倪樂雄：作為觀念之戰的俄烏戰爭

維護既有國際主權秩序vs.收復國家失去領土

作為上次戰爭的結果，既有的國際主權秩序一方面是按人類不可抗拒的自然法性質的「叢林法則」所建構，而叢林法則弱肉強食只具有自然法意義上的合理性和正義性，以文明標準看是不合理、非正義的，這使既有的國際主權秩序帶有與生俱來的嚴重缺陷。另一方面，既有的國際主權秩序又是世界持久和平的保障，又具有合理性和正義性。

叢林原則在學者吳思那裏喚作「元規則」，他在《血酬定律》說，「所有規則的設立，說到底，都遵循一條根本規則：暴力最強者說了算。這是一條元規則，決定規則的規則」。叢林原則的動物性、野蠻性，是追求文明理想的人類想擺脫又無法擺脫、想拋棄又無法拋棄的大自然饋贈。歷史的無奈和諷刺在於，叢林原則從來都是和平秩序的助產婆，戰後和平秩序的正義性也須假道叢林原則方能得到。這就進入了詩人顧城的詩境：「黑夜給了我黑色的眼睛，我卻用它尋找光明。」大自然贈給人類叢林原則，人類卻用它尋找永久和平。哲學家康德也說過：人類從事戰爭是為了尋找永久和平。

收復故土往往與民族、國家復興如影隨形，尤其對於戰敗割地的民族或國家而言，屬於合理的、必須為之奮鬥的正義事業，它曾是世界各民族普遍奉行和認可的價值觀。哪個國家不把戰敗投降、割地賠款視為恥辱？收復故土從來都是一個民族或國家雪恥、復興的最重要標誌，往往跟崇高偉大聯繫一起。

客觀地觀察，叢林法則所決出的失敗者（利益喪失者），往往持收復故土的價值觀念，敵視既有的國際主權秩序，對現存的世界和平產生威脅。叢林法則所決出的勝利者（利益獲得者），則持捍衛既有的國際主權秩序、維護世界和平的價值觀念。兩者形同水火，釀成一次又一次戰爭悲劇。

黑格爾揭示悲劇：衝突雙方都合理也都有罪

因此，俄烏戰爭正如哲學家黑格爾所揭示，「原始的悲劇就在於：在這樣一種衝突裏，對立的雙方，就其本質而言，都是合理的；可是從另一方面來看，雙方只能把自己的目的和性格的肯定的內容，作為對另一個同樣合理的力量的否定和損害予以實現。結局就是它們在倫理的意義上，並且通過倫理來看，全都有罪的」。

在黑格爾看來，悲劇不是正義與邪惡的衝突（儘管世人出於功利需要，把它扭曲成那樣），悲劇本質上是一種正義與另一種正義的衝突，衝突雙方都具各自的合理性和正義性，不幸在於兩者卻構成相互否定的關係，一方必須毁滅另一方。黑格爾從倫理上認為雙方都有罪，可能是從純粹人道主義的高度所做的判決，正是雙方的衝突導致了毁滅的悲劇。

但理論上對雙方的否定，仍無法使人們擺脫現實中的悲劇命運。在21世紀的今天，似乎人類已經為避免這類悲劇，在兩種對立的、各具合理性和正義性的價值觀念面前，毅然做出了取捨！放棄收復故土、維護既有國際主權秩序，2023年2月23日聯合國大會的表決具有標誌性的意義！

人類似已取捨 追求幸福而非自相殘殺

在俄烏戰爭一周年之際，聯合國就俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的性質表決，141個國家認定俄羅斯是侵略，並加以譴責，要求其立即從烏克蘭撤軍；僅有7個國家支持俄羅斯；32個國家表示中立，中立者大多不贊成俄方做法，只是礙於利益關係沒有譴責。這一表決意味着國際社會幾乎放棄了收復故土的價值觀念，奉行既有的國際主權體系合乎正義的價值觀念，這也意味着符合俄羅斯本着民族正義的復興事業的軍事擴張，被世界大多數國家判定為對主權國家的侵略。

世界大多數國家拋棄收復故土的價值觀念，原因並不複雜。許多國家的邊疆領土，歷史上處於同鄰國的來回拉鋸狀態，倘這一觀念支配着世界各國，再同民族復興的偉大崇高觀念等連通一氣，世界將在無盡戰火中走向毁滅。而人類來到這個世界是追求幸福生活的，不是來自相殘殺。所以，生活在現實中的人們面對俄烏戰爭時，在倫理實踐上，修正了黑格爾認為衝突雙方的合理性（正義性）都是有罪的，而是主張收復故土有罪而捍衛既有的國際主權秩序無罪，並且只承認後者的合理性和正義性。畢竟，黑格爾漂浮在哲學雲端，「國家們」生活在現實世界。

作者是上海政法學院政治學系教授

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[倪樂雄]