盧文端：施政報告準確把握香港發展方向

其一，正確把握「治」與「興」的關係，致力於由治及興，不斷增強「興」的動能；其二，具有「愛國者治港」的強烈責任感：愛國者治理的香港必須是社會安定、經濟繁榮、民生幸福的香港，絕不能是社會不安、經濟萎縮、民生困頓的香港；其三，正確處理融入國家發展大局與國際化的關係，構建對接國家戰略和高度國際化大格局，彰顯香港經濟對於國家的最大戰略價值；其四，全面落實「愛國者治港」之後產生的李家超這一任行政長官及其領導的特區政府，最受中央信任，作為其施政綱領的施政報告，充分體現習主席七一重要講話的精神，準確把握香港發展方向，理所當然得到中央的全力支持。

愛國者治港須經濟繁榮民生幸福

如何認識和處理「治」與「興」的關係，是香港現在的主政者必須面對和回答的問題。習主席的七一講話作出了一個重要判斷：「當前，香港正處在從由亂到治走向由治及興的新階段，未來5年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。」這個判斷最重要的關鍵詞，就是「由治及興」及「關鍵期」，表明了「治」與「興」的關係：

第一，「治」是基礎，「興」是目標；鞏固「治」的基礎，追求「興」的目標。

第二，今天，《港區國安法》一法定香江，香港已經實現了由亂轉治，雖然「治」的基礎需要進一步鞏固，絕不能麻痺大意，但工作的重心已經開始轉向加強「興」的動能，追求「興」的目標，在「關鍵期」內爭取「開創新局面、實現新飛躍」。這是實現由治及興的必然要求。

那麼，什麼是「興」呢？用習主席的話說就是「把香港特別行政區建設好、發展好」，讓香港居民過上「更加美好的生活」。李特首今年施政報告「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」的主題，正正體現了習主席的講話精神。

香港實現「由治及興」，是「愛國者治港」必須履行的歷史責任。習主席在七一講話的「四點希望」中，特別指出了行政長官和特區政府的責任擔當。他說：「行政長官和特別行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人。」李特首的施政報告不僅深入思考：香港實現由治及興，「治」的基礎夠不夠牢固，「興」的動力夠不夠強勁，而且明確定出施政目標：要讓市民有更好的生活，居住在更好的房屋，學生有更好的教育，青年有更好的發展，老人家有更好的照顧，社會關愛共融，經濟發展蓬勃，市民安居樂業。整個施政報告顯示了「愛國者治港」的強烈責任感。

構建大格局彰顯香港經濟價值

有人留意到，施政報告高度重視對接國家戰略，以及開拓東盟、中東市場，對於香港與歐美的經貿關係則着墨很少。有人因此擔心，這會不會弱化香港的國際化地位和作用。筆者認為，這種擔心不必要。

第一，施政報告不僅談到鞏固香港作為國際城市的獨特優勢，保持高度國際化，拓展全球經貿網絡，連接歐美市場，而且對接「十四五」規劃強化「八大中心」，包括國際金融中心、國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心、國際貿易中心、國際航運中心、國際航空樞紐、亞太區國際法律及爭議解決服務中心，以及區域知識產權貿易中心，其本身就是內通國家，外聯世界，是香港國際化的充分展現。

第二，中央高度重視香港國際金融貿易中心的地位和作用。習主席的七一講話兩次提到保持普通法制度，就是希望香港拓展暢通便捷的國際聯繫，保持與發達國家法治市場體系獨一無二的接口。近日，外交部駐港署理特派員李永勝參加美國加州州長紐森訪港活動致辭時，也表示歡迎包括美國及加州在內的國際社會多到訪及投資香港。

第三，李特首領導特區政府致力落實中央的要求，發揮香港高度國際化的優勢。今年9月，財政司長陳茂波訪問歐洲，到英國、法國和德國推介香港，了解到歐洲企業對前往香港發展有頗大興趣，當地工商界認為與香港在金融、創新科技、綠色金融、文化創意產業等方面有很大空間加強合作，更可聯手進軍內地和亞洲市場。最近，香港金融管理局總裁余偉文專門撰文，強調要堅持與美元掛鈎的聯繫匯率。李特首在北京出席「一帶一路」論壇時表示，計劃訪問歐洲國家，並透露最近一年曾在不同場合與歐洲國家駐港總領事和歐盟代表溝通，雙方有共同意願發展經濟和開拓貿易。

總之，香港構建對接國家戰略和高度國際化大格局，既是「興」的巨大動能，也是「興」的重要指標，突顯香港作為國際金融貿易中心對於國家的經濟戰略價值。

這任特首及團隊最受中央信任

李特首去年發表施政報告，港澳辦和中聯辦都及時發聲讚好支持，這次施政報告則沒見兩辦發表評論。有人揣測是不是中央對這個施政報告有什麼不同看法。其實不然，這完全是一個「美麗的誤會」。香港回歸以來，兩辦一般都不對行政長官的施政報告發表評論，只是在特殊的年份才表態支持。

筆者了解的真實情况是：李家超這一任特首及其執政團隊，最受中央信任，得到中央全力支持：一方面，這是全面按照「愛國者治港」的原則和標準要求選拔的特首和主要官員，不僅與中央有關部門保持密切暢順有效的溝通，而且整份施政報告全面體現了習主席七一講話的要求，其主要政策基本上都可以在習主席講話中找到相關的論述。另一方面，中央非常希望把資本主義的香港建設好，在這一屆特區政府5年任期的由治及興關鍵期，取得好成績，彰顯「一國兩制」的成功，給台灣同胞看，這對推動祖國和平統一具有重要意義。李家超特首新發表的施政報告有承擔、有謀劃、廣納眾議、積極有為、造福香港、貢獻國家、方向正確，中央怎麼可能不全力支持？

作者是第十屆中國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[盧文端]