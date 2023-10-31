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歐陽五

歐陽五：中美能否轉危為機？

【明報文章】近期，中美關係的氛圍改變引發廣泛關注。自6月份美國國務卿訪華以來，美國財長、商務部長、參議院兩黨代表團、加州州長等陸續訪華，而中國外長王毅近日亦踏上訪美之路，顯示兩國高層互動態勢在加強。美國財長耶倫日前受訪稱，在經歷大約兩年「危險」時期後，美中關係現在更好了。筆者以為，中美關係目前進入重要觀察期。雙方能否將此前數年關係滑落之危，轉化為未來重塑之機，有待人力為之。

省州合作成「緩衝帶」 民間交往具「破局」可能

首先，中美之間存在轉危為機的能量基礎，即彼此民間與地方的互動。

日前，美國加州州長紐森訪華，受到中方高規格接待。從整體觀之，儘管近年中美關係遇冷，但中美省州合作卻未停擺，甚至成為中美貿易摩擦的「潤滑劑」和「緩衝帶」。截至目前，中美已締結了284對友好省州和友好城市，架起連接兩國的密集網狀紐帶。具體而言，紐森此行可謂亮點紛呈。他不僅在深圳試駕中國新能源汽車，探索與中方在氣候等領域的新合作，更直言美中「脫鈎」不是理性選擇，「仇亞」情緒必須反對。可以說，紐森既展現了區別於部分華府反華政客的鮮明態度，更代表了美國地方務實主義的政治力量，料將對美國其他州市的對華合作產生示範效應。

此外，美國商界如今亦在中美關係中扮演愈趨活躍的民間角色。無論是今年眾多美國跨國公司高管接連訪華，還是商界游說拜登政府的對華政策，皆表明中美民間力量在參與雙邊關係的重塑。顯然，這些民間力量不樂見中美過往的「觸底」狀態，希望中美重回穩健交往的軌道。民間交往是中美關係歷經歲月滄桑沉澱之果，是在關鍵歷史時刻具備「破局」可能性的根基力量。就此而言，重塑中美的「機遇」有迹可循。

其次，面對當前動盪的世界時局，中美存在轉危為機的合作需要。巴以新一輪衝突發生後，美國「與以色列站在一起」的政策，不僅引發國內政商學界分裂，更影響了美國的國際聲譽。多家美國媒體稱，中東局勢是美方現在最希望與中方討論的話題，美國政府希望中國幫助調解中東衝突，助其逃脫「中東困境」。除了巴以問題，俄烏衝突、朝鮮半島問題、氣候變化及全球經濟復蘇等，都離不開中美的協商合作。

美國政治學者、「軟實力」概念提出者約瑟夫．奈日前在華交流稱，用「冷戰」一詞形容當前中美關係是不恰當的。他認為，今天的中國和美國經貿合作程度很高，雙邊貿易額早就超過5000億美元；兩國人員交流密切，在應對新冠疫情、氣候變化等方面，中美相互需要、離不開對方。在國際關係進入深度調整期的當下，黑天鵝事件不斷湧現，不確定的世界需要中美關係轉危為機，從而為全球注入企穩之力。

中方早有心理準備 美方要更多務實力量

再次，中美能否轉危為機，仍要看雙方有識之士如何作為。從中方而言，其對中美關係的大方向始終是明晰的。王毅近日表示，中美關係中總會出現一些雜音，中方對此淡然處之。「淡然」一詞表明，中方對中美關係的風險點早有心理準備，這不妨礙中方朝着穩健的大方向努力運籌中美關係。中方不要求中美關係回到過去的「蜜月期」，但也不希望看到螺旋下跌的態勢。

從美方而言，其國內政治精英能否擺脫喧嘩的雜音，深刻認識到中美關係轉危為機之必要及重要，才是真正的考驗。畢竟，2024年大選將至，美國兩黨若再爭相操弄涉華議題，難免損傷中美關係來之不易的改善氛圍。美方需要更多政治務實力量參與塑造中美關係，賦予中美關係穿越雜音的韌性。

接下來，各方期待的中美元首會晤能否順利進行，以及取得多少實質成果，將是觀察中美關係能否轉危為機的重要指標。期待中美能形成經得住時間檢驗的新相處之道，令雙邊關係真正穩下來。

作者是時事評論員

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[歐陽五]

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