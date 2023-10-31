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狄志遠

狄志遠：幸福要多走一步

【明報文章】特首《2023年施政報告》提到「惠民生添幸福」，但在福利發展方面缺乏長、中、短期的發展，並沒有認真面對弱勢社群的困擾及需要，要畀分就是不及格。

精準扶貧並不對焦

施政報告提到精準扶貧，政府識別了3個群組，即劏房住戶、單親住戶和長者住戶，但香港還有其他貧窮人口，例如長期病患者、殘疾人士、少數族裔、新移民、露宿者等，這些扶貧對象似乎被忽略了。另外，精準措施也缺乏說服力，例如政府會推出社區客廳試行計劃，為劏房住戶提供額外生活空間，但這除了提供生活空間外，如何達至扶貧的效果，甚至有脫貧結果？

另外，政府會動員關愛隊探訪或接觸獨老和雙老家庭，因應其需要提供援助。當然，社區更多人關懷社區長者是好事，但探訪後如何提升長者的生活條件？具體支援服務如何配合、機制如何？扶老不是探了就是做了。

特區政府套用內地精準扶貧的標籤，但缺乏內地對扶貧工作的決心。國家在扶貧工作上有具體目標及時間表，但我們看不見特區政府的精準扶貧政策有清晰的目標及時間表。

照顧者未受充分照顧

施政報告提到如何改善照顧者支援服務不多，比較實在的是擴展暫託服務，讓照顧者短暫休息或處理私務。但照顧者除了緊急支援外，還需要經濟支援、社區支援、職場支援。

照顧者面對的照顧工作是一年365日、一星期7日、每天24小時全天候。不少照顧者到了心力交瘁，容易釀成家庭慘劇，所以政府首先要有效地去識別那些高危家庭，包括以老護老、以老護殘、精神病患者家庭、長期病患者家庭等，以個案經理模式跟進高危家庭，避免不幸事件發生。

另外，一直以來我們都要求政府成立以照顧者為本的地區支援中心，以識別高危照顧者，提供輔導服務、朋輩互助、照顧知識技巧培訓、公眾教育等。可惜施政報告並沒有社福界的多年建議。

殘疾人士服務供求失衡

殘疾人士服務長期以來都面對嚴重供求失衡的問題。殘疾人士輪候宿舍要等10多年、殘疾人士就業機會不多、特殊學校學生畢業就等於失業、庇護工場的工作要與時並進等——施政報告只是輕輕帶過這些長期問題。

在增建殘疾人士院舍方面，施政報告只提到會鼓勵發展商在其項目中興建和營運殘疾人士院舍，而鼓勵並不夠積極，相當被動，政府也不能說明未來5年、10年將會增建多少宿位。現時政府得到更多土地去興建公屋，即是政府有更多可用土地建公共設施，絕對有條件去興建更多殘疾人士院舍，政府有什麼具體計劃呢？

至於殘疾人士就業，政府未能做到以身作則。近年政府聘用殘疾人士佔比約為1.5%，我們要求是2%以上，從而影響其他公營機構、大型企業等都能增聘更多殘疾人士，建立一個共融社會。

特首經常掛在口邊的一句「以結果為目標」，意思是政府需要落實相關措施，取得預期的結果，以解決民生憂患，但細看今年的施政報告的福利措施，交的功課很少，基層市民並沒有明顯提升生活條件，沒有得到更多的幸福感覺。政府在福利服務上，要多走一步。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]

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