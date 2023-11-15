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張銜春、紀緯紋、鄒鈺城

張銜春、紀緯紋、鄒鈺城：港貿易物流業迎高質量發展新機遇

【明報文章】貿易及物流業不僅是香港經濟增長的主要動力，也是本港四大經濟支柱之首，支撐着數十萬人的就業。然而香港作為國際貿易及物流中心的地位，正面臨嚴峻挑戰，直接和間接影響不少市民的生計及整體經濟發展。

產業鏈空間佈局調整

港貿易物流地位或受挫

究其原因，除了是環球經濟持續不景且前景不明朗外，以美國為首推動去全球化，特別是去中國化的形勢，及區內競爭加劇和競爭性質改變，也是主要因素。前者導致不少對接中國內地、香港和歐美市場的產業鏈中斷，尤其科技行業深受影響，例如電子零部件相關出口數字，便在過去一年錄得明顯跌幅。而且隨着產業鏈的空間佈局和國際物流路線調整，香港的國際貿易及物流中心地位或會受到進一步打擊。

至於後者，香港作為內地貨物中轉港的地位，不止因過去3年內地疫情及鄰近的廣州港和深圳港高速發展而受到衝擊，更重要的是，港口乃至整個產業的競爭，已由價格比較轉向智能科技水平及物流網絡完整性的質量比較。內地港口正通過智能化口岸及倉儲管理系統和物流資訊化建設，不斷提升物流效率和降低物流成本。

此外，內地城市的海港、機場、物流基礎設施和工業生產體系不斷完善，並形成完整的內部和對外貿易及物流網絡，有條件降低利用香港作為中轉站的需求，甚或在個別產業或業務上選擇與香港「脫鈎」，對香港構成一定的競爭壓力。

於危機中尋生機 在變局中開新局

然而變局亦是新局。香港必須把握國家戰略和本身的創新規劃所帶來的機遇，作出揚棄的選擇，於危機中尋生機，於變局中開新局。

第一，認清全球經貿「東升西降」大趨勢，迎「一帶一路」機遇。香港作為國家的國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐，在維持與傳統歐美市場的經貿及物流往來的同時，必須及時把握「全球南方」的興起，拓展或加強與東南亞、中亞、中東、東中歐、非洲和拉美國家的全方位往來。

在國家主席習近平宣布的一帶一路8項行動所產生的機遇下，香港應積極發揮在地理、產業和制度方面等優勢，通過更完善的基建和服務對接，積極加入及簽訂RCEP（區域全面經濟伙伴協定）和其他雙邊或多邊合作協議，及繼續發揮一帶一路高峰論壇等國際交流平台的力量，盡快與一帶一路國家共同構建立體經貿及物流網絡，為本港貿易及物流業界創造更多機會。

第二，以追趕的態度，盡快與粵港澳大灣區城市建立良好的競合關係，及推動貿易和物流業的科創發展、升級轉型。一方面，藉物流運輸行業與廣州、深圳和珠海等城市的深化對接，按比較優勢形成差異化定位和分工，香港可善用其專業服務和商事制度接軌國際等優勢，更大力度發展船舶管理、註冊、保險和仲裁等高端專業服務；並通過合作在區內形成完整的現代物流業網絡，在國內大循環和國際大循環的交匯點中，發揮好其強大和獨特功能。

另一方面，把握今年施政報告提出推進發展北部都會區的契機，通過北都「四大功能區域」中的高端專業服務與物流樞紐及口岸商貿和產業區，來加強香港與深圳在貿易及物流業上的合作和分工；同時，善用香港科學園和落馬洲河套區（亦是北都的創新科技地帶所在）科研工作帶來的成果，並與深圳等地同業的協作，共同推動創新科技在貿易及物流業上的應用，例如智能海港和空港的技術應用、粵港澳智能航運研發、運輸與倉儲等領域的物聯網集成應用等，以實現香港向現代化、高增值的國際貿易和現代物流中心轉型。

作者張銜春是浙江大學公共管理學院百人計劃研究員、香港中文大學香港亞太研究所名譽副研究員，紀緯紋是香港中大香港亞太研究所副研究員，鄒鈺城是浙江大學公共管理學院博士生

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[張銜春、紀緯紋、鄒鈺城]

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