蔡筱坤：回應與澄清近期有關文憑試試題分數分佈的關注

考評局每年均檢視文憑試各科考試的評核安排，其中，歷史科在檢視考生於2023年文憑試的實際表現，以及考慮文憑試後進行的教師和學校問卷調查蒐集所得的意見，建議在每題總分不變的前提下，調整各分題的分數分佈，以求更有效地照顧學生的學習差異。由於不少教師表示疑慮，我們已在簡報會上表明不會於2024年文憑試實施有關建議，並會再進一步聽取學界意見。

然而，我們必須澄清文憑試甲類科目按其《評核大綱》設題，說明各考卷的考核模式、試題類型及佔全科的分數比例，但《評核大綱》並沒有訂明各道試題之分數分佈。為能有效地考核考生指定的知識和能力，試題的分數分佈必須具有彈性，讓審題委員會每年可按試題背景、評核及擬題需要，為試題設定合適的分數分佈。此乃評核的慣常做法，亦見於文憑試其他科目的試卷，不同科目的教師亦理解有關做法和安排。

由於調整分題的分數分配並不背離科目的《評核大綱》，因此一般少有進行正式諮詢及於文憑試3年前公布，有別於近期的核心科目優化、或早前的新學制中期檢討等長遠安排和更大規模的課程與評核改動。惟考評局一向抱持公開透明和緊密支持學與教的方針，會因應不同科目的實際情况，與學界適當溝通和聆聽相關意見。

考評局一直重視學界的意見，每年文憑試後均會進行持份者問卷調查，亦透過不同場合和渠道了解持份者的意見，如各個甲類科目的科目委員會、公開考試委員會、公開考試行政安排諮詢委員會等，就重大的評核改動進行諮詢與審議，確保各科的評核安排能有效及公平地評核考生的能力。

作者是香港考試及評核局評核發展主管

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[蔡筱坤]