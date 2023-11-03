羅庭德：新發展區交通亂象 運輸署有責任把關

城巴新巴當日指加價後會繼續專注拓展巴士網絡、擴大乘客量，而在合併時亦表明將透過合理高效的資源整合，拓展新地區路線，可見城巴近年其中一個重點是盡量搶奪新路線營運權，早前就投得西貢十四鄉新開設的5條巴士線，繼而引發一番爭論。有巴士迷寄語十四鄉居民「自求多福」；作為兩年來不斷與城巴及運輸署就皇后山巴士服務周旋的區議員，筆者深表認同。

城巴投得新發展區路線，為何負評居多？隨手拈來兩個事例。一年多前城巴投得途經元朗過渡房屋同心村的新巴士線後不久，突然以疫情下營運環境及預測營運狀况轉變為由，放棄營辦，獲運輸署批准，令同心村和鄰近一帶居民成為犧牲品。另外，屯門54區由城巴投得的多條新線，一直因班次「亂籠」被投訴，部分路線乘客有時不足10人，居民也擔心是否可繼續營運下去。

城巴「五個蓋冚十個煲」

或者有人認為應給予城巴更多時間，但以城巴「入主」皇后山約兩年的情况來看，這並不是需時磨合這麼簡單。例如79P線啟航第一日，司機竟可行錯路將巴士駛去西隧。車長訓練是否足夠，實屬疑問。更甚的是，979線試過短期內兩度壞車，有街坊指要等待一小時後才有接駁巴前往支援。事後城巴解釋，因北區一帶沒有巴士車廠停泊後備車，這反映城巴這新界「新手」對於突發交通狀况，無足夠應變能力。

事實上，皇后山邨和山麗苑居民已入伙近兩年，部分城巴路線仍班次疏落，其中往啟德的特快線78X，只是唧牙膏式增加班次，至今年10月1日起，才將早上其中一個鐘的繁忙時段加密至20分鐘一班。原本北區區議會對兩間巴士公司良性競爭充滿期盼，筆者過往亦多次向運輸署爭取改善一些新巴士線的走線，藉以提升客量，惟城巴亦未有盡營辦商的責任加強服務，往往以客量不足、欠缺新界地區車廠或人手不足為由，敷衍了事。

皇后山居民最不滿的是，城巴另一邊廂卻又可以為開往邊境的B7蓮塘快線不斷加車。顯而易見，城巴在新界區「五個蓋冚十個煲」，只將資源集中在多錢賺的路線；其他較少客量的路線，即使對居民十分重要，卻「闊佬懶理」。

長遠應定「懲罰」機制

城巴既然在新界區沒有地方擺放後備車，這一點亦證明直接影響其服務，實在難以理解運輸署因何將十四鄉新路線批予其營運。日後皇后山的服務，會否因城巴要再兼顧十四鄉而進一步惡化，暫時不得而知。無論如何，運輸署必須做好把關角色，審視城巴是否有足夠能力經營新路線，長遠更應設立適當機制，當某些路線營運差劣，政府有權收回經營權，作為懲罰，警惕巴士公司不要以為中標後便一勞永逸。

作者是北區區議會主席

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[羅庭德]