周浩鼎：樓市減辣及時雨 拼經濟從引進企業開始

政府亦採納了我們民建聯就外來專才「先免後徵」的安排，這能提供誘因令他們在香港置業落地生根。能夠穩住外來專才，在這裏長期提供貢獻，對於吸引企業在港設區域總部，亦必定有所幫助，亦有利於香港長遠的經濟發展。

此外，筆者早前聯同香港青年工業家協會，推出本人第三份新型工業化倡議書。自2021年第一份開始，本人提出再工業化倡議書，筆者衷心感謝李家超特首及孫東局長，採納了我們過去不少建議，特別是把製造業佔本地生產總值設百分比指標，2032年要達至5%，這是前所未有的。

這次筆者的第三份新型工業化倡議書，倡議設立統一對口單位，助引進的製造業企業能成功落戶香港。簡單來說，香港已經進入引進先進製造業的新階段，在這個階段，我們的確需要更多外來企業，去支撐整個創科及先進工業的發展。然而在過去，香港由於長期偏重金融及地產業等，已經多年少有涉足工業發展。

耗時奔走各部門 打擊落戶意欲

對於要引進外來先進製造業，我們首先就要了解到企業決定落戶香港的考慮因素。其中，當地政府的配合程度、如何協調梳理應對各部門要求、有沒有為成功投入生產運作提供明確時間表，這些都是企業會考慮的重要因素。對於商界來說，時間就是金錢，一天不能夠成功開業，就等於每天在消耗成本。

筆者從業界中了解到，在過去，一些現存的工業持份者，往往在不同部門，包括地政、房屋署、環保署、消防處等不斷奔走，要得到它們的批准，過程中耗時甚長，而且往往帶着相當不確定性。如此的困境，是會打擊商界落戶香港的意欲。

對比下來，筆者早前有不少機會走訪內地城市，例如到珠海考察，便知悉當地政府招商引資，為引進製造業落戶，政府會承諾協調處理各部門對企業的要求，並明確提供時間表，例如承諾企業由提出申請一年之內，便能夠投入運作。這種高度協調的優勢，實在對企業存在相當吸引力。

盼「新型工業辦公室」助企業應對

政府當局已設立引進重點企業辦公室，筆者也欣喜，較早前引進辦宣布成功引進約30家知名企業落戶香港，這畢竟也是一個里程碑。然而就發展新型工業來說，我們了解到，並非每一個先進製造業企業，也能夠被定義為重點企業，有些儘管充滿潛能，然而不一定屬於引進辦照顧的對象。再者，引進辦的功能，更多在於照顧各類重點企業、它們在香港的各項需要，但就並非擔當統一對口單位，去應對處理各部門的批准申請。

因此，筆者在今次第三份新型工業化倡議書重點提出，必須成立統一對口單位。欣悉今次施政報告宣布成立新型工業發展辦公室，筆者將和政府繼續溝通，明確辦公室的職權，盼能切實幫助企業應對各部門，包括地政、房屋署、環保署等，避免部門間互相推搪的狀况。

雖然香港擁有背靠祖國、聯通世界的一國兩制天然優勢，然而面對環球整體經濟仍然疲弱、利率高企等因素，香港要拼經濟，需要比以往提供、付出更多的誘因及措施，去爭取外來投資及企業。

總的來說，今年施政報告內容豐富、廣納眾議、積極務實。對比李家超特首去年第一份施政報告，有不少範圍也有跟進發展及優化。相信在中央政府的支持下，香港目前完善選舉制度後，具備良政善治的條件，李家超特首必能帶領香港拼經濟、惠民生，續創新局面。

作者是立法會議員、民建聯副主席、香港青年時事評論員協會主席

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[周浩鼎]