明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳帆川

陳帆川：用ChatGPT看新聞 是一種什麼體驗？

【明報文章】ChatGPT上月起開放新功能，讓付費用戶透過搜尋器Bing搜索答案，令用戶終於可透過它看新聞。很多人關心的問題是，由AI（人工智能）轉述新聞是否可靠？

ChatGPT的最大缺點是資料庫暫時只更新至去年1月，若你問它香港特首是誰，它的答案仍然是林鄭月娥，然後提議你去看新聞以掌握最新資訊。因此，ChatGPT的資料庫覆蓋互聯網，可謂釋放了巨大潛能，也是其挑戰Google地位的最重要一步。

英國牛津大學路透新聞研究所記者Marina Adami上月發表「試玩」報告，從多方面測試用ChatGPT看新聞的準確度。她比較在該平台上收看英國幾宗大新聞的體驗，發現在媒體報道一宗嚴重校巴意外的死亡數字近兩小時後，ChatGPT仍無法講出死亡數字，只叫用戶看新聞掌握新消息；但當測試英國高鐵縮短路線的新聞時，它在傳媒報道5分鐘後已能總結出最新情况。Adami認為這可能出於ChatGPT功能未臻完善，亦可能是其刻意對不同類型的內容有不同更新速度。

即時資訊從來不是ChatGPT強項，於是Adami再用英國高鐵為樣本，利用ChatGPT總結歷時經年的新聞事件，效果很好；但當叫它為一個受縮短路線影響的曼城居民做總結，以及為一個該項目的專家做總結，它給出相若的答案，無法為讀者度身訂做報道，顯示要利用ChatGPT針對讀者背景和習慣製作個人化報道，仍需更詳細的指令（prompts）。

Adami再測試它處理敏感議題的能力，叫它總結《華爾街日報》記者Evan Gershkovich被俄羅斯拘留的事件，ChatGPT卻只提供事件進展，沒有來龍去脈，並着用戶閱讀具信譽的來源。Adami追問有什麼來源可信，得到的答覆是國際大媒體，以及俄國傳媒及政府聲明。Adami問後兩者就事件提供的信息是否可信，ChatGPT才說它們有可能受當局影響而存在偏見，建議同時閱讀國際媒體。

ChatGPT對公眾意見兩極的政治議題，包括特朗普法庭案、拜登彈劾調查、以色列與哈馬斯戰爭等，皆給出全面的答案，避免站邊；惟當叫它充當寫手，扮成正方或反方撰寫專欄，它便以偏蓋全，有時漠視事實以表達論點。

整體來說，尚在測試階段的ChatGPT Bing搜索功能明顯未夠成熟。但如果該平台如Google手機版一樣，根據用戶瀏覽紀錄提供度身訂做的新聞建議，對新聞傳播的影響絕對不下於facebook面世。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

上 / 下一篇新聞