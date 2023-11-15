劉銳紹：欲就麻姑買滄海 一杯春露冷如冰——不叫「騰籠換鳥」的綜合政策初探

（1）避免一葉障目和掛一漏萬

──我從來不反對吸引世界各地人才（包括內地和海歸）來港，也歡迎他們帶同子女來港。香港應協助他們適應新環境，但有關政策必須想得細緻，不要引起「騰籠換鳥」的憂慮。

先引述近年「騰籠換鳥」的例子。2008年廣東為推動珠三角產業轉移和升級，時任省委書記汪洋提出「雙轉移戰略」（外界稱「騰籠換鳥」），讓不符合需要的產業（例如科技含量低和造成污染的行業）轉變或消失。廣東拿出500億元人民幣協助商界提升，但有部分企業（包括港商）未能適應。

當時有學者提出兩全其美的方法：一、協助不適應轉變的企業，遷移到內地其他地方（包括粵北較落後的英德一帶），可帶動當地轉型和扶貧；二、北移的港企仍靠沿海地區出口，運輸成本增加，只要增加港企產品的內銷比例，即可平衡（初時限制內銷比例，是為了保護內地企業的市場份額；後來經濟好轉、市場擴大，實可放開）。但這些建議阻力重重，結果部分港企被淘汰，抱着「開荒牛用完即棄」的怨氣離開中國內地市場。其後，騰籠換鳥的政策連內地企業也受到波及，導致中小企也舒展乏力。

──另一個例子，是建政初期的新疆。那時候，新疆局勢不穩，中央採取強力政策平定，然後大量轉移漢族到新疆去，至少佔全疆人口一半。歷史學者不否定這些政策有某些好處（例如加快新疆發展），但不能解決各種後遺症和新問題，包括受壓的少數民族心結沒有解開、宗教自由仍受限制、漢族後來主導了新疆經濟等。嚴格來說，新疆沒有「騰籠」，但卻「換鳥」，也屬於人口政策的連鎖問題。至今新疆仍有潛伏性和間歇性的波動。

──上述例子說明，官方為了解決眼前的某個問題，或要達到某種單一目標，決策後就全速推行，整體考慮不足（尤其對引發的新問題），以致聚焦一點，不及其餘。筆者建議日後沙盤推演必須細緻，努力創造長遠和可持續的有效計劃，避免掛一漏萬、一葉障目。遺憾的是，「解決眼前急務」至今仍是中國施政的一大特色，因為官方相信「出現新問題，自有新的解決方法」，但往往解決方法依然故我——「（用強力或權力）先解決眼前問題，其他問題以後再說」。

（2）香港是否已在騰籠換鳥？

──我理解眼前補充人才的需要，也肯定官方的努力，但有些問題卻不能不思考，例如港人的疑慮。據官方數字，2022/23學年本港8家大學的內地學者比例增至35%，本地學者佔比則跌至33%，是首次的超越（見《明報》今年9月25日報道）。今年1至9月，高端人才通行證計劃等7類人士攜帶來港的未成年受養人，約有4萬，均獲准入讀公營學校（見明報本月13日報道）。我不會一概否定這些計劃的某些正面作用，但與此同時引起港人擔心「騰籠換鳥」的憂慮，也是不可避免的事實和趨勢。

所以，官方必須主動、透明、詳盡和有時效地公開解說情况，不要留待傳媒查詢才向外透露，包括：如何保證輸入人才的質素，而不是只着重數字上的補充；如何恰當地調配資源，以免原港人受到影響（目前領取綜援和輪候公屋有既定機制，但也出現爭議和抱怨的事例）；即使沒受影響，但「被分薄資源」、「官方有傾向地使用資源」的擔憂，已不能迴避。官方勸喻市民「毋須杞人憂天」，惟積累下來的疑問卻未有詳盡答案，例如用在抗疫的開支如何走向？官方切勿輕視一點一滴的疑惑，這代表不信任，將影響日後的其他施政。

──對於「被換（或選擇飛走）的鳥」，採取什麼態度？也很重要。是「早走早着」、「走了更好」、「冇眼屎乾淨盲」的鄙夷態度？這已在某個圈子內滋長和形成。官方雖然也到海外「招手」，但實質和實效如何？則見仁見智。要解決這些問題，就要找出事情的原點：群鳥（包括大鵬鳥）為何飛走？完全是他們不辨方向地亂飛嗎？

──對於因為種種原因而仍然願意留下來的鳥，更必須重視。例如，有商界對香港前景仍具信心；有人認為已經「由亂到治」，該「由治及興」了；有人慢慢習慣了「失去」，已無奈地順其自然……但無論如何，官方不能因為已達到眼前的穩定目標，就讓沒有得到根本解決的問題繼續存在。如果官方以為騰籠換鳥就解決一切問題，那就是製造冰冷的春露。

（3）如何支援「換來的鳥」？

──我從不反對共融，只要不失衡就行。對於「換來的鳥」，必須了解他們的心態，總體來說是健康的、正面的，但也有一些值得注意的傾向。例如，他們計劃長期留港建港？還是借香港作跳板？抱「跳板論」的人士有一種想法：他們只是從「舊籠」轉到較舒適的「新籠」，政治環境和制度上也感受不到「兩制」的氣氛，而且新籠也在收窄，「騎牛搵馬」的心態隱潛水中。所以，新加坡的家族辦公室比香港吃香，也是這個原因。

──即使新鳥沒有東南西飛之意，也面對如何適應的問題。我完全不反對港府給予支援，包括生活和發展機會，強化他們的能力和留港意願。最近看了一名內地尖子的文章，他乘着大氣候而來，但到埗後才發覺，原來自己只是內地的「讀書郎和考試郎」，與現代化社會的要求相去甚遠，決定急起直追。他的心態很務實，但更多南來鳥的心態卻是「當時得令」、「受命來打救香港」，不妨「有風先乘」甚至「有風用盡」。我無法量化當中的比例，但這種心態與騰籠換鳥的預期不無關係。

──無論騰籠換鳥是否存在、做法是否正確，都不要把它看成是「脫胎換骨的陣痛」，因為痛會延長。不要習慣只講今天的「決策英明」，而忘記或不提過去的失準和失誤。如果以為「欲就麻姑買滄海」，只會「一杯春露冷如冰」。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]