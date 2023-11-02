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2023年11月2日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：傳統的福建 時髦的福建 ／文：張志剛
聞風筆動：港澳辦8局負責人「齊章」 對接特區司局長 ／文：李先知
方可成：「前台實名制」背後的真問題
羅健熙：咬定青山不放鬆——續尋找空間 對抗無力感
凌勝利：中美關係回暖 仍需雙方持續相向而行
周小松：優化家庭友善政策 打造宜業宜育城市
陳帆川：用ChatGPT看新聞 是一種什麼體驗？
筆陣：傳統的福建 時髦的福建 ／文：張志剛
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【明報文章】上周到福建省調研考察，收穫甚豐。而此行最大的得着是，可以讓人重新對福建作一深度理解，尤其是在寧德之旅後，今天的福建，不再是停留在我們印象中傳統的福建。
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筆陣：傳統的福建 時髦的福建 ／文：張志剛
聞風筆動：港澳辦8局負責人「齊章」 對接特區司局長 ／文：李先知
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