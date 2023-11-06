林筱魯：以產業建北都 引企業駐北都 行動綱領應添具體引資一頁

有土地基建 不等於有產業

對比以往公布的概念，行動綱領無疑深化了不同區域的發展定位，也列出基本的建設目標和推進時間表。綱領就土地開發、房屋供應和交通基建確立了必要的框架，但就只能說是一份為目標產業提供可發展用地的「北部都會區空間規劃和土地發展綱領」而已。沒土地、沒基建，自然沒產業；但有土地、有基建，不表示自然有產業。

規劃圖上的幾個圈，代表政府知道需什麼產業；惟河套區港深創科園和新田科技城，就引進什麼具體創科用途、如何招商引資等課題，卻仍在研究階段。至於現代物流業、綠色環境產業、先進建造業，以至具體如多層式禽畜農場等目標，究竟從何處來？往何處去？行動綱領並未交代。

施政報告明確表示「會繼續搶企業，特別與『八大中心』定位相關的企業」，及「會發展『總部經濟』，吸引海內外公司到港設立總部」。行動綱領並無把這些政策方向跟北都拉上關係，面對這些目標企業，北都的吸引力不可能是只有土地。參考世界各地的經濟特區，包括內地各級高新技術產業開發區，提供的政策支持大多兼及土地以外的財政、稅務、人力資源等範疇，並提供一站式服務。筆者從不懷疑特區政府落實公營建設的能力，惟考慮到激烈的全球及區域競爭，在開拓產業市場的領域上，良好基建已不再是香港在周邊區域中的獨特優勢，更在「速」與「效」的考量上，讓對手比下去。

搶企業須法理兼備 政策革新要更徹底

要搶企業，首先要掌握不同產業的營運需要，另方面要全面了解本港競爭對手的投資環境和政策優缺點。什麼情况需量身訂做、什麼情况要良中選優，都直接影響「能否搶到」和「搶到什麼」的成績。既明言要搶，便不能「溫良恭儉讓」，但必須法理兼備，知所取捨進退。

要以產業建北都、要引企業駐北都，便需更徹底的政策革新。單靠慣常的用地規劃和賣地招租開發手段，並不足夠，亦難免增加產業營運者成本，絕非善策。回看例如工業邨和科學園等各類產業園區，以土地規劃手段結合具體產業政策，有可循之例。容讓私營或公私合營的指定產業用地亦非新鮮事物，迪士尼樂園、葵涌貨櫃碼頭、私家醫院、自資專上院校等都是眾目可見的案例。

政府大可充分利用北都的條件，以具體的產業發展政策需要為基本考量，在土地劃撥批租的政策上作出突破性的調整配合。現有的規劃和土地管理手段，亦足以確保項目在落實經營階段不變形不走樣。

香港的管治文化備受「積極不干預政策」影響，善於規管，拙於推廣。面對新的世界經濟形勢及國家的付託和期許，政府需要為北都行動綱領補遺修漏，添上具體招商引資政策和計劃的一頁，一則有助目標企業了解落戶北都的好處，另方面可彰顯政策的公平與公開性，維持市民和投資者對整體制度的信心。

作者是立法會議員

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[林筱魯]