鍾志源：青少年需要「同在同行」守望者

本港於不足一個月內，共發生5名學生自殺事件，其中4宗於校園內發生，令人非常痛心，亦擔憂學童自殺「高峰期」11月的來臨。過往有數據顯示，9月開學至11月入秋是學童自殺的高峰期，原因可能是跟經歷完暑假長假期後再要面對學業的壓力，及秋轉冬的季節轉換所引發躁鬱症患者病情容易出現變化有關。

作為教育工作者及心理學家，我在想如何可以避免發生這些悲劇？真的，是一宗都不能接受，一宗都嫌多。當然，我們有很多方法可以做得更好，例如增強學生的抗逆力及抗壓力、減少和紓緩學生的壓力及負面情緒、運用正向心理學提升學生幸福感等。

這些是正確的方向，可惜推展力度不足，仍停留於表面，因此必須把這些方向，加強跟學校與學童之間的連繫。特首李家超在施政報告中亦有提及，會在本學年推出及籌備適合高小和初中的「精神健康素養」資源套，積極加強學生的認知，協助學校推廣精神健康，可見學童的精神健康（mental well-being）是不容忽視。

為青少年做個「三同」守望者

連繫過程中，有一個非常重要的關鍵元素，是一定不能缺少，就是與年輕人同在、同行、同路（presence）。由於每個年輕人面對的情况都可以是很獨特，他們的生命亦可能會出現突如其來的變化和衝擊而一時承受不住，當中也可能充滿很多不同因素是外人不易理解的。但我常在想：哪怕「那個年輕人」當刻不論是面對着突發的衝擊，或是「內心的壓力水樽」已經滿溢，哪怕他們的抗逆力、抗壓力是如何低沉，思想如何負面，倘悲劇發生前一刻，有成人可以與他們同在、同行，我相信結果將會很不一樣。

同在、同行、同路，不代表我們一定有能力就他們面對的「不能跨過」境况即時給予解決方法；但對一個「絕望」到要尋死的年輕人來說，若當刻身邊能夠有人陪伴，與他同在，並願意與他同行的話，那種支持和力量，是多麼的能夠讓他在「絕望」中再重燃一絲希望，繼而進一步成為他們的同路人。除了在悲劇前一刻要這樣做，倘一直與年輕人同在、同行的成人早已在他們身邊的話，成人必能及早察覺「蛛絲馬迹」，就可及早避免悲劇發生。

需有實質行動 真實同在

學校是社會的縮影，「同在」在學校裏，是指我們的教師、校長以至工友，都是與同學同在、同行、同路，陪伴並見證他們成長，與他們同喜同悲。如何讓同學跟我們同在、同行、同路？那就是要有實質行動的陪伴，是真實的同在。我們不止是在口上常掛着「我會支持你」、「我會陪伴你」、「有困難可找我」，而是在學生真正面對人生難關、高山低谷、成功失敗的時候，我們都要在場與他們一起經歷、一起走向生命的下一個季節！

通常學生在自殺前，或會向別人透露自己有自殺念頭，而當中較多會向同學、朋友、父母、老師透露，即是他們或多或少會向「身邊人」訴說。因此在預防學童自殺上，學生「身邊人」與他們同行，是尤其重要的。

我呼籲大家要更多關注身邊的青少年，成為他們同在、同行、同路的守望者，多留意他們的情緒變化、壓力感及異常表現，預防勝於一切。期盼我們對青少年有着同心之愛，跟他們一起同行、一起成長。「我要領瞎子走他們不知道的路，帶他們行不認識的道；使黑暗在他們前化為光明，使崎嶇之途變為平坦；這些事我都要作，我決不放棄。」（《聖經》依撒依亞42：16）

作者是荃灣聖芳濟中學校長

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[鍾志源]