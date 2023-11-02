陳帆川：用ChatGPT看新聞 是一種什麼體驗？

ChatGPT的最大缺點是資料庫暫時只更新至去年1月，若你問它香港特首是誰，它的答案仍然是林鄭月娥，然後提議你去看新聞以掌握最新資訊。因此，ChatGPT的資料庫覆蓋互聯網，可謂釋放了巨大潛能，也是其挑戰Google地位的最重要一步。

英國牛津大學路透新聞研究所記者Marina Adami上月發表「試玩」報告，從多方面測試用ChatGPT看新聞的準確度。她比較在該平台上收看英國幾宗大新聞的體驗，發現在媒體報道一宗嚴重校巴意外的死亡數字近兩小時後，ChatGPT仍無法講出死亡數字，只叫用戶看新聞掌握新消息；但當測試英國高鐵縮短路線的新聞時，它在傳媒報道5分鐘後已能總結出最新情况。Adami認為這可能出於ChatGPT功能未臻完善，亦可能是其刻意對不同類型的內容有不同更新速度。

即時資訊從來不是ChatGPT強項，於是Adami再用英國高鐵為樣本，利用ChatGPT總結歷時經年的新聞事件，效果很好；但當叫它為一個受縮短路線影響的曼城居民做總結，以及為一個該項目的專家做總結，它給出相若的答案，無法為讀者度身訂做報道，顯示要利用ChatGPT針對讀者背景和習慣製作個人化報道，仍需更詳細的指令（prompts）。

Adami再測試它處理敏感議題的能力，叫它總結《華爾街日報》記者Evan Gershkovich被俄羅斯拘留的事件，ChatGPT卻只提供事件進展，沒有來龍去脈，並着用戶閱讀具信譽的來源。Adami追問有什麼來源可信，得到的答覆是國際大媒體，以及俄國傳媒及政府聲明。Adami問後兩者就事件提供的信息是否可信，ChatGPT才說它們有可能受當局影響而存在偏見，建議同時閱讀國際媒體。

ChatGPT對公眾意見兩極的政治議題，包括特朗普法庭案、拜登彈劾調查、以色列與哈馬斯戰爭等，皆給出全面的答案，避免站邊；惟當叫它充當寫手，扮成正方或反方撰寫專欄，它便以偏蓋全，有時漠視事實以表達論點。

整體來說，尚在測試階段的ChatGPT Bing搜索功能明顯未夠成熟。但如果該平台如Google手機版一樣，根據用戶瀏覽紀錄提供度身訂做的新聞建議，對新聞傳播的影響絕對不下於facebook面世。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]