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林尚宏

林尚宏：李克強務實主義 值得香港人堅持

【明報文章】國務院前總理李克強先生因突發身體疾病，儘管經全力搶救，仍於今年10月在上海離世。消息令人愕然、悲傷與惋惜。

有人說，要用鮮花懷念他的好；也有人說，要用眼淚悼念他的走。但這些或許都不是李先生想要的，因為做實事、不虛偽，才是李先生的工作本色。鮮花總有凋謝枯萎的季節，眼淚也總有停下的時刻，惟理念不會，因為理念可以傳承，即使人會隨着歲月而老去，但會有一代又一代青年人繼續演繹下去。所以，不論在內地還是香港，市民大眾——特別是公職人員——緬懷李先生的最好方式，就是求真務實地做好自己手上的利民項目。這種精神對於一個城市的民生發展，是至關重要。

香港市民最近看到李先生的離世新聞，或會擔心，或會不安；更有甚者，有所謂「專家」、「學者」分析李先生生前提及的話，都是耐人尋味、「話裏有話」。筆者認為，過分解讀只是助長有心之人繼續將彩色描繪成黑白，亦無助於民心凝聚、官民互動。

橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。不同人對李先生的講話，會有不同理解。舉例說，近期被網民引用最多的一句，就是「長江黃河不會倒流」，有心者以此解讀為中央內部存在反對改革開放的聲音。其實這頗有斷章取義、以偏概全之感。此話確是李先生於2022年3月11日，最後一次以國務院總理身分出席中外記者會時提及的。實際上，這句話還有下半部分：「中國對外開放40多年了，發展了自己，造福了人民，也有利於世界。這是個機會的大門，我們絕不會、絕不能把它關上。」

香港需繼續務實發展

《財新周刊》近日刊登以〈改革亟須新突破〉為標題的社論，文章中亦同樣引用「長江黃河不會倒流」一句。我們不應該負面解讀此句，因憂國憂民的李先生絕不想大眾把此句定義為貶義。李先生這段話，是想提醒社會各界賢達，什麼是不忘初心？堅持改革開放就是不忘初心。

無論是哪級政府，要想民眾持續支持政府施政，就是要交出實際成績，並多體諒民情，港府也不例外。正如李先生所說，「保民安和惠民生是不可分割的，各級政府一定要把盡力惠民生、盡力保民安當作自己的基本職責」。

漸漸地，港人遠離2019年那個傷口，誠如港府所言，香港已進入「由亂到治」時期；但「由治及興」的落實，不是一朝一夕之工作，需「一門深入，長期薰修」。「保民安」和「惠民生」是兩個階段——保障市民生命財產、保障市民安居樂業是前提，然後就是用政策措施持續惠及各行各業的民眾。

我想起鄧小平老先生也曾說過一句「發展才是硬道理」。回顧歷史，當年香港能夠成為「亞洲四小龍」之一，其實一個重大因素就是有務實的民生經濟發展政策。港府要繼續秉持這種求實精神。堅持從來都不是易事。

香港需要務實的區議會

時值區議會即將選舉換屆之際，筆者覺得港府務實的施政固然重要，惟務實的區議會同樣不可或缺。政府不需要一個天天只會跟其吵架鬥爭的區議會，但亦不需要一個只會拍馬屁、阿諛奉承的區議會。

李先生說過，「持續發展經濟、不斷改善民生、促進社會公正，這是我們政府的基本任務，行大道、民為本、利天下，就是要以民之所望為施政所向」。在我看來，不僅港府須保持體恤民情之心，所有區議會候選人也須有為民請命之責。為了當區議員，所有候選人都會很努力「做好功課」；可一旦當選以後，還會記得繼續自覺「做好功課」嗎？政府施政，離不開區議會的政策諮詢，倘區議員沒有「以民之所盼」的務實態度，向港府虛報民情，豈不是犯「欺君之罪」？望為民者切記切記。

最後還想用一句李先生執政時提到的話，與諸君共勉：「大道至簡，有權不可任性。」

作者是香港青年時事評論員協會成員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林尚宏]

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