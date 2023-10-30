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楊于銘

楊于銘：凝聚共識 政通人和

【明報文章】各位尊貴的立法會議員：

本周三便是《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》（下稱《條例草案》）進行二讀恢復辯論、全體委員會審議及三讀表決的日子，該說的話之前已經說了，現在彷彿到了「結案陳辭」的最後階段。

各位尊貴的議員，國家主席習近平曾經指出：「人心是最大的政治，共識是奮進的動力。」凝聚社會共識是香港當前發展的最大動力，當社會在一些熱點問題上出現分歧時，大家好應該合力凝聚共識。在中大重組校董會一事上，我們跟提出修例的3位議員都各自陳述了「2016年方案」及「張宇人方案」的不同，但最關鍵的是，立法會正在審議的《條例草案》並非中大校董會成員的「共識」。

在八大院校的《大學條例》當中，大部分受資助大學均沒有「立法會議員校董」組別，可見在大學管治架構中設立議員校董並非「社會共識」，只有中大仍然按傳統保留立法會議員互選產生的校董議席；而中大前後3次改組校董會的建議中，包括2009年、2016年及2023年的方案，均有提出按比例下調立法會議員席位數目，這才是中大校董會成員的「共識」。

以最近一年就改組校董會諮詢師生校友意見為例，中大自行成立專責小組蒐集意見，經整理後再撰寫報告提交大學校董會，大學校董會於本年4月17日贊同小組報告之內容，認為「2016年方案仍然適用」，按道理就應該將這份達成「共識」的方案寫成具體法律條文，然後請議員代為呈交立法會走過簡易程序便成，毋須勞煩立法會另設法案委員會再作10日公眾諮詢；然而市民大眾和各位議員在過去數月來看到的卻是一場鬧劇，大學校董會主席和副主席先後公開請求《條例草案》提案人考慮減少議員校董之席數，正正反映有待審議的《條例草案》被換包了，並沒有如實反映大學持份者的「共識」意見，這看在普羅大眾眼中是不公道、不理想的。

我們都是受過教育，都是講道理的。中大作為政府資助大學是應該受到立法會跟社會大眾監察的，這點沒有爭議；但香港作為法治之都，凡事都應該依足程序而行，如果《條例草案》得到大學校董會過半數成員贊成通過，我們還在吵鬧便是無理；相反，若大學校董會根本未有對《條例草案》進行審議表決，而《條例草案》本身又跟校董會已議決通過的小組報告有出入的話，這便是有人刻意以不符程序的手段試圖蒙混過關，對特區政府素來尊重的「院校自主」原則徹頭徹尾的不尊重，同時也削弱了特區政府堅持行政主導的治港方針。

各位尊貴的議員們，本人以上說的都是已公開可查證的資訊，句句屬實。如果中大校董會已經取得「共識」的話，根本不會出現校董會副主席對《條例草案》提案人的再三請求。表決在即，政通才能人和，公道自在人心，還望諸君三思。

順祝 鈞安

中大舊生 楊于銘

2023年10月30日

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[楊于銘]

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