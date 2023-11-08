田方澤：什麼時候關注學童精神健康？

然而，最近本地政要集中關注施政報告和區議會選舉，對學生自殺似乎鮮有表示關注，至截稿之時都未見立法會有任何討論。連業界最大的教師團體教聯會和立法會（教育界）朱國強議員，也似乎沒有正面就此發聲。

2015、2016年，也曾接連發生學生自殺事件，特區政府因此於2016年3月成立「防止學生自殺委員會」，並於該年11月7日提交研究報告及建議。正好7年過去，學童自殺問題有沒有實質改善？

政府有足夠注重學生精神健康嗎

當年防止學生自殺委員會的報告，提出不少措施，也投入了一定資源，包括就教師培訓和校本支援，撥款推動為期3年的「好心情@學校」計劃，如今成為「校園．好精神」計劃，向學校提供協助。委員會亦提出不同層面的建議。

當中，委員會報告提及，學生自殺跟教育系統無明顯和直接關係，但需「檢視教育制度的有關部分，加強支援和保護學生及青少年免受自殺風險影響是十分重要的」。

該報告發布7年後，教育制度怎樣呢？文件引述「部分委員認為取消系統評估可減輕學生的壓力。委員知悉系統評估的檢討已展開……有關研究計劃正在跟進中」。但當年被業界和家長批評範圍過深過闊、亦不必要的全港性系統評估（TSA）沒有取消；小學生家課過多、休息時間過少的情况，沒有改善。

要學習的內容有增無減，繼近年強調STEM（科學、科技、工程及數學）和編程，今年施政報告公布，將於2025/26學年把小學常識科分拆為科學科和人文科，學習內容又增加；中學生在青春期感受社會氣氛轉變，高中生又面對本地大學增加非本地生學額、可能影響自己升讀大學的誤解和壓力。教師隊伍工作量日增，卻沒有相應增加人手，最終犧牲自己休息和陪伴學生的時間。

社會的競爭文化不變，家長紛紛努力催谷學生；大量教師移民或離職，學校氣氛亦大變，學童適應困難；經濟下行，亦可能引致其他的家庭壓力。教育制度以外的問題，更是死結。

毋庸置疑，對特區政府來說，近幾年教育方面的首要任務是國家安全和愛國教育。惟國家繁榮的目的，仍是為了人民幸福。若只關心國民情懷，卻未能兼顧學童精神健康，仍非福氣。

什麼時候尊重學童感受

近年常有不少針對年輕人感受的討論，去年有《給十九歲的我》紀錄片爭議，引來不少網友訴說年少時被誤解和忽視的經驗；近有玫瑰崗學校學生，拍片要求特首介入救學校，片段卻疑似受壓力而下架。如何令青少年感到被尊重和聆聽？

區區常覺得現今的青少年，被社會賦予更多期望。學者葉蔭聰兄在早幾天的《明報》（2023年11月5日，〈生命中不能承受的生育責任〉）談及老一輩常說「天生天養」，如今卻「密集式育兒」，年輕人面對更多來自家庭和社會的壓力。在網絡世代，他們得到更多更快的資訊，對朋輩有更多的互相比較，對社會的轉變也更敏感。大人苦口婆心，常被青少年以為老奸巨猾；青少年不喜歡大人虛偽，在今日的社會卻放眼皆是。如何在困境中找到希望？

近幾年教育局在提供資源、培訓方面，確實做了不少工夫。但不在教育制度角度着手，難以改變困局。夜經濟救不了青少年。倘無法令市民看見兒童活得快樂，生育率也難以提升。所以請問一句：政府和議員們，什麼時候關注學童的精神健康？

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]