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曾永康

曾永康：如何優化照顧者支援服務

【明報文章】早前香港特首李家超先生頒布本年度施政報告（下稱《報告》），其中兩項政策提及支援照顧者的措施，旨在調撥更多資源以紓緩照顧者壓力。筆者對於特首連續兩年於《報告》提及照顧者，感到十分高興，由此亦可見，政府正鍥而不捨地為殘疾人士及其家人改善生活質素而努力。

政府的決心，的確有目共睹；至於政策成效，仍要拭目以待。事實上，本地社會隨着人口老化，照顧者的負擔正因照顧者自己及受照顧者的年齡增長，而與日俱增。筆者喜見政府的持續支援能夠應對各持份者需求，做到與時並進，成為支援照顧者不可或缺的一部分。

詳列每項措施時間表、路線圖

首先，政府於《報告》內表揚照顧者的貢獻，並羅列可支援照顧者的七大方向，例如為長者和殘疾人士提供個人護理及暫託服務。若所有支援措施均能適時全面實行，相信可解照顧者的燃眉之急，減輕其壓力，亦有助減少倫常慘劇。

然而，筆者希望有關當局可詳細具體地列舉每項支援措施的時間表、路線圖及檢討計劃，以及盡量補充執行細節和預估挑戰，從而滿足持份者對措施的合理期待，使他們更容易配合，令推行支援措施時更順利，更容易得到各界支持。

各持份者與關愛隊協同合作

此外，《報告》強調關愛隊將參與支援照顧者，協助接觸照顧者並轉介有需要跟進的個案。筆者認同加入關愛隊無疑能夠壯大支援照顧者的人力隊伍，而且類似的外展服務（outreaching）通常能達到更主動聯繫持份者的效果，加強鞏固社區。

然而，本地各社區已成立為數不少提供有關服務的非牟利團體（NGOs）和自助組織，各大院校亦正開展與照顧者相關的研究，照顧者的固有支援網絡已存在相當時間。有見及此，筆者建議相關部門，可考慮安排各持份者與關愛隊協同合作，善用現有資源、人力及研究成果。例如筆者近期的研究報告顯示，照顧者本身的殘疾狀况（disability status）及照顧年期（care duration），或會影響照顧者對不同服務的重視程度。這些高危因素（risk factors）或可為政府提供科學數據，使相關部門能更精準篩選照顧者當中的高危群組，從而更能有效及具針對性地運用多方面資源，促成支援措施成效最大化。

加強上門支援 及時處理突發

同時，《報告》亦提出擴展暫託服務，透過要求約140間安老院及20間殘疾人士院舍增加名額，以安置有需要的受照顧者。是項支援措施或能增加社區資源，值得恒常實施。然而增加名額是以院舍服務為起點，惟兩類院舍的建議增加名額比例卻見懸殊。

筆者有感近期有關照顧者的慘劇多屬突發事件，危機起因多涉及照顧者的狀况突然轉變，例如照顧者的身體突然轉差，這些情况多是難以預知或預見。因此筆者建議有關部門，應同時彈性處理照顧者及受照顧者的需求，或可效法其他地區，加強上門支援及定期提供家居護理和治療服務，由專業護理、社工及治療師上門跟進，既能及時處理突發情况，又能提供更個人化的支援。

各類院舍增加名額盡量一致

此外，筆者將最新的特區政府人口統計數據加以整理及運算，推算出本地長者的照顧者和殘疾人士的照顧者的人口比例，其實非常接近（1.148：1）。故此筆者認為，該兩組照顧者的支援需求應佔相符比例，各類院舍增加的名額亦應盡量一致，務求惠及更多和更有需求的照顧者。

照顧者責任重大，他們的前路充滿挑戰，道阻且長。政府推行更多更到位的支援措施，確是刻不容緩。筆者綜合以上建議，希望相關部門可持續地支援照顧者，並參考數據及研究成果，制訂相關措施。筆者亦建議政府考慮有系統地檢討過往及現行的支援政策，全面公布數據，為來年的《報告》提出更具體內容和實施步驟，使各持份者受益，生活質素得以改善。

作者是香港理工大學康復治療科學系主任及講座教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[曾永康]

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