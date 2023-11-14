狄志遠、崔定邦：香港經濟急需改善 保障社福民生措施

香港傾全力推動疫後重建經濟發展，還要克服短期經濟疲弱引致的庫房收入大減，亦要面對眼前環球經濟不景及地區動盪，令香港發展不明朗；但改善民生及保障社會福利的措施不能減少，無可否認，施政難度的確存在。

面對高齡化社會，政府推出鼓勵生育措施，惟成效及短期作用並不明顯，真的只能視為短期表態的舉措。改善福利措施，還須更精準的扶貧策略及大幅改善本港經濟，令政府有能力做持續的承擔。

我們簡單舉一個例子，例如施政報告對改善照顧者支援服務着墨不多，比較實在的是擴展暫託服務，讓照顧者可短暫休息或處理私務。但照顧者的需要，又豈會只有短暫的身心休息需求？他們還需要經濟支援、社區支援、職場支援。

經濟狀况不明朗，加上整體社會走向高齡，照顧者面對的問題更見尖銳。政府如何識別那些高危家庭、「以老護老」、「以老護殘」、精神病患者家庭等等？可惜施政報告沒有接納社福界的多年建議，成立以照顧者為本的地區支援中心。

另外，就增建殘疾人士院舍方面，施政報告只提到會「鼓勵發展商在其項目興建和營運殘疾人士院舍」。但相信所有香港人發夢都夢不到，面對環球經濟不明朗，地產商現時對再平、再好的土地都不投標。先不討論對庫房收入的影響，但顯而易見，未來幾年究竟有幾多宿位可以建成，存在極不確定的因素，政府的處境亦變得被動。

旅遊業最有效提振經濟

歸根究柢，香港急需改善經濟，讓政府有足夠財政收入，再轉移投資到社會福利，以令市民生活幸福。特首在今年施政報告第7至8段已經提出，香港正面對其他經濟體的激烈競爭，人口高齡化和勞動力不足都是大問題。當局終於意識到開拓新的產業需要時間，眼前最好、最快、最有用的提振經濟方向，就是訪港旅遊業。然而全球所有旅遊城市均爭奪入境旅客，很多地方都提供補貼予旅行社及交通機構，爭取更多旅客到來，正所謂「小財唔出，大財唔入」。

香港是國家的南大門，交通樞紐及旅遊城市的地位仍然存在，香港不用妄自菲薄；惟疫情後的內地訪港旅客模式，的確大有改變。而環球旅客對香港的印象，亦需持續宣傳。我們有信心明年內地對港旅遊市場，客量可以有更好升幅；加上我們不斷擴充接待能力、增加工作人手，希望香港這個旅遊好客之都，拉動到各行各業的業務增長，成為中短期提升經濟收益的業務。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，崔定邦是新思維副主席

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[狄志遠、崔定邦]