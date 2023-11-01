明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
周浩鼎

周浩鼎：樓市減辣及時雨 拼經濟從引進企業開始

【明報文章】今年這份《施政報告》，實在感謝李家超特首從善如流，採納我們民建聯不少建議，最大的亮點是適時調整樓市辣招稅。這樣對於整個香港樓市經濟也是及時雨，相信有幫助到本港市民釋放購置物業的購買力，滿足本地市民置業的需求。正如筆者一直提出，今天整個環球經濟的狀况，跟10多年前開始推出樓市辣招的景况已完全不一樣，制定政策亦應因時制宜。

政府亦採納了我們民建聯就外來專才「先免後徵」的安排，這能提供誘因令他們在香港置業落地生根。能夠穩住外來專才，在這裏長期提供貢獻，對於吸引企業在港設區域總部，亦必定有所幫助，亦有利於香港長遠的經濟發展。

此外，筆者早前聯同香港青年工業家協會，推出本人第三份新型工業化倡議書。自2021年第一份開始，本人提出再工業化倡議書，筆者衷心感謝李家超特首及孫東局長，採納了我們過去不少建議，特別是把製造業佔本地生產總值設百分比指標，2032年要達至5%，這是前所未有的。

這次筆者的第三份新型工業化倡議書，倡議設立統一對口單位，助引進的製造業企業能成功落戶香港。簡單來說，香港已經進入引進先進製造業的新階段，在這個階段，我們的確需要更多外來企業，去支撐整個創科及先進工業的發展。然而在過去，香港由於長期偏重金融及地產業等，已經多年少有涉足工業發展。

耗時奔走各部門 打擊落戶意欲

對於要引進外來先進製造業，我們首先就要了解到企業決定落戶香港的考慮因素。其中，當地政府的配合程度、如何協調梳理應對各部門要求、有沒有為成功投入生產運作提供明確時間表，這些都是企業會考慮的重要因素。對於商界來說，時間就是金錢，一天不能夠成功開業，就等於每天在消耗成本。

筆者從業界中了解到，在過去，一些現存的工業持份者，往往在不同部門，包括地政、房屋署、環保署、消防處等不斷奔走，要得到它們的批准，過程中耗時甚長，而且往往帶着相當不確定性。如此的困境，是會打擊商界落戶香港的意欲。

對比下來，筆者早前有不少機會走訪內地城市，例如到珠海考察，便知悉當地政府招商引資，為引進製造業落戶，政府會承諾協調處理各部門對企業的要求，並明確提供時間表，例如承諾企業由提出申請一年之內，便能夠投入運作。這種高度協調的優勢，實在對企業存在相當吸引力。

盼「新型工業辦公室」助企業應對

政府當局已設立引進重點企業辦公室，筆者也欣喜，較早前引進辦宣布成功引進約30家知名企業落戶香港，這畢竟也是一個里程碑。然而就發展新型工業來說，我們了解到，並非每一個先進製造業企業，也能夠被定義為重點企業，有些儘管充滿潛能，然而不一定屬於引進辦照顧的對象。再者，引進辦的功能，更多在於照顧各類重點企業、它們在香港的各項需要，但就並非擔當統一對口單位，去應對處理各部門的批准申請。

因此，筆者在今次第三份新型工業化倡議書重點提出，必須成立統一對口單位。欣悉今次施政報告宣布成立新型工業發展辦公室，筆者將和政府繼續溝通，明確辦公室的職權，盼能切實幫助企業應對各部門，包括地政、房屋署、環保署等，避免部門間互相推搪的狀况。

雖然香港擁有背靠祖國、聯通世界的一國兩制天然優勢，然而面對環球整體經濟仍然疲弱、利率高企等因素，香港要拼經濟，需要比以往提供、付出更多的誘因及措施，去爭取外來投資及企業。

總的來說，今年施政報告內容豐富、廣納眾議、積極務實。對比李家超特首去年第一份施政報告，有不少範圍也有跟進發展及優化。相信在中央政府的支持下，香港目前完善選舉制度後，具備良政善治的條件，李家超特首必能帶領香港拼經濟、惠民生，續創新局面。

作者是立法會議員、民建聯副主席、香港青年時事評論員協會主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周浩鼎]

上 / 下一篇新聞