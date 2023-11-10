陳志剛：讓殘疾者領照顧津貼 非洪水猛獸

據悉，政府擔心一旦向本身為殘疾者的照顧者發放照顧者津貼，有如打開「潘朵拉盒子」，或會令領取其他津貼的人都要求當局同時發放不同津貼，令政府財政承擔大增。惟筆者認為，政府這種「斬腳趾避沙蟲」的做法，對早已成為照顧者的殘疾人士有欠公允。

據筆者了解，政府從沒有就此議題開展研究，所以從未了解當中實况，包括涉及人數和經常開支。筆者強調，當局必須做研究，並公開結果讓社會討論，甚至可與殘疾群體辯論。本會建議將身為殘疾者的照顧者納入照顧者津貼計劃，並非要為難政府或令其尷尬，更不是罔顧公帑的運用；我們只是為包括視障人士在內的殘疾者，爭取應有權益和福祉。

然而，無論政府因什麼理由而拒絕本會的建議，都應開誠布公解釋原因，讓社會了解政府的施政理念，亦可令殘疾群體了解箇中原因，然後再展開理性討論。

對於政府繼續漠視本會訴求，我們於今年10月初發出〈改善照顧者津貼制度 讓殘疾人士照顧者領取照顧者津貼〉新聞稿，要求當局讓已是照顧者的殘疾人士，每月可領取3000元津貼。有關建議得到傳媒廣泛關注。

與殘疾津貼本質有別 不涉雙重福利

以本會的視障會員為例，不少人早已是家中的照顧者，包括有視障夫婦照顧年幼子女、有弱視丈夫照顧全失明妻子。而全失明的筆者，多年來也一直照顧年邁父親的日常生活。

筆者重申，政府掌握充裕資源和不同工具，故有責任和義務回應民間之合理訴求，須立即就此議題開展研究及公開研究結果，與民間討論。同時，政府可透過特首政策組詳細分析此議題，並要求統計處做調查，了解本港有多少殘疾人士擔任家中照顧者這個崗位。當掌握可靠數據後，政府需公開這些資料，甚至可邀請不同殘疾團體及持份者辯論。

筆者認為，若結論顯示推行此政策的財政負擔是天文數字，殘疾團體以至大眾都會理智看待結果，並在互諒互讓下尋求共識方案。政府現時毋須將本會的合理建議視作洪水猛獸而迴避討論，因不談別人提出的問題，不等於問題不存在或已解決。

本會向來認為，照顧者絕對應被視為一份職業！不少領取殘疾津貼的殘疾者都有正職或兼職，若他們放棄工作機會，選擇成為家中照顧者，理應可領取照顧者津貼，故政府將殘疾群體排除在照顧者津貼制度外，是極不合理。而殘疾者只要有醫生證明屬殘疾，便可領取殘疾津貼；但照顧者津貼的申領與綜援類似，需由當局審批，即兩項津貼在本質上已有別，故同時領取並不屬雙重福利。

本會約4年前開展支援照顧者服務，至今每年約有25宗個案，當中約三成個案為本身是視障人士的照顧者。本會早前開展了一個照顧者問卷調查，了解會員是否殘疾者同時擔當照顧者，以及對此議題的看法。我們分析和整理數據後，會再次向政府游說，並會視乎情况擬定未來的跟進行動。

政府須做研究 殘疾群體樂意商討

筆者強調，倘當局需評估包括視障者在內的殘疾人士是否有能力擔當照顧者，可主動提出需要什麼資料和證據。我們相信殘疾群體十分樂意與當局商討。

事實上，擔當家庭的照顧者並不是一份輕鬆工作，每天都要付出莫大心力和體力。政府除了要善待身為殘疾人士的照顧者，讓其領取津貼外，更要加強對所有照顧者的支援，包括加強暫顧服務和家居支援服務等，使長期作戰的照顧者有一些喘息空間。

作者是香港失明人協進會副會長

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[陳志剛]