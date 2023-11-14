歐陽五：西方調整對華政策與心態

以中澳關係的最新回暖為例，澳洲總理阿爾巴尼斯日前親自率團參加進博會，打破了中斷7年之久的中澳領導人互訪。阿爾巴尼斯在社交媒體上發布了自己參觀天壇的照片，並寫道「50年前，惠特拉姆（編者按：又譯魏德侖）成為首位訪華的澳洲總理。自從他參觀北京的天壇以來，已經發生了很大變化。但不變的是，我們兩國之間的接觸仍然很重要」。不再強調「中國威脅」，轉而開展務實對華接觸，阿爾巴尼斯政府可謂為中澳關係帶來一股「新風」。畢竟自2016年以來，澳洲歷屆政府均在對華關係上採取了比較激進的立場，成為追隨美國反華的「急先鋒」，令中澳關係一路下跌。

澳洲對華態度 代表部分西方國家心態

阿爾巴尼斯政府為何主動調整對華政策？從經濟層面而言，中國是澳洲的最大貿易伙伴，對華貿易約佔澳洲貿易總額的三分之一，而澳全國四分之一的工作崗位依賴貿易。因此，澳洲往屆政府激進反華的傾向，嚴重影響其自身的經濟形勢。

更重要的是，經濟基礎勢必影響政治走向。2022年5月，澳洲舉行議會選舉，莫里森代表的自由黨-國家黨聯盟，遭遇慘敗。背後的重要原因之一，正是其反華政策觸發了澳洲社會的嚴重憂慮。相當一部分精英既擔憂澳洲未來的經濟發展，亦焦慮澳洲在大國博弈中「選邊站」的風險。澳洲多名知名政經學者曾發表公開信，敦促政府調整對華政策。因此，阿爾巴尼斯贏得選舉執政後，意識到必須改善對華關係，並從經貿、人文交流、高層交往等領域逐步推進。

其實，澳洲新政府的對華調整，代表着相當部分西方國家如今的對華交往心態。一方面，經過近年的中美博弈，他們深知對華「脫鈎斷鏈」不可行。早前，首屆全球人工智能安全峰會在英國舉行，辛偉誠政府力邀中方參加峰會；而特斯拉行政總裁馬斯克參會，與辛偉誠交談時，稱讚後者邀請中國參加峰會的決定，並表示「如果他們（中國）不是參與者，那就毫無意義」。應當說，西方國家愈多有識之士清醒看到，將中國排除在國際體系之外既不可能，也於己不利，而應該思考一個中國在其中客觀存在的世界。

世局動盪 難再承受中美破裂

另一方面，除了美國之外的西方國家，並不希望看到中美破裂的局面。在今年6月舉行的第20屆香格里拉對話會期間，阿爾巴尼斯呼籲中美加強接觸，稱「超級大國若對話破裂，可能給世界帶來毁滅性的後果」。如今地緣政治緊張、局部衝突不斷的世界，已難再承受更多、更大的破裂。不少西方國家亦期待中美關係企穩，從而為陰霾籠罩的世界帶來一些暖意。

近期，中德元首舉行視頻會晤，中國高層先後會見了兩名德國企業高管，釋出了加強中德經貿合作、攜手應對全球挑戰的信號。中國其實始終未變，希望能夠與世界上不同發展程度的國家攜手合作，共同建設「地球村」。部分西方國家將對華政策調整至務實軌道，相信是世界之福音。

作者是時事評論員

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[歐陽五]