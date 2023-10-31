管浩鳴：鼓勵生育是救不了近火 應多管齊下補充勞動力

生育整體配套要改善 不應聚焦兩萬元「利市」

「生育」這個課題確實讓夫婦們思考人生，從以往「四大長老」希望下一代生多少個孫仔孫女的願望，到今時今日的夫婦可自行決定「生或者唔生」，在中國社會上有着顯著的思想變化，當中有着不同社會原因，讓兩代人產生共識，甚至現時的小夫婦對於將來兒女是否生育都沒有所謂了，情况令人憂心。

政府今次的鼓勵生育政策導向，預算每年多約20%嬰兒出生，即多大約6000名，但媒體報道，消息人士強調這並非「目標」，項目也不設「關鍵績效指標」（KPI），筆者表示同意，數目只是一個量化參考，實際情况還需觀察，需要各政策局及時調研；此外，大眾亦不應只聚焦在該兩萬元「利市」，因為單靠一次過的現金資助，亦不能即時扭轉「因為各項育兒配套的不足，令更多夫婦不擬生育」這個思維，更何况「派現金」的果效亦非靈丹妙藥，莫非要派200萬才足夠？

有規劃輸外勞救近火 吸灣區青年成生力軍

假設每年真的有多6000名嬰兒出世，還需要等十八載時光才投入勞動市場，加上將來各種各樣不確定因素影響，例如勞動人口繼續向外流失、長者愈來愈長壽等，現時的生育政策措施都是遠水救不了近火。因此，筆者認為有規劃性輸入外勞是「救近火」的「良藥」，政府在今年9月開始推行「補充勞工優化計劃」，放寬26個職位之前不准輸入外勞的限制，包括售貨員、侍應生、收銀員及電話接線生等等，業界普遍反應正面，筆者亦十分同意計劃的目標，並希望在計劃實施一年後持續檢討成效。

除了靠外來勞動力來填補即時的本地職位空缺外，筆者認為應與內地大灣區城市商討青年雙向交流人才政策，除了單向地招募本港學生到灣區城市進行交流學習、職場體驗外，亦要吸引灣區青年到港多方面交流，例如本港的大型企業公司提供職位讓內地大學生或畢業生來港實習，兩地需加強溝通與合作，提供誘因與資源，讓內地青年體驗本港生活與工作文化後，居住滿特定年期後成為香港居民，繼續留港生活，落地生根，希望他們成為香港的生力軍。

此外，現時內地畢業生失業情况嚴重，如果當局與內地大城市舉行先導計劃，為特定群組的合資格畢業生提供「職前培訓計劃」，並按要求來港實習，如在限期內通過試用，便正式成為本港僱員，這樣既可紓緩香港勞動力不足的問題，亦可為內地有志來港生活及工作的年輕人提供選擇與出路。

改善生育率不能單靠經濟上資助，需要多樣性方法處理多樣問題，以整體配套去改善，如從教育制度、住屋、託兒服務及家庭友善僱傭措施等方面解決問題，從而提升家庭幸福感，讓孩子在健康的家庭環境成長。

過去廿多年來，雖然政府多次就着人口政策進行研究及制定目標，但社會沉醉於政治爭拗、中外矛盾的迷思下，香港內耗不斷，政府施政舉步維艱，就算藥物到手了，都不能按時食藥，令病情每况愈下。過去的就過去了，現在是由治及興的開端，政府提供的「止痛藥」能否止痛，還需用時間來證明，但「藥物」不止一種，能多管齊下，多層結合，投下「特效藥」亦希望能快些治癒。在「沒有最好，只有更好」的思維下，期望繼續優化政策，盡快找到「解藥」，為未來本港的勞動人口結構帶來正面影響。

作者是立法會議員、法政牧師

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[管浩鳴]