明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
楊震

楊震：美日韓首次空中軍演的背後意涵

【明報文章】在東亞地區的地緣政治棋局中，美盟關係一直是各界關注的重點。據韓聯社消息，韓國、美國空軍和日本航空自衛隊，早前在朝鮮半島附近上空首次舉行聯合空中演習。美韓、美日此前在朝鮮半島附近上空多次空中聯演，但美日韓三國空軍聯演尚屬首次。此次美日韓聯合空演，採用美日韓戰鬥機護衛美國B-52H戰略轟炸機的編隊飛行方式進行。此次軍演帶來兩個問題：美日韓為什麼會組織這次聯合軍演？此次軍演會產生什麼影響？

美國的三方面考慮

從美國的利益出發，舉行這樣一場軍演主要有幾方面考慮。首先是軍事領域。眾所周知，「美國治下的和平」其實是在軍事優勢的基礎上實現。以美國為首的西方文明贏得世界，不是通過其思想、價值觀或宗教的優勢，而是依靠其運用有組織的暴力優勢。然而近年來，中國挾完整工業體系之勢，連續在航空母艦、電磁軌道炮、高能激光及隱形戰鬥機等先進裝備領域連續發力，大大縮小了跟美軍的技術優勢。在這種情况下，為突顯美國軍事優勢、傳達威懾信號，美國主導了這次聯合空中軍演。

需特別指出的是，此次軍演出動了美空軍的B-52H戰略轟炸機，該機型可靠性高且載彈量極大，不僅具備遠程精確打擊陸地縱深目標的能力，還具備搭載AGM-158C隱身反艦導彈的能力，可以遂行反艦作戰任務。此外，該機型具有強大的水雷佈設能力，此意味着可以在東亞地區對作戰對象實施海上封鎖，這對於依賴海外貿易的現代海洋工業大國來說不是好消息。此舉符合美國這個海洋霸權國家的地緣思想和作戰理念。

其次是地緣方面。近年來，奉行「大國競爭」理念的美國，分別與世界上最大的陸權國家俄羅斯及最大的陸海複合型國家中國，在地緣領域展開了程度不等的激烈博弈。朝鮮半島是陸海權勢力在東亞地區的利益交匯碰撞之處。通過在該地區舉行聯合空中軍演，不僅可以對中國的京畿地區構成潛在威脅，也可以對俄國形成有力牽制——巴以衝突之後，美國緊急援助以色列，而與俄羅斯激戰正酣且逐漸不支的烏克蘭，因此得到的西方軍援大幅減少。為了給烏克蘭減輕壓力，也為了在地緣領域向中國傳遞強硬信號，美國主導了這次前所未有的軍事演習。

最後是政治方面。2024年是美國大選之年。儘管大選尚未拉開序幕，政治鬥爭已開始進入白熱化。最近引人注目的是「國防部長降薪事件」：9月27日，美國眾議院投票批准了共和黨籍眾議員Marjorie Taylor Greene提出的修正案，將國防部長奧斯汀的年薪削減至1美元。由共和黨控制的眾議院，採取的就是翦除羽翼的戰術，目標直指出身民主黨的總統拜登，幾乎挑明指摘其用人不當。其意圖相當明顯，就是想給選民留下幾個印象：一是拜登用人失察，其自身行使權力的能力值得懷疑；二是拜登政府的高官不能勝任其工作，這一屆政府必須下台；三是美國當今面臨的所有安全問題都是拜登政府所賜。為消除影響並挽回頹勢，美國主導了此次演習。

此外，這次演習也有為日韓兩國提供安全保障的意圖，並且從兵力結構上看，美國通過此次演習，將日韓兩國的空中力量更深程度地納入自身空中作戰體系中。

軍演符合日韓需求

對日韓來講，也有各自不同的利益訴求。自日本首相岸田文雄執政以來，美日聯盟關係得到大大加強。日本為此付出了代價——因追隨美國制裁俄羅斯而開罪莫斯科，在台灣問題上的不當表態則激發了中國義憤。作為二戰戰敗國，日本與隔海相望的兩個聯合國安理會常任理事國對抗，付出的成本可能是其難以承受的。通過演習深度融入美國空中作戰體系，是日本政府當前所感興趣的。

韓國則是出於對朝韓關係的考慮。韓國總統尹錫悅執政後，朝韓關係變得緊張。在韓國舉行的閱兵式上，尹錫悅表示只要朝鮮敢使用核武器，美韓聯盟將會終結朝鮮政權。然而令人驚訝的是，在該演講結束不到24小時內，朝鮮政府發表一份關於核武器的憲法修正案，明確自己是一個「核武國家」，這無疑是對其言論的強硬反擊，在國際社會引起巨大震動。考慮到近年來朝鮮在裝備領域突飛猛進的發展，韓國需要美國提供更多安全承諾。此次空中聯合軍演，可算是美國安全承諾的體現，符合韓國需求。

軍演影響 溢向地緣格局

此次空中聯合軍演涉及層面廣、涉及國家多，其影響超出了軍事領域，向地緣方面溢出，筆者認為主要體現在以下幾方面。

一是使美國對日韓空中力量的整合程度加深。從此次演習的機種來看，美軍出動了戰略轟炸機（日韓沒有該機種），並且B-52H是此次聯合演習的核心裝備和主戰兵器；而日韓提供的則是戰鬥機，任務是為戰略轟炸機護航。以美國為核心、日韓為輔助的空中作戰體系，有可能藉此實踐。從這個角度來說，美國對日韓兩個盟國的空中力量整合，達到了新高度。

二是對地區安全形勢產生較負面的影響。由於此次演習是「大國競爭」理念的產物，且演習地點又是在地緣政治的熱點地區，加上演習科目針對性極強，因此很容易在周邊大國之間產生強烈反響。這種反響落實到行動上，將進一步加劇大國之間的不信任，從而影響地區安全形勢，甚至對全球安全形勢都會產生一定的負面影響。

三是日本的「鬆綁」趨勢進一步加速。隨着美國「印太戰略」的實施，日本在美國戰略棋局中的地位得到提升。為降低霸權護持成本，美國在軍備領域逐漸對日本「鬆綁」，不僅縱容日本對外銷售軍火，還向其出售「戰斧」巡航導彈這種日本「和平憲法」所不允許擁有的進攻性武器。而「大鯨」級常規動力潛艇的入列，令人隱隱感覺到日本自衛隊對核攻擊潛艇的渴望。這次聯合空中軍演將日本拉入，充分說明美國對日本空中力量的重視。日本通過此次軍演，得到為轟炸機護航的經驗，也許未來「鬆綁」到一定程度，日本也會考慮研發戰略轟炸機。

由此可見，美日韓空中軍演由於其科目敏感、針對性強、時間和地點特殊，具有非同尋常的含義。但願東亞地區的和平與繁榮，不要因此遭受大衝擊。畢竟在這個愈來愈不安寧的國際社會中，東亞的平靜顯得愈加彌足珍貴。

作者是上海政法學院東北亞研究中心副主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[楊震]

上 / 下一篇新聞