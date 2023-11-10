盧文端：鞏固提升香港國際金融中心地位乃重中之重

習主席重視香港發展 中央對港金融寄厚望

新華社關於何立峰致辭的報道不長，約500字，但重點突出，其中有兩個要點特別值得留意：一是指出習近平主席高度重視香港發展；二是強調剛剛結束的中央金融工作會議，要求鞏固提升香港國際金融中心地位。

習近平主席在七一重要講話指出：「當前，香港正處在從由亂到治走向由治及興的新階段，未來5年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。」香港實現由治及興，開創新局面，要靠發展，不斷增強發展動能。中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍在今年香港國安日開幕典禮致辭中，專門引用習主席七一重要講話：「經歷了風風雨雨，大家痛感香港不能亂也亂不起，更深感香港發展不能再耽擱，要排除一切干擾聚精會神謀發展。」何立峰的致辭也再次提醒我們，謀發展是香港的工作重心和施政方向。

最近舉行的中央金融工作會議是一次備受外界關注的會議，為何在這個重要的會議上特別強調要鞏固提升香港國際金融中心地位，新華社的報道中，何立峰的講話作出了清晰的解讀：「這既是中央政府對香港國際金融中心地位的高度肯定，也是對香港開創金融高品質發展新局面、實現新飛躍寄予的厚望。希望香港金融界抓住機遇，開拓進取，推動香港國際金融中心不斷邁上新台階。」為此，何立峰還提出了三點指導性建議：一是着力加強自身建設、進一步提升影響力；二是繼續保持國際化的特色，進一步拓展朋友圈；三是主動適應市場變化，進一步融入國家發展大局。

何立峰這個講話也提示我們：鞏固提升香港國際金融中心這個「金字招牌」，是香港經濟發展的重中之重，中央對此寄予厚望。

香港與西方金融仍有發展機會

面對百年未有之大變局，美國竭力綑綁其盟友企圖遏制中國發展，香港如何處理與西方的金融貿易關係，為外界所關注。何立峰的講話，清楚表明中央支持香港發展與包括美國在內的西方的金融貿易關係。他不僅明確肯定香港連結中國內地與紐約、倫敦等國際金融中心的市場優勢及國際接軌的普通法制度，而且希望透過香港吸引和撬動更多的國際資本參與內地建設。

李家超特首當天的講話也與之相呼應：香港在「一國兩制」架構下，實施與全球許多主要金融中心一樣的普通法，是中國唯一的普通法司法管轄區，加上香港是內地與國際市場之間的門戶和全球資金流動的渠道，增強了香港作為國際金融中心的獨特優勢。

這次金融峰會，全球最著名的跨國金融機構幾乎都來了，美資大行高層也全部來齊了，國家三大監管部門領導亦到會，身兼中央財經辦和中央金融辦主任的何立峰更是親自作主題演講，這足以說明：香港仍然是「連接中外、南北通達」的國際金融中心，具有重要的影響力和吸引力；香港必將伴隨國家對外開放的不斷拓展，全方位發揮國際金融中心的功能。目前，中美關係出現止跌回穩迹象，兩國高層正逐漸恢復往來。這裏所反映的一個基本事實是，包括美國在內的西方經濟離不開中國，香港作為中國金融的門戶，與西方的金融往來不會中斷，仍然有進一步發展的機會。

香港融入國家大局發展壯大實力

在後疫情時期，新加坡的國際金融方面的活動比較活躍，加上社會上對香港融入國家發展大局片面理解為「向內發展」，外界因此一度有「新加坡可能取代香港國際金融中心地位」的說法。

雖然說，新加坡與香港各自都有不少相互競爭的優勢，但香港擁有背靠強大祖國的獨特優勢，卻是新加坡無法相比的。何立峰在講話也對此作出了解釋：中國是世界第二大經濟體，經濟的增量全球佔比最高，因此中國的發展本身就具有世界意義。他說，香港一直是連接祖國內地同世界各地的重要橋樑和紐帶，今後可以更好地發揮國際金融中心的獨特優勢，積極融入國家發展大局，參與粵港澳大灣區的建設，並且在參與國家發展和現代化建設中進一步發展壯大自身的實力。

事實上，香港融入國家發展大局，並非只是「向內發展」，而是具有更大的實力開拓國際市場，不僅成為離岸人民幣業務的樞紐，而且有能力打造亞太區域金融科技樞紐及亞洲綠色金融中心，服務共建「一帶一路」高質量發展。這些都是新加坡難以做到的。李家超特首致辭時說得好：香港已處於世界舞台的中心，為世界在商業、金融和投資方面創造機會。香港有背靠祖國、聯通世界的優勢，前景光明。

作者是第十屆中國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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