周永新：什麼令港人留戀香港？

「建立一個更美好的香港」，這是港人的願望。筆者也明白，港人必須互相扶持、包容共濟、團結一起，香港才會成為港人熱愛的家園。這樣，怎樣令香港成為港人熱愛的家園？怎樣令香港成為港人留戀的地方？筆者認為，要使香港更美好，香港首先要有吸引港人留下的條件；其次是具有港人感到自豪的地方；第三是港人願意為這地方作出貢獻。

香港之所以吸引 因有蓬勃商貿活動

長久以來，香港之所以吸引，因為這裏有蓬勃的商貿活動。直接一點來說，就是香港是一處人們可以搵食、可以賺錢，相信努力可以得到回報的地方。回歸後，無論香港有什麼動盪、社會陷入什麼危機，港人總有一種想法：只要香港的經濟持續發展、這裏仍有賺錢的機會，他們就會留下，以前離開的也會想着回來。

另外，香港之所以吸引，因為《基本法》訂明，香港回歸祖國後，這裏原有的資本主義制度將保持「50年不變」。也就是說，香港仍會是一個以商貿活動為主的城市：港人可以在這裏搵食，香港不會缺乏賺錢的機會，特區政府只會幫人賺錢。李家超在施政報告結語說：「香港有很多優勢，我們不應忽視亦不能妄自尊大……香港人經得起考驗、靈活、『有橋』，每次都轉危為機，變得更成功、更出眾。」

香港必須保持本身的經濟活力；如果香港不再是世界級的經貿中心，香港的吸引力就黯然無光。從另一角度看，外來勢力若要打擊香港，最簡單和直接的方法，就是藉各種藉口壓制香港的經濟活動；本港經濟一旦走下坡，人才和資金就不會來港，連在港居住的港人，發覺在這裏搵食愈來愈艱難，或無法在這裏賺錢，自然萌生離開香港的念頭。不過，搵食是一回事、賺錢是一回事，但「搵到食」、「有錢賺」，是否就可以令港人留戀香港這個地方？

盼望香港成為公平民主廉潔社會

上世紀70年代開始，戰後在香港出生的一代，他們逐漸在各行各業成為中流砥柱。他們除了賺錢改善自己和家人生活外，他們對社會亦有所要求，盼望香港成為公平、民主、廉潔的社會，自己有更多參與社會事務的機會，香港可成為一處適合他們子女成長的地方。1980年代的香港前途問題，曾令不少港人感到疑慮，甚至離開這個他們土生土長的地方。不過，更多港人希望把握這個回歸的機遇，為自己未來和回歸後的香港多做點事；况且，脫離英國管治後，基本法承諾「港人治港」，港人不是應有更大機會落實他們對香港的抱負嗎？

李家超出任行政長官後，香港由亂到治、經濟活動重拾正軌，在不少港人心目中，香港又是一處他們賺錢的地方。也就是說，香港最吸引人的地方保住了！不過，公平、民主、廉潔的追求，仍是不少港人對香港的期望。早前一些「畀面」場合引起公眾關注，證明港人珍惜的，並不止他們可以在香港賺錢，還有這裏一些共同遵守的價值，例如有權者必須被人看到正直和無私。在不少港人心裏，若然香港不再是公平的社會、不再有民主發展、廉潔不再被重視，他們不會因為香港仍可賺錢而留下。公平、民主、廉潔等價值無法量化，惟對不少港人來說，這些價值可能比賺錢更重要。

港人珍惜自由多元社會氛圍

其次，香港有什麼特色令港人感到自豪？各人有不同喜好，所以很難說香港有什麼特色令人留戀。如果講的特色仍然離不開香港是「美食和購物天堂」、「中西文化匯聚之處」，恐怕這些都過時了！現在很難想像，旅客是為了美食來港，相信也沒有多少港人為了吃「菠蘿油、港式奶茶」而不願離港。李家超在施政報告中講的文藝創意產業，看來也是要為香港的特色尋找出路。

據筆者觀察，港人最珍惜和留戀的，還是香港那種多元和自由的社會氛圍。相比其他地方，香港沒有什麼主流文化；所謂「中西文化匯聚」只是個虛詞，更貼切的意思，是什麼文化都可以在港找到表達機會，而且各自有自己的生存空間——這就是香港的特色，也是港人留戀的。2019年修例風波，政府為了恢復秩序和穩定，這種自由社會氛圍無疑收窄了。不過正如筆者以前在本專欄講過，只要《港區國安法》得到清晰解釋，並重申港人根據基本法所享有的權利，相信香港的自由社會氛圍可以保留，港人也會因此引以為傲。

一些港人想不通留港意義

最後，港人願意留港，並努力貢獻香港，背後的重要原因是他們對香港有所期望，並且相信香港的未來就是他們的未來。猶記得上世紀80年代，不少港人離開香港移民他國，因為他們不相信香港在回歸後不會出現巨大變化。換言之，他們對香港的未來沒有信心，所以他們決定移民，尋找他們覺得有信心的地方居住。這幾年香港出現的移民潮，離開的原因很多，最常聽到的是他們看不到香港未來。

李家超在施政報告重申「把真實的香港故事向世界說好」，也就是港人必須緊握國家的發展機遇、融入大灣區整體規劃，這樣的香港才會有前途。毋庸置疑，香港的未來離不開大灣區發展；港人也明白，香港很多方面必須與內地融合，這樣才能發揮相輔相成的協同效應。不過對一些港人來說，這樣的未來，並不符合他們對香港的期望；他們也不願意看見自己的子女在這樣的未來長大。因此，為了追求自己和子女的未來，一些港人決定離港。這是他們的選擇，儘管並不代表他們否定政府的說法，只是他們想不通自己留港的意義。

認識自己的香港居民和中國公民身分

總結而言，港人之所以珍惜香港這個地方、為香港自豪，最重要是他們知道自己屬於這個地方，並看到香港的未來就是他們的未來。筆者在這欄多次指出，回歸以後，港人只知自己的香港居民身分，是不足夠的。他們必須知道，他們已成為中國一分子，他們是中國公民，他們要為香港作出貢獻，也要為國家作出貢獻。

香港要再次成為港人留戀的地方，港人必須認識自己同是香港居民和中國公民的身分。這兩個身分是相連的，並非二選其一。唯有這樣，香港才能有自己的優勢，才能掌握香港和國家的發展機遇，才能再次展翅騰飛。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

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