邨的宏照道公營房屋項目。按地理位置，首期調遷的彩虹邨居民也不必離開原有生活圈。但事實上彩虹邨的重建，過往也曾有一定「先機」，例如曾丟空近20年的前大磡村用地，近年才建成啟鑽苑和啟翔苑，而啟鑽苑裏更設有公屋單位。若房委會有整體及前瞻性的全盤規劃，彩虹邨的重建前置作業也許可提早展開及更快完成。

在房署認為有潛力重建的高齡屋邨中，部分於近年便有加建「插針樓」，而這些插針樓往往成為公屋輪候冊的派樓首選。但其實若把樓層較矮、戶數較少的老舊公屋，在加插針樓時一併規劃，事實上亦無損公屋單位供應量。於葵青區，便有3個在具潛力重建榜上有名的屋邨，近年建成了插針樓。就如筆者曾任當區區議員的長青邨，將有兩座新插針樓建成，而未來數年也將再增多兩座。筆者當時長期接到不少街坊查詢，問及新樓建成後是否就「開始重建」，但答案往往令街坊望「樓」興嘆，而要繼續面對大修大補後仍常需維修的單位。

重建之外的附帶問題

在改善居住環境及整體重建可令公屋供應增加的大前提下，筆者固然贊成應加快高齡公屋重建步伐，更必須避免出現長達20多年工期的情况。發展資助房屋，令市民有安身立命之所，以促進經濟發展，這已成為東亞「四小龍」模式的其中一個發展典範，也被寫入教材。若當局在重建改善居民生活之外，也能在舊式個體戶店舖存續和公屋保育等項目上做出成績，勢將成為教科書裏另一典範。關於重建時出現的這些附帶問題，筆者相信之後也會成為社會討論焦點。

作者是民主黨房屋政策發言人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[韓俊賢]

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