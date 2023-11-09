陳清霞：重塑區議會 強力推進地區治理

（1）正確把握區議會性質和職能，增強參與選舉的認知度和主動性。香港《基本法》明確規定了特區民主制度的核心內容及發展路徑。第97條訂明，特區「可設立非政權性的區域組織」，接受政府「就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衛生等服務」，清楚闡明區域組織不是特區政權一部分，屬非政權性、接受政府諮詢，彰顯行政主導原則。釐清定位，以清晰思維和正確理念參與區議會重塑。

區議會必須掌握在愛國者手中

（2）明辨是非，汲取教訓，積極主動參與重塑區議會。特區成立後，《區議會條例》對港英當局遺留下的區議會制度，做了實事求是的修訂。但由於多種原因，區議會的地位發生變化，由非政權性組織，演變為被反中亂港勢力騎劫，以議會為名、亂港破壞為實的政治舞台，尤其於2019年「黑暴」、港版「顏色革命」和第六屆區議會中突顯。

反中亂港分子騎劫存在漏洞的區議會選舉和議席，使本該服務市民的區議會，成了社會亂局根源。他們在區議會肆意鼓吹「港獨」、反對中央管治權、阻礙特區政府施政、漠視經濟民生、妨礙地區建設、損害市民福祉、破壞法治根基。中央果斷採取標本兼備的重大舉措，穩住香港局勢，完善選制，讓香港重回正軌。堅決不允許利用區議會搞反中亂港的政治活動，必須把區議會牢牢掌握在愛國者手裏。

（3）新選制下公平公正競爭，把準選票正確投向。新區議會制度及選制，為有能之士服務地區提供公平公正的選舉。選舉事務處接獲399人參選，雖然候選人資格尚待資格審查委員會決定，但每個地方選區及地區委員會界別均有不同程度的競爭。參選人既有長年從事地區工作的人，又有有志服務社區的年輕人、少數族裔人士，也有不同範疇界別的專業人才，體現出積極廣泛參與、公平公正競爭。

今次選舉和區議會組成，讓區議員從不同多渠道進入，無論是委任還是地區委員會界別選舉、地區直選，都在嚴格把關，不允許企圖利用區議會危害國安的反中亂港分子、挑動政治矛盾撈取私利之徒混入，切實將有良好能力、真心服務社區的愛國愛港人士選進區議會。

（4）重塑區議會增強管理效能，更好開啟良政善治。推進、完善地區治理，重中之重是重塑區議會，改善其組成和產生辦法，透過提名、資格審查及宣誓等要求，從制度確保區議會正確產生。

完善地區治理 表現本港民主發展

完善區議會職能，明確非政權性諮詢組織的定位，「去政治化」；體現行政主導，由民政專員擔任區議會主席；增設區議員履職監察制度，保障其履行應有職責，並制定措施對表現不符公眾期望的行為予以處理。完善地區治理方案，充分表現本港優質制度和民主發展，得到逾百萬市民簽署支持，立法會全票通過。現在就是將這一方案真正落到實處，完善、提高地區治理體系和水平。

新選制實施以來，選舉產生的立法會，減少內耗和政治爭執，行政立法有效配合，提升特區政府治理效能，使政府和社會各界集中精力發展經濟。筆者相信即將產生的新一屆區議會，會更好體現愛國者治港，更加完善特區治理架構，更能履職盡責、各展所長，服務市民和社區。我們立足於加強香港管治架構和選制建設，以積極參與區選的實際行動，助推地區治理邁上新台階。

作者是行政會議成員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳清霞]