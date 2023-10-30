蔡秀青：我們不是在討論對港真正重要的話題

生育政策、增收非本地生、創科發展、區議會選舉、議員表現、夜經濟、搶人才……表達意見後，然後呢？我們都不是在討論真正重要的話題。真正重要的議題可引起大眾興趣、參與、關注、重視、推進社會前進和帶來盼望，但現時是停滯不前──經濟上股市疲弱、網民訴苦、政策出台後對果效欠缺信心、香港前進的方向未有共識。不過，是否有共識對港府而言並不大重要，重要的是政府團隊口徑一致，達到不是討論「應否做」，而是「怎樣做」。其後果仍是，普遍市民欠缺參與動機──「你玩晒啦！」

意見表達後不能對施政有何影響，令市民心中不滿慢慢累積；不過不滿不能表達出來，須避免煽動他人對政府或其他社群的憎恨、不滿或敵意。部分人只能一笑置之。部分人學習以幽默面對現實、雙重標準、離地政策。除了仍未放棄參與的人外──「講嚟嘥氣！」

「好」是你的好

最近，有高官表示望改變生育文化，指養兒能防老；聽他的解釋為「呢個『防老』唔係話淨係叫佢畀吓錢你，佢嚟探吓你，傾吓偈」。聽他的解釋發現並沒有從子女角度出發，如何提供一個更理想的學習、玩樂環境和生活質素。這種把小朋友當作防老工具的思維，正正是部分人不想在港生育的原因；希望這種荒謬思維可止於我們這一代。

怎樣定義為「好」或許就是香港前進不前和拉扯的地方。「興」的方向似未有共同基礎和認可──走向國際化還是東亞化？可持續經濟靠內需抑或外需？或是雙管齊下？搶人才是哪裏的人才？《施政報告》方針出台，其重點不少報道已覆蓋，不詳述；但民調有相應反映：「Yahoo民調」指約8800個參與者中，近三成人給予0分、平均分2.72（10分為滿分﹞；「01研數所」指1344個回應中，四成給予1分（最低分）、平均分3.4（10分為滿分）；香港民意研究所指681份回應中，滿意淨值為負6個百分點、平均分為44.4分（100分為滿分）。

筆者並非想唱衰香港，令特首感到「痛心」，而是關注政府未肯看清現狀、民心和民情，與在地港人愈走愈遠。當然，永遠有市民是政府的忠實支持者可讓報章報道，但仍未能更貼近核心問題：尋找共同基礎。那些老掉牙的形象工程和欠缺靈魂的發聲機，香港市民一早看穿，不吃這一套。當然，筆者亦有觀察到很小部分官員有心有力，值得肯定。

零和思維 不利合作

純粹建基於法律的基礎和信任是軟弱的。零和思維非合作基礎──例：早前筆者跟18個不同背景的團體就施政報告諮詢約見政策組，會面前一日被取消。個人認為，此舉確不利建立民心相通，把願意貢獻社會建言的人拒諸門外，不利塑造良政善治新氣象，阻礙釋放團體的活力，讓合作邁進舉步維艱。習近平在上年七一講話中提及「只要熱愛香港這個家園，只要遵守基本法和特別行政區法律，都是建設香港的積極力量，都可以出一份力、作一份貢獻」；以行動和結果看來，想為香港出一分力，亦不是你想便可以。言語上說是要建設家園，實際上是破壞信任基礎。但筆者更為擔心的是，這種零和思維對願意踏出一步的人不利；長遠亦不是在塑造一個有利合作和建設的社會環境。最近，筆者在閱讀賽局理論（1944年馮．諾伊曼與奧斯卡．摩根斯特恩合著的Theory of Games and Economic Behavior）以了解建立互信和不信任環境的分別。當經濟、公共資源、社會、文化資源愈來愈難整合時，我們需要鼓吹的是合作博弈，增加交流以創造雙贏局面，否則不信任演化（The Evolution of Mistrust）會愈演愈深。誰會想跟一位只說「責任只在對方」、「你應研究自己點解出現問題」、「你可為我付出什麼，而不是我可為你貢獻什麼」的人合作啊。

開始討論你認為對港真正重要的話題

當討論都不是如何針對香港現况解決問題，說一些不痛不癢的話題──既不會影響自身利益，又可從中「搵着數」：自己如何可提早退休、怎樣「賺夠錢」就走、犧牲本港利益下上位，香港下一步該如何走？「關我咩事？」做下樣就得。一邊廂，政府推廣一帶一路、東盟發展、大灣區融合；另一邊廂，沒有相關利益的人不大信奉和參與經濟上的大方向和發展。這形成了膠着狀態，你有你做我有我做，香港難以組成足夠力量在經濟上起飛。誰會樂見這種狀况？

那麼，我（們）可做什麼？就是，開始討論你認為對港真正重要的東西。

作者是倫敦大學學院公共政策理碩士

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[蔡秀青]