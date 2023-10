葉竣然：淺談美國制裁制度與執行機關

「哪部門制裁」「哪項措施」是判斷基礎

以上帶出一個問題:美國公民和美國企業可以與受美國制裁的人和企業作業務交流嗎?這問題對香港來說並不遙遠,畢竟美國在港有大量投資,在港的美企分支(包括銀行)也不計其數,而且香港是美國的重要貿易伙伴。更何况,美國制裁不一定都只要求美國人遵守。事實上,當知悉某人或某公司被美方制裁,很多人都會產生可否跟對方作業務往來這個疑問,而筆者都一概回答「不知道」——因為「被美國制裁」包含的資訊量非常少,無從判斷什麼業務可以來往。所以筆者總會再追問兩個問題:「屬於哪個美國部門的制裁」及「屬於該部門哪一項制裁措施」。這兩項資料是一切判斷的基礎,起碼我們大概會知道有什麼是禁止的。

主要3部門執行 OFAC殺傷力最大

兩個提問也側面反映了美國制裁制度之健全,已做到分門別類、權責分明。在此筆者想簡單介紹大家最常聽到的制裁,以及美國政府最主要的3個制裁執行部門,好讓日後聽到「美國制裁」時有一定的基礎概念。3個部門分別是海關及邊境保衛局(Customs and Border Protection, CBP)、工業和安全局(Bureau of Industry and Security, BIS),以及外國資產控制辦公室(Office of Foreign Assets Control, OFAC)。3個部門分別隸屬國土安全部、商務部及財政部。

由CBP執行的制裁措施主要針對入口,包括執行UFLPA,因這是針對來自新疆貨物的入口管制措施。BIS則是對外,執行禁止美國科技和科技產品出口予受制裁者的措施。大家常聽到的「實體清單」(entity list)多數就是指BIS的出口管制,這包括廣為人知的對華為的禁止出口制裁。然而,範圍最廣且殺傷力最大的美國制裁,則非OFAC莫屬。

OFAC的制裁,可以以被制裁者是否被列為「特別指定國民和被封鎖人員」(Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN)來區分為兩類。SDN的制裁包括在美資產被凍結、不准入境美國、禁止美國公民和企業與受制裁者進行任何交易及業務往來。近期香港特首李家超為可否入境三藩市出席11月亞太經合組織峰會與美國周旋,正正是因為他已被列為SDN(註2),沒有另行豁免的話就不可進入美國國境。另外,禁止美國公民與受制裁者有業務往來一項,其實已包括出入口貿易,所以說SDN的制裁比其他兩個機構的制裁更廣,甚至有重疊之處。

至於OFAC內屬非SDN的制裁禁制範圍,則相對較細。例如在2021年美國財政部對商湯旗下一間子公司的制裁,就主要圍繞限制美國公民投資其證券。最後,若OFAC的制裁包括了「二級制裁」,執行範圍甚至會超過美國公民和企業。篇幅所限,有機會另撰文詳談。

沒被列為SDN 很多業務仍合法

總而言之,美國制裁下的商業決定,並不是一句「被美國制裁」就能一錘定音。許多時沒有被列為SDN的話,仍然有很多業務可以合法進行。例如BIS在2020年關於華為被列入實體清單的解說中就舉例說,倘華為要送一件損壞的受管制產品到美國維修,是不會受阻的,不過該產品維修完後就大概難以送回華為手上,因為這就變成了出口,正落入實體清單管轄範圍。這個解說雖然有點可笑,但也說明美國的制裁界線分明。

回到文章開首,我們知道並非所有美國涉疆的制裁都列入SDN,而可否與被制裁者來往,就首先要問上文提到的兩條問題。例如由CBP執行的UFLPA實體清單,沒有明文禁止美國公民與在列的企業作業務往來(入口除外)。由此可以合理推斷,不論一般金錢往來或商業代言等行為,不在禁止之列。

本文簡單介紹了美國的主要制裁制度和執行機關,亦提供了對美國制裁作判斷的兩條提問。當然,這些都只可以作為最初步的研判,畢竟美國制裁的複雜程度遠超本文篇幅可以詳述,而且不同人對制裁風險的承受力都不一樣。不過讀者可以利用本文作為小小指南針,為了解制裁找到一些方向,也有多一點認識。

