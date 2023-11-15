明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
劉銳紹

劉銳紹：欲就麻姑買滄海 一杯春露冷如冰——不叫「騰籠換鳥」的綜合政策初探

【明報文章】近年大量港人移居海外，港府大力吸引人才來港以作補充，數據顯示，以內地或「海歸」人士及其子女較多。我不一概反對這種趨勢，但延伸的各種問題卻不能輕視。從某個角度看，種種疑惑令港人感到這是不叫「騰籠換鳥」的人口政策，從而引發其他連鎖性、綜合性以至結構性的問題，必須審慎治理，否則就會像唐代李商隱的《謁山》詩：「欲就麻姑買滄海，一杯春露冷如冰。」麻姑，仙女名，傳說她曾3次看見滄海變桑田，知道宇宙萬物可變，而且變幻迅速；有人想向麻姑把滄海買下來，但接到手時，卻只剩下一杯冰冷的春露。故引為今天標題。

（1）避免一葉障目和掛一漏萬

──我從來不反對吸引世界各地人才（包括內地和海歸）來港，也歡迎他們帶同子女來港。香港應協助他們適應新環境，但有關政策必須想得細緻，不要引起「騰籠換鳥」的憂慮。

先引述近年「騰籠換鳥」的例子。2008年廣東為推動珠三角產業轉移和升級，時任省委書記汪洋提出「雙轉移戰略」（外界稱「騰籠換鳥」），讓不符合需要的產業（例如科技含量低和造成污染的行業）轉變或消失。廣東拿出500億元人民幣協助商界提升，但有部分企業（包括港商）未能適應。

當時有學者提出兩全其美的方法：一、協助不適應轉變的企業，遷移到內地其他地方（包括粵北較落後的英德一帶），可帶動當地轉型和扶貧；二、北移的港企仍靠沿海地區出口，運輸成本增加，只要增加港企產品的內銷比例，即可平衡（初時限制內銷比例，是為了保護內地企業的市場份額；後來經濟好轉、市場擴大，實可放開）。但這些建議阻力重重，結果部分港企被淘汰，抱着「開荒牛用完即棄」的怨氣離開中國內地市場。其後，騰籠換鳥的政策連內地企業也受到波及，導致中小企也舒展乏力。

──另一個例子，是建政初期的新疆。那時候，新疆局勢不穩，中央採取強力政策平定，然後大量轉移漢族到新疆去，至少佔全疆人口一半。歷史學者不否定這些政策有某些好處（例如加快新疆發展），但不能解決各種後遺症和新問題，包括受壓的少數民族心結沒有解開、宗教自由仍受限制、漢族後來主導了新疆經濟等。嚴格來說，新疆沒有「騰籠」，但卻「換鳥」，也屬於人口政策的連鎖問題。至今新疆仍有潛伏性和間歇性的波動。

──上述例子說明，官方為了解決眼前的某個問題，或要達到某種單一目標，決策後就全速推行，整體考慮不足（尤其對引發的新問題），以致聚焦一點，不及其餘。筆者建議日後沙盤推演必須細緻，努力創造長遠和可持續的有效計劃，避免掛一漏萬、一葉障目。遺憾的是，「解決眼前急務」至今仍是中國施政的一大特色，因為官方相信「出現新問題，自有新的解決方法」，但往往解決方法依然故我——「（用強力或權力）先解決眼前問題，其他問題以後再說」。

（2）香港是否已在騰籠換鳥？

──我理解眼前補充人才的需要，也肯定官方的努力，但有些問題卻不能不思考，例如港人的疑慮。據官方數字，2022/23學年本港8家大學的內地學者比例增至35%，本地學者佔比則跌至33%，是首次的超越（見《明報》今年9月25日報道）。今年1至9月，高端人才通行證計劃等7類人士攜帶來港的未成年受養人，約有4萬，均獲准入讀公營學校（見明報本月13日報道）。我不會一概否定這些計劃的某些正面作用，但與此同時引起港人擔心「騰籠換鳥」的憂慮，也是不可避免的事實和趨勢。

所以，官方必須主動、透明、詳盡和有時效地公開解說情况，不要留待傳媒查詢才向外透露，包括：如何保證輸入人才的質素，而不是只着重數字上的補充；如何恰當地調配資源，以免原港人受到影響（目前領取綜援和輪候公屋有既定機制，但也出現爭議和抱怨的事例）；即使沒受影響，但「被分薄資源」、「官方有傾向地使用資源」的擔憂，已不能迴避。官方勸喻市民「毋須杞人憂天」，惟積累下來的疑問卻未有詳盡答案，例如用在抗疫的開支如何走向？官方切勿輕視一點一滴的疑惑，這代表不信任，將影響日後的其他施政。

──對於「被換（或選擇飛走）的鳥」，採取什麼態度？也很重要。是「早走早着」、「走了更好」、「冇眼屎乾淨盲」的鄙夷態度？這已在某個圈子內滋長和形成。官方雖然也到海外「招手」，但實質和實效如何？則見仁見智。要解決這些問題，就要找出事情的原點：群鳥（包括大鵬鳥）為何飛走？完全是他們不辨方向地亂飛嗎？

──對於因為種種原因而仍然願意留下來的鳥，更必須重視。例如，有商界對香港前景仍具信心；有人認為已經「由亂到治」，該「由治及興」了；有人慢慢習慣了「失去」，已無奈地順其自然……但無論如何，官方不能因為已達到眼前的穩定目標，就讓沒有得到根本解決的問題繼續存在。如果官方以為騰籠換鳥就解決一切問題，那就是製造冰冷的春露。

（3）如何支援「換來的鳥」？

──我從不反對共融，只要不失衡就行。對於「換來的鳥」，必須了解他們的心態，總體來說是健康的、正面的，但也有一些值得注意的傾向。例如，他們計劃長期留港建港？還是借香港作跳板？抱「跳板論」的人士有一種想法：他們只是從「舊籠」轉到較舒適的「新籠」，政治環境和制度上也感受不到「兩制」的氣氛，而且新籠也在收窄，「騎牛搵馬」的心態隱潛水中。所以，新加坡的家族辦公室比香港吃香，也是這個原因。

──即使新鳥沒有東南西飛之意，也面對如何適應的問題。我完全不反對港府給予支援，包括生活和發展機會，強化他們的能力和留港意願。最近看了一名內地尖子的文章，他乘着大氣候而來，但到埗後才發覺，原來自己只是內地的「讀書郎和考試郎」，與現代化社會的要求相去甚遠，決定急起直追。他的心態很務實，但更多南來鳥的心態卻是「當時得令」、「受命來打救香港」，不妨「有風先乘」甚至「有風用盡」。我無法量化當中的比例，但這種心態與騰籠換鳥的預期不無關係。

──無論騰籠換鳥是否存在、做法是否正確，都不要把它看成是「脫胎換骨的陣痛」，因為痛會延長。不要習慣只講今天的「決策英明」，而忘記或不提過去的失準和失誤。如果以為「欲就麻姑買滄海」，只會「一杯春露冷如冰」。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

上 / 下一篇新聞