陳堡明：支援青年創業措施不足 應大力拓展文創空間

燒賣魚蛋的確是香港特色，惟除了燒賣魚蛋，香港是不是沒有空間培育更多本地特色小食呢？的確，本港寸金尺土、租金薪金昂貴，誰願意投資一些沒有往績、不確定回報的新小食？

政府牽頭設文創區 可締造三贏局面

但由政府牽頭的各區夜市，則可以成為這樣的一個空間。民主黨過去一直提倡，當局應設立文創區，輪流向香港青年招租，租金收取方式可以跟營業額掛鈎，每一季就其營業額檢討一次，採取汰弱留強形式，淘汰的檔位又可以重新招攬有創意的香港青年進駐。

上述模式可以造就一個低入場門檻的生態；能夠長時間成功留下來的檔位，由於有一定品牌知名度，又可以選擇進駐市區。而每一季重新檢討的制度，讓夜市可成為一個百花齊放、五光十色的夜經濟體系，對香港市民而言，也是一個不停會更新的休閒消費空間。對青年來說，就有一個政府提供的創業實驗地，直接面向公眾，資金壓力負擔相對較小，算是一個三贏局面。

相同方法，甚至可以於啟德郵輪碼頭實踐。郵輪碼頭早前多次出現交通問題，除了交通配套不足外，民主黨認為整個郵輪碼頭沒有任何商舖、遊玩設施等分流旅客，才令交通配套的壓力爆發出來。啟德郵輪碼頭周邊地方，於疫情期間用作隔離設施，一直空置至今，在報道中曾見過有人提議將其發展成青年宿舍，筆者反對這種建議；反而應該將郵輪碼頭發展為大型文創及遊玩區，當中設立大量青年文創攤檔，配合類似嘉年華形式的簡單機動遊戲及玩樂攤位，令碼頭成為旅客來港的第一個景點。

民政及青年事務局去年發表《青年發展藍圖》，從藍圖中民主黨相信政府是低估香港青年現時面對的失業及就業不足率問題。該藍圖將青年定義為12至39歲者，而2021年青年失業率為6.4%，較全港失業率5.2%略高。

然而若將相關數字根據統計處數字拆開，2021年15至19歲青年失業率為15.6%，20至29歲為8.1%，30至39歲則為3.9%。由此可見，民青局6.4%的青年失業率，僅僅靠30至39歲的低失業率將平均數大幅拉低。15至29歲青年面對的失業問題，沒有在青年發展藍圖中重點提出。究竟是政府刻意隱藏抑或忽視，便是另一個問題了。

該藍圖的大部分政策均是向青年提供「了解」的窗口，實際讓青年上流及參與的機會不多。例如民青局提議投放更多資源於職涯規劃，問題卻是現時中學及大專院校在職涯規劃上已提供一定支援，惟有志參與者不多。故重點不應是投放更多資源，反而是如何吸引更多青年對職涯規劃有興趣。

在有關實際協助青年的「希望篇」中，大部分配套則是在香港目標成為的「國際什麼中心及樞紐」中，讓青年有更多不同的「了解」——了解國際金融中心，可舉辦更多活動；了解大灣區發展機遇、國際貿易中心，可舉行不同活動；加深青年對國際商貿活動的了解等等。

刻板就業道路外選項 讓青年尋找更多可能

說到確切較直接協助青年創業及上流的，可數大灣區青年創業資助計劃。當局於本年4月公布，該計劃已批出1.3億元，協助217隊青年創業團隊創業。民主黨認為，政府應考慮將相關計劃恒常化，由政府成為香港青年創業的最大資助者，藉着當局提供的資源及方向，讓更多青少年能夠得到足夠的創業支持。

15至19歲屬於青年求學期，此期間的失業率大部分均為失學青年。政府提供再培訓計劃以外，上述倡議的文創空間，可讓他們在失學後除了持續進修，亦可繼續尋找更多就業及創業機會。20至29歲青年的失業問題，更多在於畢業後第一份工作的選擇。文創空間的設立無疑就是提供另一個機會，讓青年可選擇離開刻板的就業道路，尋找更多發展上的可能。

作者是民主黨民主青年主席

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[陳堡明]